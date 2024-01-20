https://ukraina.ru/20240120/1052800169.html
Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции - 20.01.2024 Украина.ру
Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, это гражданские лица, которые не имеют отношения к французским вооруженными силам. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню телеканалу LCI
2024-01-20T11:06
2024-01-20T11:06
2024-01-20T11:13
франция
иностранные наемники
зарубежье
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_a7decde5d10b002ced64268c38055471.jpg
Его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте на Украине.По его словам, заявления о наличии французских наемников на Украине – это якобы часть "российской информационной войны".На днях Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
https://ukraina.ru/20240118/1052775306.html
франция
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_178:0:1849:1253_1920x0_80_0_0_30f34d1cdae19de94e13354700269932.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
франция, иностранные наемники, зарубежье, новости, украина
Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
11:06 20.01.2024 (обновлено: 11:13 20.01.2024)
Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, это гражданские лица, которые не имеют отношения к французским вооруженными силам. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню телеканалу LCI
Его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте на Украине.
"Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", - ответил министр.
По его словам, заявления о наличии французских наемников на Украине – это якобы часть "российской информационной войны".
На днях Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.