https://ukraina.ru/20240120/1052799860.html

Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины

Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины - 20.01.2024 Украина.ру

Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора вечером 19 января обсудили поддержку Украины. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт

2024-01-20T10:24

2024-01-20T10:24

2024-01-20T10:30

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"Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине", - указал Хебештрайт.Политики сошлись на том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.

https://ukraina.ru/20231231/1052517614.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

олаф шольц, риши сунак, украина, европа, новости, зарубежье