Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
10:24 20.01.2024 (обновлено: 10:30 20.01.2024)
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора вечером 19 января обсудили поддержку Украины. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт
"Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине", - указал Хебештрайт.
Политики сошлись на том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.