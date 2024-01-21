Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю - 21.01.2024 Украина.ру
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Западная Украина за неделю
https://ukraina.ru/20240121/1052793545.html
Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю
Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю - 21.01.2024 Украина.ру
Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю
Самыми низкими в стране оказались пенсии на Западной Украине. В семи областях региона они существенно ниже среднеукраинских, и только в Ровенской — выше этого показателя, но лишь благодаря военным
2024-01-21T04:57
2024-01-21T04:57
западная украина за неделю
эксклюзив
западная украина
пенсии
украина
хмельницкий (город)
богдан хмельницкий
львов
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В регионе – самые низкие пенсии на УкраинеПлатформа для работы с открытыми данными «Опендатабот» 17 января со ссылкой на данные Пенсионного фонда обнародовала информацию о размере средних пенсий в регионах Украины.Самыми низкими они оказались на Западной Украине: в семи областях региона пенсии существенно ниже среднеукраинских, и только в одной – выше этого показателя.Итак, средняя пенсия в Украине на начало 2024 составляет 5385 гривен, самый высокий её уровень традиционно в Киеве – 7249 грн. При этом самая низкая средняя пенсия оказалась в Тернопольской области – 4070 грн.Ненамного выше она в соседних областях: в Черновицкой – 4255 грн., в Закарпатской – 4262 грн., в Хмельницкой – 4502, в Ивано-Франковской – 4509 гривен.Чуть выше средняя пенсия во Львовской области – 4805 гривны, а также на Волыни – 4931 грн. А вот самой высокой в регионе оказалась средняя пенсия в Ровенской области – 6674 гривны. Это на 26% больше, чем средние выплаты по стране, и на 64% больше, чем в Тернопольской области.Стоит отметить, что пенсии в Ровенской области выросли в 1,5 раза за прошлый год. Местные комментаторы попытались объяснить такую «аномалию» наличием Ровенской АЭС, однако подобные аргументы не выдерживают критики – ведь в Хмельницкой области, где тоже есть атомная станция, пенсии значительно ниже.Другое дело, что в Ровно находится Оперативное командование «Запад» Вооруженных сил Украины. То есть все военнослужащие из восьми областей Западной Украины, которые в результате боевых действий получают «военную» пенсию, оформляют её в Ровенском областном управлении Пенсионного фонда.Именно этим и объясняется столь высокий уровень средней пенсии в этой области.Во Львове завершается зачистка бизнес-империи семьи ГринкевичейИздание Украина.ру уже сообщало об аресте накануне Нового года известного и влиятельного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он нанёс ущерб Министерству обороны страны на 1,2 миллиарда гривен (30 миллионов евро), не поставив уже оплаченную из бюджета одежду.Затем он ещё и предложил полмиллиона долларов одному из руководителей Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) – за взятку Гринкевич хотел вернуть имущество подконтрольных ему компаний, изъятое в рамках уголовного производства.В начале прошлой недели эта история получила продолжение.Во-первых, Министерство обороны Украины сообщило, что разрывает все контракты с компаниями семьи Гринкевичей. Во-вторых, начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий написал отдельное пространное оправдание своих отношений с Игорем Гринкевичем.Напомним, ранее губернатор публиковал совместные фото с церемонии подписания меморандума между Львовской ОВА, Львовским облсоветом и благотворительным фондом Гринкевичей Hope.UA. Речь шла о реставрации коммунального учреждения в Журавном, где должен был заработать центр социальной реабилитации детей, пострадавших от войны.Большинство средств давали доноры из Нидерландов, но 30% шло из областного бюджета Львовщины.Начальник Львовской ОВА заверил, что этот меморандум разорван, хотя раньше он называл фонд Гринкевичей «большой и известной благотворительной организацией», к которой «пока никаких претензий нет». А ещё Козицкий заверил, что три договора Львовской ОВА с фирмами Гринкевича на достройку сельских школ и строительство центра безопасности граждан в Сходнице тоже пересмотрят.Вообще объяснение Максима Козицкого вызвало множество вопросов. Он якобы не догадывался о сделках «озвученного господина» и встречался с ним только трижды, хотя дальше признает, что сотрудничество Львовской областной администрации с Гринкевичем началось в 2012 году.Речь о 15 подрядах с тех пор, три из них уже при Козицком. И от продолжения сотрудничества команду Козицкого не остановило, что в прошлом Львовская ОВА судилась с фирмами Гринкевича из-за невыполнения обязательств. Были два уголовных производства и решения судов, но это не помешало работать дальше, проводить тендеры и подписывать меморандумы.Позже, 17 января, Козицкий дал развернувшееся видео-интервью львовскому порталу «Твой город», в котором вновь подробно доказывал свою непричастность к преступлениям Гринкевича.А уже на следующий день, 18 января, Печерский районный суд Киева арестовал троих подельников львовского бизнесмена – директоров его предприятий – с правом внесения 500 млн грн залога. Ранее было арестовано имущество семьи Гринкевичей – фирмы, недвижимость, автомобили и денежные средства.Кроме трёх директоров компаний, по делу о злоупотреблениях на закупках для Минобороны фигурируют еще два человека – собственно Игорь Гринкевич, находящийся в СИЗО с возможностью внесения 429,4 млн грн залога, и его сын Роман Гринкевич, который после вручения подозрения скрылся и был объявлен в розыск.28-летний Роман Гринкевич является совладельцем ряда фирм, фигурирующих в расследовании о хищении на закупках Минобороны.По данным аналитической системы YouControl, сейчас Роман Гринкевич является владельцем двух компаний – ООО «Строительный альянс Монтажпроект», ООО «Электроагротехника» – и благотворительного фонда HopeUA. Около двух месяцев он был обручен с харьковской художницей Соней Морозюк, объявившей о разрыве отношений с ним на фоне скандала.При этом история с Гринкевичами стала своеобразным «ящиком Пандоры», из которого начинают вылезать очень интересные моменты, связанные с львовским политикумом.Во-первых, выяснилось, что в прошлом году строительные компании Гринкевичей имели подряд на создание военного лицея Национальной академии сухопутных войск в городе Червоноград, однако не выполнили его, и ситуацию пришлось спасать областным властям.Во-вторых, Гринкевич ещё в далеком 2018 году имел три договора почти на 40 миллионов гривен на строительство трех казарм упомянутой академии в Старичах под Львовом. Но и эти подряды он успешно завалил, поэтому все работы вынуждены были завершать курсанты и солдаты срочной службы.При этом многолетним деловым партнером Игоря Гринкевича в ряде строительных компаний была Елена Сапига – дочь начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука.На фоне «Гринкевич-гейта» во Львовской области снова актуализировались слухи о том, что Максим Козицкий получит работу в Киеве – пост вице-премьера или даже главы Офиса президента, если Андрей Ермак официально возглавит правительство (о чём, в свою очередь, говорят в столице).Однако все комментаторы сходятся в том, что никакого наказания за сотрудничество с Гринкевичами глава Львовской ОВА не получит.В Хмельницком своеобразно отметили годовщину Переяславской Рады70 лет назад, накануне празднования 300-летия Переяславской Рады и «Воссоединения Украины с Россией», Проскуров был переименован в Хмельницкий. Город был центром Каменец-Подольской области, которая с тех пор стала Хмельницкой.Местные издания со ссылкой на краеведа Сергея Есюнина отметили, что Москва тогда решила: переименования только Переяслава в Переяслав-Хмельницкий недостаточно, надо отметить гетмана ещё и названием областного центра.Разговор шёл о двух «кандидатурах» на Западной Украине – Тернополе и Проскурове. Оба города имели одинаковые шансы быть переименованными в Хмельницкий. Однако во время обсуждения кто-то из руководства УССР обратил внимание на то, что есть Каменец-Подольская область, а областной центр называется Проскуров.Пришли к выводу, что всё равно придется переименовать область, так почему же не сделать это сейчас. Так 16 января 1954 года город получил современное название – Хмельницкий.Из названия Переяслава приложение «Хмельницкий» убрали еще в 2019 году. При этом никаких инициатив по переименованию областного центра имени гетмана, которого в нынешней Украине часто называют «продавшимся Москве», до сих пор не было. Более того, в Хмельницком сразу пять памятников Богдану Хмельницкому.Городские власти об этом явно забыли, как и о годовщине переименования Проскурова, но вспомнили спортсмены-ветераны. 18 января они устроили «Патриотический пробег» протяженностью 6,8 км по центральным улицам города Хмельницкого – между всеми пятью памятниками гетману.Всю трассу преодолели члены Клуба ветеранов легкой атлетики Хмельницкой области из опытных бегунов, во главе с его президентом, первым заместителем председателя отделения Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Виктором Флентиным.Они останавливались у памятников гетману с развернутыми государственным флагом Украины, флагами Хмельницкой области и отделения НОК.Хотя завершился пробег на площади Независимости у мемориальной доски памяти «Героев Небесной Сотни» и участников «АТО» на Донбассе, местные ура-патриоты в социальных сетях уже критикуют мероприятие.Дело в том, что оно состоялось именно в тот день, когда в 1654 году казацкая рада в городе Переяславе провозгласила переход из подданства короля Польши под власть «царя русского, православного». Реакции властей на подобные публичные доносы пока нет.
https://ukraina.ru/20240114/1052679602.html
https://ukraina.ru/20231231/1052513433.html
https://ukraina.ru/20231224/1052330404.html
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Западная Украина за неделю, Эксклюзив, Западная Украина, пенсии, Украина, Хмельницкий (город), Богдан Хмельницкий, Львов

Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю

04:57 21.01.2024
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗападная Украина обзор
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Самыми низкими в стране оказались пенсии на Западной Украине. В семи областях региона они существенно ниже среднеукраинских, и только в Ровенской — выше этого показателя, но лишь благодаря военным
В регионе – самые низкие пенсии на Украине
Платформа для работы с открытыми данными «Опендатабот» 17 января со ссылкой на данные Пенсионного фонда обнародовала информацию о размере средних пенсий в регионах Украины.
Самыми низкими они оказались на Западной Украине: в семи областях региона пенсии существенно ниже среднеукраинских, и только в одной – выше этого показателя.
Итак, средняя пенсия в Украине на начало 2024 составляет 5385 гривен, самый высокий её уровень традиционно в Киеве – 7249 грн. При этом самая низкая средняя пенсия оказалась в Тернопольской области – 4070 грн.
Ненамного выше она в соседних областях: в Черновицкой – 4255 грн., в Закарпатской – 4262 грн., в Хмельницкой – 4502, в Ивано-Франковской – 4509 гривен.
Чуть выше средняя пенсия во Львовской области – 4805 гривны, а также на Волыни – 4931 грн. А вот самой высокой в регионе оказалась средняя пенсия в Ровенской области – 6674 гривны. Это на 26% больше, чем средние выплаты по стране, и на 64% больше, чем в Тернопольской области.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
14 января, 05:55Западная Украина за неделю
Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделюЛьвовские суды защищают мужчин от попадания в армию, отменяя решения военкоматов о мобилизации тех, кто имеет право на отсрочку или непригоден к военной службе по состоянию здоровья
Стоит отметить, что пенсии в Ровенской области выросли в 1,5 раза за прошлый год. Местные комментаторы попытались объяснить такую «аномалию» наличием Ровенской АЭС, однако подобные аргументы не выдерживают критики – ведь в Хмельницкой области, где тоже есть атомная станция, пенсии значительно ниже.
Другое дело, что в Ровно находится Оперативное командование «Запад» Вооруженных сил Украины. То есть все военнослужащие из восьми областей Западной Украины, которые в результате боевых действий получают «военную» пенсию, оформляют её в Ровенском областном управлении Пенсионного фонда.
Именно этим и объясняется столь высокий уровень средней пенсии в этой области.
Во Львове завершается зачистка бизнес-империи семьи Гринкевичей
Издание Украина.ру уже сообщало об аресте накануне Нового года известного и влиятельного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Он нанёс ущерб Министерству обороны страны на 1,2 миллиарда гривен (30 миллионов евро), не поставив уже оплаченную из бюджета одежду.
Затем он ещё и предложил полмиллиона долларов одному из руководителей Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) – за взятку Гринкевич хотел вернуть имущество подконтрольных ему компаний, изъятое в рамках уголовного производства.
В начале прошлой недели эта история получила продолжение.
Во-первых, Министерство обороны Украины сообщило, что разрывает все контракты с компаниями семьи Гринкевичей. Во-вторых, начальник Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий написал отдельное пространное оправдание своих отношений с Игорем Гринкевичем.
Напомним, ранее губернатор публиковал совместные фото с церемонии подписания меморандума между Львовской ОВА, Львовским облсоветом и благотворительным фондом Гринкевичей Hope.UA. Речь шла о реставрации коммунального учреждения в Журавном, где должен был заработать центр социальной реабилитации детей, пострадавших от войны.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
31 декабря 2023, 05:57Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из АфрикиЛьвовский бизнесмен, с которым губернатор Максим Козицкий недавно подписал меморандум о создании детского центра, подозревается в невыполнении контрактов для Минобороны на 30 миллионов евро
Большинство средств давали доноры из Нидерландов, но 30% шло из областного бюджета Львовщины.
Начальник Львовской ОВА заверил, что этот меморандум разорван, хотя раньше он называл фонд Гринкевичей «большой и известной благотворительной организацией», к которой «пока никаких претензий нет». А ещё Козицкий заверил, что три договора Львовской ОВА с фирмами Гринкевича на достройку сельских школ и строительство центра безопасности граждан в Сходнице тоже пересмотрят.
Вообще объяснение Максима Козицкого вызвало множество вопросов. Он якобы не догадывался о сделках «озвученного господина» и встречался с ним только трижды, хотя дальше признает, что сотрудничество Львовской областной администрации с Гринкевичем началось в 2012 году.
Речь о 15 подрядах с тех пор, три из них уже при Козицком. И от продолжения сотрудничества команду Козицкого не остановило, что в прошлом Львовская ОВА судилась с фирмами Гринкевича из-за невыполнения обязательств. Были два уголовных производства и решения судов, но это не помешало работать дальше, проводить тендеры и подписывать меморандумы.
Позже, 17 января, Козицкий дал развернувшееся видео-интервью львовскому порталу «Твой город», в котором вновь подробно доказывал свою непричастность к преступлениям Гринкевича.
А уже на следующий день, 18 января, Печерский районный суд Киева арестовал троих подельников львовского бизнесмена – директоров его предприятий – с правом внесения 500 млн грн залога. Ранее было арестовано имущество семьи Гринкевичей – фирмы, недвижимость, автомобили и денежные средства.
Кроме трёх директоров компаний, по делу о злоупотреблениях на закупках для Минобороны фигурируют еще два человека – собственно Игорь Гринкевич, находящийся в СИЗО с возможностью внесения 429,4 млн грн залога, и его сын Роман Гринкевич, который после вручения подозрения скрылся и был объявлен в розыск.
28-летний Роман Гринкевич является совладельцем ряда фирм, фигурирующих в расследовании о хищении на закупках Минобороны.
По данным аналитической системы YouControl, сейчас Роман Гринкевич является владельцем двух компаний – ООО «Строительный альянс Монтажпроект», ООО «Электроагротехника» – и благотворительного фонда HopeUA. Около двух месяцев он был обручен с харьковской художницей Соней Морозюк, объявившей о разрыве отношений с ним на фоне скандала.
Западная Украина обзор - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
24 декабря 2023, 03:09Западная Украина за неделю
Западная Украина за минувшую неделю: Коррупционные скандалы во Львове и давление на венгров и румынВ Закарпатье предложили запретить Партию венгров Украины, а в Черновицкой области лишили полномочий депутатов облсовета, представляющих румынскую общину.
При этом история с Гринкевичами стала своеобразным «ящиком Пандоры», из которого начинают вылезать очень интересные моменты, связанные с львовским политикумом.
Во-первых, выяснилось, что в прошлом году строительные компании Гринкевичей имели подряд на создание военного лицея Национальной академии сухопутных войск в городе Червоноград, однако не выполнили его, и ситуацию пришлось спасать областным властям.
Во-вторых, Гринкевич ещё в далеком 2018 году имел три договора почти на 40 миллионов гривен на строительство трех казарм упомянутой академии в Старичах под Львовом. Но и эти подряды он успешно завалил, поэтому все работы вынуждены были завершать курсанты и солдаты срочной службы.
При этом многолетним деловым партнером Игоря Гринкевича в ряде строительных компаний была Елена Сапига – дочь начальника Национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука.
На фоне «Гринкевич-гейта» во Львовской области снова актуализировались слухи о том, что Максим Козицкий получит работу в Киеве – пост вице-премьера или даже главы Офиса президента, если Андрей Ермак официально возглавит правительство (о чём, в свою очередь, говорят в столице).
Однако все комментаторы сходятся в том, что никакого наказания за сотрудничество с Гринкевичами глава Львовской ОВА не получит.
В Хмельницком своеобразно отметили годовщину Переяславской Рады
70 лет назад, накануне празднования 300-летия Переяславской Рады и «Воссоединения Украины с Россией», Проскуров был переименован в Хмельницкий. Город был центром Каменец-Подольской области, которая с тех пор стала Хмельницкой.
Местные издания со ссылкой на краеведа Сергея Есюнина отметили, что Москва тогда решила: переименования только Переяслава в Переяслав-Хмельницкий недостаточно, надо отметить гетмана ещё и названием областного центра.
Разговор шёл о двух «кандидатурах» на Западной Украине – Тернополе и Проскурове. Оба города имели одинаковые шансы быть переименованными в Хмельницкий. Однако во время обсуждения кто-то из руководства УССР обратил внимание на то, что есть Каменец-Подольская область, а областной центр называется Проскуров.
Переяславская рада 1654 года
18 января, 16:03История
Изменить Россию. Как стала возможной Переяславская Рада8 января исполнилось 370 лет со дня торжественной присяги запорожского казачества русскому царю (тогда это был Алексей Михайлович) во время Генерального военного совета (рады) в Переяславле. Согласие Москвы на этот акт было дано после шести лет переговоров (не считая того, что такие прошения подавались ещё в XVI веке).
Пришли к выводу, что всё равно придется переименовать область, так почему же не сделать это сейчас. Так 16 января 1954 года город получил современное название – Хмельницкий.
Из названия Переяслава приложение «Хмельницкий» убрали еще в 2019 году. При этом никаких инициатив по переименованию областного центра имени гетмана, которого в нынешней Украине часто называют «продавшимся Москве», до сих пор не было. Более того, в Хмельницком сразу пять памятников Богдану Хмельницкому.
Городские власти об этом явно забыли, как и о годовщине переименования Проскурова, но вспомнили спортсмены-ветераны. 18 января они устроили «Патриотический пробег» протяженностью 6,8 км по центральным улицам города Хмельницкого – между всеми пятью памятниками гетману.
Всю трассу преодолели члены Клуба ветеранов легкой атлетики Хмельницкой области из опытных бегунов, во главе с его президентом, первым заместителем председателя отделения Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Виктором Флентиным.
Они останавливались у памятников гетману с развернутыми государственным флагом Украины, флагами Хмельницкой области и отделения НОК.
Хотя завершился пробег на площади Независимости у мемориальной доски памяти «Героев Небесной Сотни» и участников «АТО» на Донбассе, местные ура-патриоты в социальных сетях уже критикуют мероприятие.
Дело в том, что оно состоялось именно в тот день, когда в 1654 году казацкая рада в городе Переяславе провозгласила переход из подданства короля Польши под власть «царя русского, православного». Реакции властей на подобные публичные доносы пока нет.
 
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04:57Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю
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