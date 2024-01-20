https://ukraina.ru/20240120/1052799432.html

"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году

"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году - 20.01.2024 Украина.ру

"США не помогут": экс-разведчик предрек конец Украины в 2024 году

Украина не получит от США помощи, которая необходима для выживания киевского режима. Об этом заявил 20 января отставной офицер американской разведки морской пехоты и военный аналитик Скотт Риттер, передает РИА Новости

2024-01-20T09:30

2024-01-20T09:30

2024-01-20T09:30

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"Я думаю, что у украинцев нет шансов получить помощь, которую они просят и которая позволит им выжить в этом году. Поэтому я и считаю, что сейчас мы наблюдаем конец Украины, потому что Украина не может продолжить сопротивление без значительной материальной поддержки со стороны США, а я не верю, что эта поддержка придет", - сказал Риттер.По его мнению, американская помощь Украине "уже не будет поставляться в прежних объемах".Кроме того, в Вашингтоне увидели, что поставки вооружений из США "не привели к успеху украинской операции", поэтому в Белом доме понимают, что какое бы оружие там не решили передать Киеву, это "не поможет и не изменит исхода противостояния".Ранее республиканская оппозиция увязала утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева с проведением масштабной миграционной реформы и требует также от Белого дома сформулировать стратегию действий на украинском направлении и обеспечить подотчетность выделяемых средств. Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.

https://ukraina.ru/20240102/1052536935.html

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сша, помощь, украина, новости, зарубежье