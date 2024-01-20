Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак - 20.01.2024 Украина.ру
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Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак
Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак - 20.01.2024 Украина.ру
Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак
Украинские военные на фронте жалуются, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Figaro
2024-01-20T16:14
2024-01-20T16:14
всу
наступление
военные
андрей ермак
украина
новости
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"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", - сказал Ермак.Помимо этого, Ермак признал, что РФ обладает преимуществом в воздухе, тогда как у ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.По его словам, ситуация для ВСУ на фронте сложилась "без всякого сомнения сложная".Ранее в интервью испанской газете Mundo Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия Киеву.
https://ukraina.ru/20240102/1052535191.html
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всу, наступление, военные, андрей ермак, украина, новости
ВСУ, наступление, военные, Андрей Ермак, Украина, Новости

Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак

16:14 20.01.2024
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Украинские военные на фронте жалуются, что у них нет возможности наступать из-за нехватки живой силы и вооружений. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете Figaro
"На фронте солдаты жалуются на нехватку людей и средств и говорят, что у них больше нет возможности наступать", - сказал Ермак.
Помимо этого, Ермак признал, что РФ обладает преимуществом в воздухе, тогда как у ВСУ недостает снарядов, систем запуска ракет большой дальности и противоминных машин.
По его словам, ситуация для ВСУ на фронте сложилась "без всякого сомнения сложная".
Ранее в интервью испанской газете Mundo Ермак в очередной раз упрекнул Запад в недостаточных поставках оружия Киеву.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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ВСУнаступлениевоенныеАндрей ЕрмакУкраинаНовости
 
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