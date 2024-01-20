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Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки" - 20.01.2024 Украина.ру
Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах. На это указала в социальной сети Х член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин
2024-01-20T10:10
2024-01-20T10:10
2024-01-20T10:14
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"Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов. Это глупо", - написала она.Грин добавила, что украинский конфликт является "войной Америки", что доказывают сторонники выделения новых денег Киеву.Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.
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Конгрессмен США назвала украинский конфликт "войной Америки"
10:10 20.01.2024 (обновлено: 10:14 20.01.2024)
Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о мирных переговорах. На это указала в социальной сети Х член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин
"Зеленский в Швейцарии просит о мирных переговорах, а разжигатели войны в Вашингтоне отчаянно пытаются профинансировать продолжение военных действий на Украине на 60 миллиардов долларов. Это глупо", - написала она.
Грин добавила, что украинский конфликт является "войной Америки", что доказывают сторонники выделения новых денег Киеву.
"Больше никаких денег для Украины! Позвольте им сделать мир", - призвала республиканка.
Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.