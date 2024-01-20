Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов - 20.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240120/1052802346.html
Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов
Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов - 20.01.2024 Украина.ру
Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в... Украина.ру, 20.01.2024
2024-01-20T17:20
2024-01-20T17:20
давос
видео
сша
мир
стамбул
украина
сво
владимир путин
ес
санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/14/1052802223_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2c8d04454d9a56df2015c00b97f5cb0.jpg.webp
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в чем был смысл поездки Зеленского на форум в Давосе и его "мирных инициатив", прокомментировал попытки Майи Санду удержаться в президентском кресле во время предвыборной гонки в Молдавии и растущую угрозу для Приднестровья, а также "успехи" Украины в борьбе с коррупцией и мобилизации населения в ВСУ:00:36 - "Мирные инициативы" Украины. 04:48 - Поездка Зеленского на форум в Давосе.07:26 – Почему Украина отказалась от "стамбульской сделки"?09:57 – Инициативы президента Молдавии: предвыборная гонка и угроза для Приднестровья.15:14 – Мобилизация на Украине.19:05 – "Успехи" Украины в борьбе с коррупцией.
давос
сша
стамбул
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/14/1052802223_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6ded5e672dc222e16c8c2960af2a13cc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
давос, видео, сша, мир, стамбул, украина, сво, владимир путин, ес, санду, коррупция, мобилизация, видео
Давос, Видео, США, мир, Стамбул, Украина, СВО, Владимир Путин, ЕС, Санду, коррупция, мобилизация

Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов

17:20 20.01.2024
 
Читать в
Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал, в чем был смысл поездки Зеленского на форум в Давосе и его "мирных инициатив", прокомментировал попытки Майи Санду удержаться в президентском кресле во время предвыборной гонки в Молдавии и растущую угрозу для Приднестровья, а также "успехи" Украины в борьбе с коррупцией и мобилизации населения в ВСУ:
00:36 - "Мирные инициативы" Украины.
04:48 - Поездка Зеленского на форум в Давосе.
07:26 – Почему Украина отказалась от "стамбульской сделки"?
09:57 – Инициативы президента Молдавии: предвыборная гонка и угроза для Приднестровья.
15:14 – Мобилизация на Украине.
19:05 – "Успехи" Украины в борьбе с коррупцией.
 
ДавосВидеоСШАмирСтамбулУкраинаСВОВладимир ПутинЕССандукоррупциямобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Польский "шоковый терапевт" Бальцерович и его неудавшиеся подражатели в России и на Украине
17:45Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии
17:20Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов
16:50"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
16:14Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак
14:47Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ
13:57"Не переступайте грань": Константинов ответил на высказывания Бридлава о Крыме
13:16Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
12:31Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
12:06Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
11:43Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
11:22"Евромайдан" в Сербии. Чего на самом деле стоит бояться президенту Вучичу
11:06Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
10:49Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине
10:24Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
10:10Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
09:51Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
09:30"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году
09:13Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
Лента новостейМолния