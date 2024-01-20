https://ukraina.ru/20240120/1052802491.html

Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии

Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии - 20.01.2024 Украина.ру

Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии

Украина не является независимой и самостоятельной страной. Об этом 20 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS

2024-01-20T17:45

2024-01-20T17:45

2024-01-20T17:46

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"С 2014 года, после Майдана, Украина под тотальным контролем и влиянием США <…> Украина не является независимой и самостоятельной страной, Украина под абсолютным влиянием США, а Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины", - сказал Фицо.До этого он подчеркивал, что Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца.Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах.

https://ukraina.ru/20240102/1052539310.html

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словакия, зарубежье, роберт фицо, новости, украина