https://ukraina.ru/20240121/1052793545.html

Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю

Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю - 21.01.2024 Украина.ру

Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю

Самыми низкими в стране оказались пенсии на Западной Украине. В семи областях региона они существенно ниже среднеукраинских, и только в Ровенской — выше этого показателя, но лишь благодаря военным

2024-01-21T04:57

2024-01-21T04:57

2024-01-21T04:57

западная украина за неделю

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западная украина

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богдан хмельницкий

львов

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В регионе – самые низкие пенсии на УкраинеПлатформа для работы с открытыми данными «Опендатабот» 17 января со ссылкой на данные Пенсионного фонда обнародовала информацию о размере средних пенсий в регионах Украины.Самыми низкими они оказались на Западной Украине: в семи областях региона пенсии существенно ниже среднеукраинских, и только в одной – выше этого показателя.Итак, средняя пенсия в Украине на начало 2024 составляет 5385 гривен, самый высокий её уровень традиционно в Киеве – 7249 грн. При этом самая низкая средняя пенсия оказалась в Тернопольской области – 4070 грн.Ненамного выше она в соседних областях: в Черновицкой – 4255 грн., в Закарпатской – 4262 грн., в Хмельницкой – 4502, в Ивано-Франковской – 4509 гривен.Чуть выше средняя пенсия во Львовской области – 4805 гривны, а также на Волыни – 4931 грн. А вот самой высокой в регионе оказалась средняя пенсия в Ровенской области – 6674 гривны. Это на 26% больше, чем средние выплаты по стране, и на 64% больше, чем в Тернопольской области.Стоит отметить, что пенсии в Ровенской области выросли в 1,5 раза за прошлый год. Местные комментаторы попытались объяснить такую «аномалию» наличием Ровенской АЭС, однако подобные аргументы не выдерживают критики – ведь в Хмельницкой области, где тоже есть атомная станция, пенсии значительно ниже.Другое дело, что в Ровно находится Оперативное командование «Запад» Вооруженных сил Украины. То есть все военнослужащие из восьми областей Западной Украины, которые в результате боевых действий получают «военную» пенсию, оформляют её в Ровенском областном управлении Пенсионного фонда.Именно этим и объясняется столь высокий уровень средней пенсии в этой области.Во Львове завершается зачистка бизнес-империи семьи ГринкевичейИздание Украина.ру уже сообщало об аресте накануне Нового года известного и влиятельного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он нанёс ущерб Министерству обороны страны на 1,2 миллиарда гривен (30 миллионов евро), не поставив уже оплаченную из бюджета одежду.Затем он ещё и предложил полмиллиона долларов одному из руководителей Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) – за взятку Гринкевич хотел вернуть имущество подконтрольных ему компаний, изъятое в рамках уголовного производства.В начале прошлой недели эта история получила продолжение.Во-первых, Министерство обороны Украины сообщило, что разрывает все контракты с компаниями семьи Гринкевичей. Во-вторых, начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий написал отдельное пространное оправдание своих отношений с Игорем Гринкевичем.Напомним, ранее губернатор публиковал совместные фото с церемонии подписания меморандума между Львовской ОВА, Львовским облсоветом и благотворительным фондом Гринкевичей Hope.UA. Речь шла о реставрации коммунального учреждения в Журавном, где должен был заработать центр социальной реабилитации детей, пострадавших от войны.Большинство средств давали доноры из Нидерландов, но 30% шло из областного бюджета Львовщины.Начальник Львовской ОВА заверил, что этот меморандум разорван, хотя раньше он называл фонд Гринкевичей «большой и известной благотворительной организацией», к которой «пока никаких претензий нет». А ещё Козицкий заверил, что три договора Львовской ОВА с фирмами Гринкевича на достройку сельских школ и строительство центра безопасности граждан в Сходнице тоже пересмотрят.Вообще объяснение Максима Козицкого вызвало множество вопросов. Он якобы не догадывался о сделках «озвученного господина» и встречался с ним только трижды, хотя дальше признает, что сотрудничество Львовской областной администрации с Гринкевичем началось в 2012 году.Речь о 15 подрядах с тех пор, три из них уже при Козицком. И от продолжения сотрудничества команду Козицкого не остановило, что в прошлом Львовская ОВА судилась с фирмами Гринкевича из-за невыполнения обязательств. Были два уголовных производства и решения судов, но это не помешало работать дальше, проводить тендеры и подписывать меморандумы.Позже, 17 января, Козицкий дал развернувшееся видео-интервью львовскому порталу «Твой город», в котором вновь подробно доказывал свою непричастность к преступлениям Гринкевича.А уже на следующий день, 18 января, Печерский районный суд Киева арестовал троих подельников львовского бизнесмена – директоров его предприятий – с правом внесения 500 млн грн залога. Ранее было арестовано имущество семьи Гринкевичей – фирмы, недвижимость, автомобили и денежные средства.Кроме трёх директоров компаний, по делу о злоупотреблениях на закупках для Минобороны фигурируют еще два человека – собственно Игорь Гринкевич, находящийся в СИЗО с возможностью внесения 429,4 млн грн залога, и его сын Роман Гринкевич, который после вручения подозрения скрылся и был объявлен в розыск.28-летний Роман Гринкевич является совладельцем ряда фирм, фигурирующих в расследовании о хищении на закупках Минобороны.По данным аналитической системы YouControl, сейчас Роман Гринкевич является владельцем двух компаний – ООО «Строительный альянс Монтажпроект», ООО «Электроагротехника» – и благотворительного фонда HopeUA. Около двух месяцев он был обручен с харьковской художницей Соней Морозюк, объявившей о разрыве отношений с ним на фоне скандала.При этом история с Гринкевичами стала своеобразным «ящиком Пандоры», из которого начинают вылезать очень интересные моменты, связанные с львовским политикумом.Во-первых, выяснилось, что в прошлом году строительные компании Гринкевичей имели подряд на создание военного лицея Национальной академии сухопутных войск в городе Червоноград, однако не выполнили его, и ситуацию пришлось спасать областным властям.Во-вторых, Гринкевич ещё в далеком 2018 году имел три договора почти на 40 миллионов гривен на строительство трех казарм упомянутой академии в Старичах под Львовом. Но и эти подряды он успешно завалил, поэтому все работы вынуждены были завершать курсанты и солдаты срочной службы.При этом многолетним деловым партнером Игоря Гринкевича в ряде строительных компаний была Елена Сапига – дочь начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука.На фоне «Гринкевич-гейта» во Львовской области снова актуализировались слухи о том, что Максим Козицкий получит работу в Киеве – пост вице-премьера или даже главы Офиса президента, если Андрей Ермак официально возглавит правительство (о чём, в свою очередь, говорят в столице).Однако все комментаторы сходятся в том, что никакого наказания за сотрудничество с Гринкевичами глава Львовской ОВА не получит.В Хмельницком своеобразно отметили годовщину Переяславской Рады70 лет назад, накануне празднования 300-летия Переяславской Рады и «Воссоединения Украины с Россией», Проскуров был переименован в Хмельницкий. Город был центром Каменец-Подольской области, которая с тех пор стала Хмельницкой.Местные издания со ссылкой на краеведа Сергея Есюнина отметили, что Москва тогда решила: переименования только Переяслава в Переяслав-Хмельницкий недостаточно, надо отметить гетмана ещё и названием областного центра.Разговор шёл о двух «кандидатурах» на Западной Украине – Тернополе и Проскурове. Оба города имели одинаковые шансы быть переименованными в Хмельницкий. Однако во время обсуждения кто-то из руководства УССР обратил внимание на то, что есть Каменец-Подольская область, а областной центр называется Проскуров.Пришли к выводу, что всё равно придется переименовать область, так почему же не сделать это сейчас. Так 16 января 1954 года город получил современное название – Хмельницкий.Из названия Переяслава приложение «Хмельницкий» убрали еще в 2019 году. При этом никаких инициатив по переименованию областного центра имени гетмана, которого в нынешней Украине часто называют «продавшимся Москве», до сих пор не было. Более того, в Хмельницком сразу пять памятников Богдану Хмельницкому.Городские власти об этом явно забыли, как и о годовщине переименования Проскурова, но вспомнили спортсмены-ветераны. 18 января они устроили «Патриотический пробег» протяженностью 6,8 км по центральным улицам города Хмельницкого – между всеми пятью памятниками гетману.Всю трассу преодолели члены Клуба ветеранов легкой атлетики Хмельницкой области из опытных бегунов, во главе с его президентом, первым заместителем председателя отделения Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Виктором Флентиным.Они останавливались у памятников гетману с развернутыми государственным флагом Украины, флагами Хмельницкой области и отделения НОК.Хотя завершился пробег на площади Независимости у мемориальной доски памяти «Героев Небесной Сотни» и участников «АТО» на Донбассе, местные ура-патриоты в социальных сетях уже критикуют мероприятие.Дело в том, что оно состоялось именно в тот день, когда в 1654 году казацкая рада в городе Переяславе провозгласила переход из подданства короля Польши под власть «царя русского, православного». Реакции властей на подобные публичные доносы пока нет.

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