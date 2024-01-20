https://ukraina.ru/20240120/1052802346.html

Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов

Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов - 20.01.2024 Украина.ру

Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов

Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в... Украина.ру, 20.01.2024

2024-01-20T17:20

2024-01-20T17:20

2024-01-20T17:20

давос

видео

сша

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стамбул

украина

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владимир путин

ес

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Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в чем был смысл поездки Зеленского на форум в Давосе и его "мирных инициатив", прокомментировал попытки Майи Санду удержаться в президентском кресле во время предвыборной гонки в Молдавии и растущую угрозу для Приднестровья, а также "успехи" Украины в борьбе с коррупцией и мобилизации населения в ВСУ:00:36 - "Мирные инициативы" Украины. 04:48 - Поездка Зеленского на форум в Давосе.07:26 – Почему Украина отказалась от "стамбульской сделки"?09:57 – Инициативы президента Молдавии: предвыборная гонка и угроза для Приднестровья.15:14 – Мобилизация на Украине.19:05 – "Успехи" Украины в борьбе с коррупцией.

давос

сша

стамбул

украина

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давос, видео, сша, мир, стамбул, украина, сво, владимир путин, ес, санду, коррупция, мобилизация, видео