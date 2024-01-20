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"Не переступайте грань": Константинов ответил на высказывания Бридлава о Крыме
"Не переступайте грань": Константинов ответил на высказывания Бридлава о Крыме - 20.01.2024 Украина.ру
"Не переступайте грань": Константинов ответил на высказывания Бридлава о Крыме
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины, передает 20 января РИА Новости
2024-01-20T13:57
2024-01-20T13:57
2024-01-20T13:57
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"Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать. Это в их же интересах. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями", - сказал Константинов.По его словам, поддержка Украины очень дорого обойдется западным странам, и, прежде всего, приведет к снижению их обороноспособности.На днях бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего якобы "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям.
https://ukraina.ru/20240118/1052759877.html
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новости, крым, владимир константинов, запад, зарубежье
Новости, Крым, Владимир Константинов, Запад, Зарубежье
"Не переступайте грань": Константинов ответил на высказывания Бридлава о Крыме
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны не переступать грань в поддержке Украины, передает 20 января РИА Новости
"Бридлав, видимо, уже не в состоянии осознать реальность, потому и бывший. Но те, кто действительно принимает решения от имени стран Запада, должны ощущать грань в поддержке Украины и стараться ее не переступать. Это в их же интересах. В противном случае это обернется для них непоправимыми последствиями", - сказал Константинов.
По его словам, поддержка Украины очень дорого обойдется западным странам, и, прежде всего, приведет к снижению их обороноспособности.
"Если все дать Украине, у Запада на свою оборону ничего не останется. И когда Украина кончится, а она стремительно к этому моменту приближается, они останутся голенькими перед нарастившей военные мускулы Россией", - предупредил глава парламента.
На днях бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что Запад должен помочь Украине и дать возможность наносить удары по Крыму, после чего якобы "Россия будет вынуждена переосмыслить свою позицию". Он призвал наносить удары по Крыму всем оружием и уничтожать российские силы по частям.