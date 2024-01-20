https://ukraina.ru/20240120/1052801892.html

Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак

Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак - 20.01.2024 Украина.ру

Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак

Украинские военные на фронте жалуются, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Figaro

2024-01-20T16:14

2024-01-20T16:14

2024-01-20T16:14

всу

наступление

военные

андрей ермак

украина

новости

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"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", - сказал Ермак.Помимо этого, Ермак признал, что РФ обладает преимуществом в воздухе, тогда как у ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.По его словам, ситуация для ВСУ на фронте сложилась "без всякого сомнения сложная".Ранее в интервью испанской газете Mundo Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия Киеву.

https://ukraina.ru/20240102/1052535191.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, наступление, военные, андрей ермак, украина, новости