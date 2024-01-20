Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ - 20.01.2024 Украина.ру
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Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ
Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ - 20.01.2024 Украина.ру
Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ
2024-01-20T14:47
2024-01-20T14:51
всу
уничтожение
новости
беспилотники
пво
россия
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"Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 600 украинских военных самолетов, больше 260 вертолетов, около 11 тысяч беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, почти 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другая техника.
https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html
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всу, уничтожение, новости, беспилотники, пво, россия
ВСУ, уничтожение, Новости, беспилотники, ПВО, Россия

Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ

14:47 20.01.2024 (обновлено: 14:51 20.01.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в материале.
Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 600 украинских военных самолетов, больше 260 вертолетов, около 11 тысяч беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, почти 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другая техника.
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