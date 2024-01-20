Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации - 20.01.2024 Украина.ру
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Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации - 20.01.2024 Украина.ру
Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы - Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил адвокат Артем Крикун-Труш, передает телеканал "Общественное"
2024-01-20T11:43
2024-01-20T11:43
мазепа
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украина
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преступность
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"Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов)", - сказал адвокат. По его словам, Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает. При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней".Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек.
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мазепа, новости, украина, суд, преступность
Мазепа, Новости, Украина, Суд, преступность

Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации

11:43 20.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Андрей Старостин
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Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы - Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил адвокат Артем Крикун-Труш, передает телеканал "Общественное"
"Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов)", - сказал адвокат.
По его словам, Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает.
При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней".

"Это так называемая "воровская статья". Здесь выходит, что бизнесмен, инвестор почти приравнивается к "вору в законе", если проводить определенные аналогии. Мы не соглашаемся и будем разбивать подозрения допустимыми доказательствами, которые уже собраны", - заверил он.

Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов).
СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек.
ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Вчера, 13:38
Финансиста Мазепу задержали на границе Украины с Польшей - ГБРГенерального директора одной из ведущих инвесткомпаний Украины Concorde Capital Игоря Мазепу задержали при попытке выехать в Польшу. Об этом 19 января сообщили пресс-службы Госбюро расследований (ГБР) и Офис генпрокурора Украины
 
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