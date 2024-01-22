https://ukraina.ru/20240122/1052824221.html

Армен Гаспарян: Если к марту "ленинская" Украина доконает Байдена, Трамп за 10 минут угомонит Зеленского

Армен Гаспарян: Если к марту "ленинская" Украина доконает Байдена, Трамп за 10 минут угомонит Зеленского - 22.01.2024 Украина.ру

Армен Гаспарян: Если к марту "ленинская" Украина доконает Байдена, Трамп за 10 минут угомонит Зеленского

Нет смысла спорить, кто виноват в том, что Украина стала такой, какая есть. Надо просто извлечь уроки из прошлого и не повторять их заново. А это гораздо сложнее, считает политолог, публицист, телеведущий и член Общественной палаты Армен Гаспарян

2024-01-22T16:25

2024-01-22T16:25

2024-01-22T16:25

интервью

украина

ленин

история ссср

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен Сумбатович, 21 января исполнилось 100 лет со дня смерти Владимира Ленина. Вопрос к вам как к историку: насколько Ленин виноват в создании Украины? Можно ли было тогда предположить, что создается бомба замедленного действия?– Неслабое начало. Это сразу на монографию тянет.Перед большевиками стояла чрезвычайно сложная задача, которая состояла из нескольких частей. Мало того, что им досталось разрушенная страна с точки зрения управления, экономики и людских потерь. Это было еще поправимо. На значительной части ее территории благополучно выпустили из бутылки джинна национализма. На Украине это произошло в эпоху временного правительства, даже до большевиков. И обуздать его, несмотря на "разгром контрреволюции", не получилось.Приведу простой пример. Великий красный командир Фрунзе. Победитель генерала Врангеля в Крыму. Казалось бы, большевик до мозга костей. Но за полгода пребывания на Украине он сам стал украинствующим. Что, с Фрунзе воевать? Поэтому было принято решение проводить гибкую национальную политику по принципу: "Не можешь развалить – возглавь".Как собирать страну заново? Существовало всего два варианта. Первый - по принципу Российской империи, когда все входят в состав РСФСР. Но это было для большевиков неприемлемо, так как они против этого воевали. Поэтому выбрали второй вариант, когда все равновеликие и все вместе принимают в этом участие.Вообще, Ленин не принимал участие в знаменитой полемике по поводу того, как создавать Советский Союз. Полемизировали два человека. Сталин предлагал всех включить в состав РСФСР. Каменев (тоже видный большевик) был против. Он предложил, чтобы все были равновеликими. Эта полемика легла на стол Ленину, и он после размышлений принял точку зрения Каменева. Поэтому "сплотили навеки" родимые республики.Сразу отмечу, что при Ленине этих республик было несколько, а при Сталине они разрослись. Сталин не зря себя называл лучшим учеником Ленина. Он это делал задолго до пресловутого культа личности конца тридцатых годов.- Можно ли было этого избежать?- В теории – да. На практике? Я не убежден.Напомню, что именно Каганович был отправлен на Украину товарищем Сталиным. Именно Сталин пролоббировал назначение товарища Кагановича генеральным секретарем. Кстати, только на Украине был пост, аналогичный сталинскому – генеральный секретарь ЦК КПБ (У).И уже в конце апреля 1926 года Сталин пишет Кагановичу гневное письмо, где высказывает в том числе свою точку зрения по вопросам украинизации. То есть сложности уже были.Вопрос в другом. Можно ли было проводить украинизацию не с таким тяжким звероподобным рвением, как это делал Каганович? Нет. Потому что все, что делали большевики, они делали с настоящим задором. Вы не можете себе представить, что они где-то будут спустя рукава работать, а где-то в полный рост. Тем более, это Каганович.Можно ли здесь винить во всем одного Ленина? Нет, там все настарались. Причем даже белые.По воспоминаниям участников Гражданской войны, многих в хуторской национализм толкнул курс, который проводили белые. С одной стороны, великая единая неделимая Россия, с другой стороны - непротивление. Какой строй будет? За что мы воюем? То есть у них была политическая программа "нам не нравятся большевики". А дальше что?А дальше выяснится, что "все мы любим разное"? Многим действительно были неприятны большевики, и они перешли в формат украинского национализма. Результаты сказались.Ну хорошо, давайте винить Ленина. А в конце 1960х годов, когда 72% газет и журналов выходят на украинском языке, включая исторически русские города? В этом тоже Ленин виноват? Ленин в каком году умер?Я бы даже по-другому поставил вопрос. А в каком году Ленин перестал руководить? И выяснится, что это 1922 год. Ленин тогда уже был тяжелобольной человек. Там остальные надемонили.А какова роль Хрущева в этом? Но это же не очень популярно, потому что у нас о Гражданской войне толком никто ничего не знает. У нас живут мифами. У нас есть две категории граждан. Одни – полубезумные леваки, которые бегают со своими "неуловимыми мстителями". Вторые – "трушные монархисты", которые при этом не знают о существовании закона о престолонаследии.У этих Российская Империя – это страна с молочными реками и кисельными берегами, где вообще никогда никаких безобразий не было. Непонятно только, почему в двадцатом столетии одна революция сменяла другую. Они это никак не объясняют.Я за тридцать лет ни одного внятного объяснения этому процессу не нашел у этих "тру-монархистов". Я многих из них лично знал и наблюдал годами. Они вообще ничем не отличаются от тех же леваков, у которых Советский Союз - страна с молочными реками и кисельными берегами, и непонятно, почему получился 1991 год.Претензии можно ко многим предъявлять. Кто был первым президентом независимой Украины? Руководитель идеологического отдела ЦК КПУ товарищ Кравчук.Его что, с Марса прислали? Или он родился в пучине морской и был выброшен на берег исключительно в октябре 1991 года? Нет, конечно. Это все проще списать на Ленина, чем начать разбирать всю эту историю.Я не говорю о том, что у Ленина не было ошибок. Было и много. Он их сам признавал. Одна из крупнейших ошибок Ленина – это идея о том, что армия вообще не нужна. Мол, ежели враг иноземный нападет, аспид басурманский (хотя какой может быть "басурманский" с точки зрения того, что в рамках пролетариата "все люди – братья"), то мы мужикам раздаем оружие, а оно с врагом справится по принципу: "они пацанам все, и мы все пацанам".Ленин выступал с этой идеей осенью 1917 года. Но уже в феврале 1918 он понял, что без профессиональной армии делать нечего, тебя согнут.Это ошибка? Конечно. Он ее исправил.И если бы Ленин прожил на десять лет больше, может быть, украинизация таковой бы не была. Но мы сейчас переходим в плоскость "еслибизма". Что гадать? Уже так получилось.Оттого, что мы будем спорить – Ленин, Сталин, Хрущев, сивый мерин, ведро с керосином или задник студии "Украина.ру" виноват в том, что хутор оказался такой, что от этого поменяется? По факту он уже такой. Надо просто извлечь уроки из прошлого и не повторять их заново. А это гораздо сложнее.– Поговорим о современных событиях, об экономическом форуме в Давосе. Одним из самых скандальных для Украины моментов стал отказ главы китайской делегации от встречи с Зеленским. Чего пытался добиться Зеленский? Что ему удалось на этом форуме, а что нет?– Я вам напоминаю заветное словосочетание – "Мотор Сич". В архивах вашей чудесной редакции наверняка можно отыскать ролик, который мы с вами записывали по итогам кидка с "Мотор Сiчью". Я сказал, что последнее, что надо было делать – это кидать китайцев, потому что они люди – с чрезвычайной памятью на обиды, и они их не прощают. Ну вот, пожалуйста.– Только ли дело в "Мотор Сичи"?– Конечно не только. Дело в том, как Хуторалиссимус отзывался о китайском плане мирного урегулирования на Украине. Мы помним, как истошно орали на Банковой в поддержку Нэнси Пелоси и гастроли этой старой рептилии по Тайваню. И мы можем много еще чего вспомнить. И они искренне убеждены, что в Китае это все забыли? Свет неглаженной пижамы Зеленского отбивает у китайцев память?– Там новые гастроли, но китайцы посдержаннее отреагировали на них.– Потому что Китай сейчас играет в долгую. Китай будет решать этот вопрос в 2025-2026 годах, ему сейчас не надо дополнительно активизировать тайваньский кейс.На этот случай у Китая есть прокси, который называется Северная Корея. Она сама по себе может побуянить, а если ее еще попросить, то она сделает это по принципу: "танцуют все, во всем регионе".– Опять какую-нибудь ракету лишний раз запустят.– Можно даже и не запускать. Северная Корея сказала, что они запишут в Конституцию, что главный враг – Южная Корея. Думаю, этим же маршрутом последует хутор, который на посошок запишут в главные враги русских людей.Все эти факты в Китае известны. Поэтому они не хотят связываться с изгоем. О чем с ним можно разговаривать? Вы думаете, в Китае не знают подробности Стамбульского формата, по какой причине он был торпедирован? Вы захотите с таким партнером садиться за стол переговоров? Думаю, что вы с таким партнером не захотите даже в лифте ехать.Зеленский сам себе создал чудесную репутацию, поэтому пусть пеняет сам на себя. А эта выходка дополнительная? Типа, это не мой уровень разговаривать с премьер-министром. Да ты-то сам кто есть такой?Все западные СМИ написали, что к нему подходили и говорили: "Слышь, ты. Ты что в прошлом году здесь обещал? Дайте ему 150 млн., и он войдет в Крым и Москву? Куда ты вошел, кроме сорокасантиметровой дорожки кокаина. Что ты сделал за год?"И на этом фоне он взял и еще раз нахамил Китаю. Молодец.Теперь параллельно Украина бомбардирует администрацию Си Цзиньпина – дайте ему с ним поговорить. Я думаю, что китайский ответ чрезвычайно простой: "Конечно, сейчас, извините, пожалуйста, громадяне, очень сложный график на ближайшие три месяца все, к сожалению, забито международными, внутренними вопросами, но вот вам заветный номер телефона, вы обязательно ровно через три месяца по нему позвоните, правда он еще четыре месяца за неуплату был заблокирован, но вы не волнуйтесь – звоните".– Дональд Трамп одержал победу на первых праймериз в штате Айова с ошеломляющей победой в 51%. Когда-то он говорил, что если бы он был президентом, то он бы остановил войну за 24 часа. Насколько это вероятно?– Войну можно остановить за один час и даже за 10 минут.Снимается трубка и говорится следующее: "Слышь, ты, хорек. У тебя есть девять минут, чтобы договориться с Москвой. В противном случае ты лишаешься оружия. А через два часа ты включишь CNN, где будут продемонстрированы кое-какие документы". Я вас уверяю – этого будет вполне достаточно.Более того, войну можно остановить со всеми вытекающими, в том числе с выдачей и транспортировкой военных преступников, чтобы они получили пожизненное за убийство гражданского населения.Так что в этом смысле Трамп абсолютно прав.- В каких штатах Трамп еще может одержать победу?- Он может победить всюду. Как бы ни любили демократическую партию, вы представьте себя на месте избирателя. Каждый день ты видишь, что твой кандидат – в астрале. Он зовет Дебору, с которой только виделся в Северной Каролине, при этом она всю неделю работает в Вашингтоне. Он не понимает, что у него спрашивают журналисты.Я же смотрю все выступления Байдена на языке оригинала. У человека как в компьютере: "приложение совершило критическую ошибку и было выгружено из памяти, перезагрузитесь".Он пытается понять, что от него хотят узнать. Ему задают вопрос про Израиль – он отвечает про Иран. Ну, прикольно. Давайте мы тоже с вами будем вести разговор в формате старого анекдота про разговор двух глухонемых: "Сколько времени? – Сам дурак! – Спасибо"!Думаю, аудитория тоже скажет: московский Альцгеймер в отличной фазе, отправляем на выборы в США, будет дополнять – вице-президентом. На самом деле это чудовищно.Он диктует условия Конгрессу, а те говорят: "Товарищ, тебе только что сказали – вопрос границы, это вопрос национальной безопасности. Что ты к хутору пристал?". А Байден выходит и говорит: "Нет, я думаю, что мы договоримся, или они заплатят большую цену".Что они заплатят? Они просто не пойдут на компромисс. Если такими темпами дальше пойдет – страшно представить, во что это выльется.Я думаю о том, что в марте Байден скажет, что занемог окончательно, посмотрел украинское телевидение, нанес себе урон здоровью, дальше отправляем Мишель Обаму, потому что Камалу Харрис нельзя отправить.– У Мишель Обамы – неплохие шансы. – Естественно. Потому что всем управляют (это все признают) люди Обамы. Обама – серый кардинал демпартии.Конечно, если она не падает на трапе, может что-то внятно произнести, не выглядит как выставка достижений американской фармакологии и гораздо умнее, чем Камала Харрис, может привлечь электорат. Это будут выборы в формате "крестовый поход против Трампа": все сюда, все за Мишель Обаму.Вопрос в другом – хватит ли времени на раскрутку.Выборы в этом ноябре. Если в марте, то получается восемь месяцев на всё про всё. Времени может и не хватить. Трамп же не будет просто так сидеть и смотреть. У него же тоже есть что сказать по этому поводу.- Насколько готова к этому Мишель Обама?– Это тоже интересный момент.Сейчас у нее жизнь в шоколаде. За все тебе платят, тебя все любят, ты можешь стонать "демократия в опасности", "Украина – в предсмертных муках", и тебе все внимают, трясут гривами и говорят: "Да, без вас бы хрен догадались".Совсем другое дело, это когда Дональд Фредович перестанет парафинить Альцгеймера и переключится на Мишель. Он же ей явно не хит группы "Битлз" будет петь: "Мишелл, май белл".Ему же есть, что припомнить самому Обаме. А то уже даже никто не вспоминает про Obama care. Кто последний раз называл это словосочетание в американской политике? Они не вспоминает про ставленников Обамы. А давайте мы их назовем?Сам Байден был вице-президент при Обаме. не правда ли? Керри, который сейчас уходит из администрации, будет руководить предвыборным штабом Байдена. Хиллари вспоминается, Нэнси, и много еще десятков фамилий. И они все здесь, и это все птенцы гнезда Обамы, сотоварищи.Вы думаете, Дональд Фредович – такой истинный джентльмен, он увидит барыню и скажет: "Да, годков бы двадцать назад зажал бы тебя в лифте"? Я думаю, что Фредович выдаст с ходу такой монолог, что мало никому не покажется.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20240121/1052809691.html

https://ukraina.ru/20240122/1052820663.html

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