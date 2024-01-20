Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных - 20.01.2024 Украина.ру
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Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных - 20.01.2024 Украина.ру
Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, были разрушены в результате взрывов. Об этом заявил 20 января назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале
2024-01-20T12:31
2024-01-20T12:31
удары
взрыв
херсон
новости
запорожье
украина
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По его словам, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.В свою очередь назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о поврежденном в результате взрывов объекте критической инфраструктуры в Херсоне.
https://ukraina.ru/20240119/1052780896.html
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удары, взрыв, херсон, новости, запорожье, украина
удары, взрыв, Херсон, Новости, Запорожье, Украина

Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных

12:31 20.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, были разрушены в результате взрывов. Об этом заявил 20 января назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале
По его словам, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".
О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.
В свою очередь назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о поврежденном в результате взрывов объекте критической инфраструктуры в Херсоне.
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Вчера, 10:03
В Херсоне ударом повредило объекты критической инфраструктурыВ подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне повредило объекты критической инфраструктуры. Об этом заявил 19 января назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в телеграм-канале
 
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