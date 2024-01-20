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"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали - 20.01.2024 Украина.ру
"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
Арестованный украинский инвестбанкир Игорь Мазепа 20 января сообщил в соцсетях, что дело против него мотивировано критикой произвола правоохранителей на Украине
2024-01-20T16:50
2024-01-20T16:50
2024-01-20T16:50
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"Мне инкриминируют создание какой-то преступной группы. Я создавал и развивал множество бизнесов и компаний... Все без исключения основанные с моим участием бизнесы работали открыто и в легальном поле. Даже в такой области, как добыча янтаря. Все больше убеждаюсь, что не мои бизнес-инициативы так взбудоражили... правоохранителей. Их возмутила моя критика того правоохранительного беспредела, который все чаще приходится ощущать бизнесменам на собственной коже", - написал Мазепа.Он оценил размер залога как неподъемную сумму, которая фактически является "безальтернативным арестом".Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель для постройки элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. По словам адвоката Артема Крикун-Труша, его подзащитному инкриминируют создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
https://ukraina.ru/20240120/1052800952.html
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новости, мазепа, силовики, силовики, украина, арест, бизнес
Новости, Мазепа, силовики, силовики, Украина, арест, бизнес
"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
Арестованный украинский инвестбанкир Игорь Мазепа 20 января сообщил в соцсетях, что дело против него мотивировано критикой произвола правоохранителей на Украине
"Мне инкриминируют создание какой-то преступной группы. Я создавал и развивал множество бизнесов и компаний... Все без исключения основанные с моим участием бизнесы работали открыто и в легальном поле. Даже в такой области, как добыча янтаря. Все больше убеждаюсь, что не мои бизнес-инициативы так взбудоражили... правоохранителей. Их возмутила моя критика того правоохранительного беспредела, который все чаще приходится ощущать бизнесменам на собственной коже", - написал Мазепа.
Он оценил размер залога как неподъемную сумму, которая фактически является "безальтернативным арестом".
"Среди не-чиновников только по двум делам присуждали большие залоги, но там и фигурировали миллиардные суммы. Напомню, что речь идет только о 7 миллионах… Поэтому я уверенно говорю о произволе вместо правосудия", - резюмировал он.
Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов).
СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель для постройки элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. По словам адвоката Артема Крикун-Труша, его подзащитному инкриминируют создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.