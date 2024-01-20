https://ukraina.ru/20240120/1052800952.html
Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации - 20.01.2024 Украина.ру
Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы - Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил адвокат Артем Крикун-Труш, передает телеканал "Общественное"
2024-01-20T11:43
2024-01-20T11:43
2024-01-20T11:43
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"Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов)", - сказал адвокат. По его словам, Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает. При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней".Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов). СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек.
https://ukraina.ru/20240119/1052786504.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мазепа, новости, украина, суд, преступность
Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
Суд в Киеве избрал подозреваемому в участии преступной организации брату главы инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы - Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщил адвокат Артем Крикун-Труш, передает телеканал "Общественное"
"Ночью 20 января брата Игоря Мазепы Юрия, который является одним из четырех задержанных по делу о преступной организации, суд отправил под стражу с альтернативой залога 44 миллиона гривен (более 117 тысяч долларов)", - сказал адвокат.
По его словам, Тараса Пошиванюка, Юрия Мазепу подозревают в участии в преступной группировке. Однако, он заявил, что подробностей не знает.
При этом добавил, что Игорю Мазепе инкриминируют нарушение статьи 255 уголовного кодекса Украины "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней".
"Это так называемая "воровская статья". Здесь выходит, что бизнесмен, инвестор почти приравнивается к "вору в законе", если проводить определенные аналогии. Мы не соглашаемся и будем разбивать подозрения допустимыми доказательствами, которые уже собраны", - заверил он.
Накануне киевский суд арестовал подозреваемого в махинациях с землей главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в размере 349 миллионов гривен (9,2 миллиона долларов).
СМИ писали о задержании Мазепы по подозрению в организации незаконной сделки по отчуждению земель под подстройку элитного жилья рядом с Киевской ГЭС. В Госбюро расследований (ГБР) Украины сообщили о задержании "еще трех участников преступной организации, в том числе брата организатора", в деле фигурируют 20 человек.