Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины - 20.01.2024 Украина.ру
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Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины - 20.01.2024 Украина.ру
Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора вечером 19 января обсудили поддержку Украины. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт
2024-01-20T10:24
2024-01-20T10:30
олаф шольц
риши сунак
украина
европа
новости
зарубежье
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"Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине", - указал Хебештрайт.Политики сошлись на том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку.Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.
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олаф шольц, риши сунак, украина, европа, новости, зарубежье
Олаф Шольц, Риши Сунак, Украина, Европа, Новости, Зарубежье

Шольц и Сунак обсудили поддержку Украины

10:24 20.01.2024 (обновлено: 10:30 20.01.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
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© РИА Новости . Стрингер
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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора вечером 19 января обсудили поддержку Украины. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт
"Канцлер Шольц поговорил по телефону со своим британским коллегой, премьер-министром Сунаком. Они обменялись мнениями о ситуации на Украине", - указал Хебештрайт.
Политики сошлись на том, что Украина должна продолжать получать существенную и постоянную поддержку.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что после государственного переворота, произошедшего в 2014 году на Украине, США и их вассалы сделали все для появления неонацистского, террористического государства в центре Европы и превратили эту страну в плацдарм для противодействия России.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
31 декабря 2023, 10:13
Шольц в новогоднем обращении раскритиковал Путина"Беспощадным конфликтом в центре Европы" канцлер Германии Олаф Шольц назвал российскую Спецоперацию в новогоднем обращении к жителям страны. Он также упомянул президента РФ Владимира Путина, передаёт издание Die Welt
 
Олаф ШольцРиши СунакУкраинаЕвропаНовостиЗарубежье
 
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