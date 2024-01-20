https://ukraina.ru/20240120/1052802346.html
Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов
Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов - 20.01.2024 Украина.ру
Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в... Украина.ру, 20.01.2024
2024-01-20T17:20
2024-01-20T17:20
2024-01-20T17:20
давос
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владимир путин
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Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в чем был смысл поездки Зеленского на форум в Давосе и его "мирных инициатив", прокомментировал попытки Майи Санду удержаться в президентском кресле во время предвыборной гонки в Молдавии и растущую угрозу для Приднестровья, а также "успехи" Украины в борьбе с коррупцией и мобилизации населения в ВСУ:00:36 - "Мирные инициативы" Украины. 04:48 - Поездка Зеленского на форум в Давосе.07:26 – Почему Украина отказалась от "стамбульской сделки"?09:57 – Инициативы президента Молдавии: предвыборная гонка и угроза для Приднестровья.15:14 – Мобилизация на Украине.19:05 – "Успехи" Украины в борьбе с коррупцией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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давос, видео, сша, мир, стамбул, украина, сво, владимир путин, ес, санду, коррупция, мобилизация, видео
Давос, Видео, США, мир, Стамбул, Украина, СВО, Владимир Путин, ЕС, Санду, коррупция, мобилизация
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в чем был смысл поездки Зеленского на форум в Давосе и его "мирных инициатив", прокомментировал попытки Майи Санду удержаться в президентском кресле во время предвыборной гонки в Молдавии и растущую угрозу для Приднестровья, а также "успехи" Украины в борьбе с коррупцией и мобилизации населения в ВСУ:
00:36 - "Мирные инициативы" Украины.
04:48 - Поездка Зеленского на форум в Давосе.
07:26 – Почему Украина отказалась от "стамбульской сделки"?
09:57 – Инициативы президента Молдавии: предвыборная гонка и угроза для Приднестровья.
15:14 – Мобилизация на Украине.
19:05 – "Успехи" Украины в борьбе с коррупцией.