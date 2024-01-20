"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали - 20.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240120/1052802022.html
"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали - 20.01.2024 Украина.ру
"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
Арестованный украинский инвестбанкир Игорь Мазепа 20 января сообщил в соцсетях, что дело против него мотивировано критикой произвола правоохранителей на Украине
2024-01-20T16:50
2024-01-20T16:50
новости
мазепа
силовики
силовики
украина
арест
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102469/32/1024693213_0:60:3073:1789_1920x0_80_0_0_6d706317c4da8204647d219ce631f08f.jpg
"Мне инкриминируют создание какой-то преступной группы. Я создавал и развивал множество бизнесов и компаний... Все без исключения основанные с моим участием бизнесы работали открыто и в легальном поле. Даже в такой области, как добыча янтаря. Все больше убеждаюсь, что не мои бизнес-инициативы так взбудоражили... правоохранителей. Их возмутила моя критика того правоохранительного беспредела, который все чаще приходится ощущать бизнесменам на собственной коже", - написал Мазепа.Он оценил размер залога как неподъемную сумму, которая фактически является "безальтернативным арестом".Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель для постройки элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. По словам адвоката Артема Крикун-Труша, его подзащитному инкриминируют создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
https://ukraina.ru/20240120/1052800952.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102469/32/1024693213_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_f255c710a333c796f13d2de714e26f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мазепа, силовики, силовики, украина, арест, бизнес
Новости, Мазепа, силовики, силовики, Украина, арест, бизнес

"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали

16:50 20.01.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Арестованный украинский инвестбанкир Игорь Мазепа 20 января сообщил в соцсетях, что дело против него мотивировано критикой произвола правоохранителей на Украине
"Мне инкриминируют создание какой-то преступной группы. Я создавал и развивал множество бизнесов и компаний... Все без исключения основанные с моим участием бизнесы работали открыто и в легальном поле. Даже в такой области, как добыча янтаря. Все больше убеждаюсь, что не мои бизнес-инициативы так взбудоражили... правоохранителей. Их возмутила моя критика того правоохранительного беспредела, который все чаще приходится ощущать бизнесменам на собственной коже", - написал Мазепа.
Он оценил размер залога как неподъемную сумму, которая фактически является "безальтернативным арестом".
"Среди не-чиновников только по двум делам присуждали большие залоги, но там и фигурировали миллиардные суммы. Напомню, что речь идет только о 7 миллионах… Поэтому я уверенно говорю о произволе вместо правосудия", - резюмировал он.
Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов).
СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель для постройки элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. По словам адвоката Артема Крикун-Труша, его подзащитному инкриминируют создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
11:43
Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организацииСуд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы - Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил адвокат Артем Крикун-Труш, передает телеканал "Общественное"
 
НовостиМазепасиловикисиловикиУкраинаарестбизнес
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Польский "шоковый терапевт" Бальцерович и его неудавшиеся подражатели в России и на Украине
17:45Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии
17:20Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов
16:50"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
16:14Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак
14:47Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ
13:57"Не переступайте грань": Константинов ответил на высказывания Бридлава о Крыме
13:16Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
12:31Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
12:06Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
11:43Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
11:22"Евромайдан" в Сербии. Чего на самом деле стоит бояться президенту Вучичу
11:06Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
10:49Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине
10:24Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
10:10Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
09:51Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
09:30"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году
09:13Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
Лента новостейМолния