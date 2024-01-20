Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена - 20.01.2024 Украина.ру
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Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена - 20.01.2024 Украина.ру
Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
Помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву, сообщает телеканал NBC News
2024-01-20T13:16
2024-01-20T13:16
сша
помощь
джо байден
новости
украина
пво
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На минувшей неделе Байден обсудил с американскими законодателями ситуацию с помощью Киеву. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили американскому лидеру, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона.Республиканцы ранее заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой.
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сша, помощь, джо байден, новости, украина, пво, москва
США, помощь, Джо Байден, Новости, Украина, ПВО, Москва

Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена

13:16 20.01.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Помощники президента США Джо Байдена заявили американским законодателям, что Россия может победить в конфликте на Украине в течение нескольких недель или месяцев, если конгресс не даст разрешение на выделение денег Киеву, сообщает телеканал NBC News
На минувшей неделе Байден обсудил с американскими законодателями ситуацию с помощью Киеву.
Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и директор национальной разведки США Аврил Хейнс, также присутствующие на встрече, сообщили американскому лидеру, что системы ПВО и артиллерийские боеприпасы, имеющиеся у Киева, могут быть исчерпаны без поддержки Вашингтона.
Республиканцы ранее заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
2 января, 12:51
Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУКиевский режим может проиграть военный конфликт уже в первой половине 2024 года. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в статье в газете Politico
 
СШАпомощьДжо БайденНовостиУкраинаПВОМосква
 
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Заголовок открываемого материала
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