https://ukraina.ru/20240120/1052801760.html

Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ

Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ - 20.01.2024 Украина.ру

Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 20 украинских беспилотников. Об этом 20 января сообщили в Минобороны РФ

2024-01-20T14:47

2024-01-20T14:47

2024-01-20T14:51

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"Средствами противовоздушной обороны сбиты 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской Народной Республики, Богдановка, Белогоровка Донецкой Народной Республики, Казачьи Лагери, Голая Пристань Херсонской области, а также один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в материале.Всего с начала спецоперации было уничтожено почти 600 украинских военных самолетов, больше 260 вертолетов, около 11 тысяч беспилотников, 450 зенитных ракетных комплексов, почти 15 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другая техника.

https://ukraina.ru/20240117/1052731841.html

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всу, уничтожение, новости, беспилотники, пво, россия