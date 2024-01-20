Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии - 20.01.2024 Украина.ру
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Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии
Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии - 20.01.2024 Украина.ру
Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии
Украина не является независимой и самостоятельной страной. Об этом 20 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS
2024-01-20T17:45
2024-01-20T17:46
словакия
зарубежье
роберт фицо
новости
украина
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"С 2014 года, после Майдана, Украина под тотальным контролем и влиянием США &lt;…&gt; Украина не является независимой и самостоятельной страной, Украина под абсолютным влиянием США, а Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины", - сказал Фицо.До этого он подчеркивал, что Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца.Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах.
https://ukraina.ru/20240102/1052539310.html
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словакия, зарубежье, роберт фицо, новости, украина
Словакия, Зарубежье, Роберт Фицо, Новости, Украина

Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии

17:45 20.01.2024 (обновлено: 17:46 20.01.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Украина не является независимой и самостоятельной страной. Об этом 20 января заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала RTVS
"С 2014 года, после Майдана, Украина под тотальным контролем и влиянием США <…> Украина не является независимой и самостоятельной страной, Украина под абсолютным влиянием США, а Европейский союз делает большую ошибку, что не хочет иметь суверенный взгляд на Украину, а согласен только с тем, что говорят США по поводу Украины", - сказал Фицо.
До этого он подчеркивал, что Европейский союз из поставщика оружия Украине должен превратиться в миротворца.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
2 января, 17:20
Премьер Словакии Фицо: условия мира на Украине будет диктовать РоссияНе Европейский союз или какая-либо другая сила в мире будут диктовать условия мира на Украине. Об этом в интервью словацкому телеканалу ta3 заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо
 
СловакияЗарубежьеРоберт ФицоНовостиУкраина
 
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