https://ukraina.ru/20240120/1052801382.html

Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных

Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных - 20.01.2024 Украина.ру

Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных

Объекты инфраструктуры, расположенные на подконтрольной украинским войскам части Запорожской области, были разрушены в результате взрывов. Об этом заявил 20 января назначенный Киевом глава местной администрации Юрий Малашко в своем телеграм-канале

2024-01-20T12:31

2024-01-20T12:31

2024-01-20T12:31

удары

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По его словам, ряд прифронтовых населенных пунктов подверглись ударам, в результате "поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры".О каких именно объектах идет речь, чиновник не уточнил.В свою очередь назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о поврежденном в результате взрывов объекте критической инфраструктуры в Херсоне.

https://ukraina.ru/20240119/1052780896.html

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удары, взрыв, херсон, новости, запорожье, украина