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Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена - 20.01.2024 Украина.ру
Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
Помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву, сообщает телеканал NBC News
2024-01-20T13:16
2024-01-20T13:16
2024-01-20T13:16
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На минувшей неделе Байден обсудил с американскими законодателями ситуацию с помощью Киеву. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили американскому лидеру, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона.Республиканцы ранее заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой.
https://ukraina.ru/20240102/1052536935.html
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сша, помощь, джо байден, новости, украина, пво, москва
США, помощь, Джо Байден, Новости, Украина, ПВО, Москва
Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
Помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву, сообщает телеканал NBC News