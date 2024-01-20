Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, были разрушены в результате взрывов. Об этом заявил 20 января назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале
По его словам, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".
О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.
В свою очередь назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о поврежденном в результате взрывов объекте критической инфраструктуры в Херсоне.
Вчера, 10:03В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктурыВ подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне повредило объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил 19 января назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале