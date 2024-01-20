Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции - 20.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240120/1052800169.html
Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции - 20.01.2024 Украина.ру
Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, это гражданские лица, которые не имеют отношения к французским вооруженными силам. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню телеканалу LCI
2024-01-20T11:06
2024-01-20T11:13
франция
иностранные наемники
зарубежье
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_a7decde5d10b002ced64268c38055471.jpg
Его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте на Украине.По его словам, заявления о наличии французских наемников на Украине – это якобы часть "российской информационной войны".На днях Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
https://ukraina.ru/20240118/1052775306.html
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_178:0:1849:1253_1920x0_80_0_0_30f34d1cdae19de94e13354700269932.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
франция, иностранные наемники, зарубежье, новости, украина
Франция, иностранные наемники, Зарубежье, Новости, Украина

Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции

11:06 20.01.2024 (обновлено: 11:13 20.01.2024)
 
© pixabay.com
© pixabay.com
Читать в
Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, это гражданские лица, которые не имеют отношения к французским вооруженными силам. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню телеканалу LCI
Его спросили о статусе французов, которые принимают участие в конфликте на Украине.
"Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами", - ответил министр.
По его словам, заявления о наличии французских наемников на Украине – это якобы часть "российской информационной войны".
На днях Минобороны России сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
В МИД РФ вызвали посла Франции, а Госдума, по словам ее спикера Вячеслава Володина, на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наемничество, направляет боевиков на Украину.
18 января, 18:00
Рэкетиры из Запорожья, ликвидация боевиков РДК* и французских наемников. Итоги 18 январяВ Запорожье задержали банду рэкетиров; в Харькове ликвидировали кураторов "РДК"* и иностранных наемников
 
Францияиностранные наемникиЗарубежьеНовостиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:16Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
12:31Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
12:06Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
11:43Суд на Украине арестовал брата финансиста Мазепы по делу о преступной организации
11:22"Евромайдан" в Сербии. Чего на самом деле стоит бояться президенту Вучичу
11:06Париж не может запретить гражданам ехать воевать на Украину — глава МО Франции
10:49Зеленского пугают слова Трампа о быстром урегулировании конфликта на Украине
10:24Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
10:10Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
09:51Выпрашивая оружие у Запада Ермак назвал провальное контрнаступление "довольно успешным"
09:30"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году
09:13Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
07:00"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
06:30"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию
06:03Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины
06:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ
05:38Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
05:30"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить Украину
05:23Депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Плетень о том, как идёт экономическая интеграция региона в Россию
Лента новостейМолния