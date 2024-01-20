https://ukraina.ru/20240120/1052800169.html

Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции

Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции - 20.01.2024 Украина.ру

Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции

Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, это гражданские лица, которые не имеют отношения к французским вооруженными силам. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню телеканалу LCI

2024-01-20T11:06

2024-01-20T11:06

2024-01-20T11:13

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Его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте на Украине.По его словам, заявления о наличии французских наемников на Украине – это якобы часть "российской информационной войны".На днях Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.

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франция, иностранные наемники, зарубежье, новости, украина