https://ukraina.ru/20240120/1052799273.html

Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву

Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву - 20.01.2024 Украина.ру

Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву

Западные страны откладывают и вряд ли передадут Украине истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 20 января РИА Новости

2024-01-20T09:13

2024-01-20T09:13

2024-01-20T09:23

f-16

украина

истребитель

запад

зарубежье

россия

сша

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"Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев. Почему шесть месяцев? Потому что, на мой взгляд, если к этому времени война и не будет завершена, то ее исход будет окончательно понятен", – сказал отставной разведчик.По его словам, "последняя вещь, которая нужна Западу, – предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или их взрывают прямо на аэродромах".Он усомнился, что необходимость борьбы с F-16 станет неожиданностью для российской армии, и напомнил, что подобные истребители используются уже около 40 лет. А страны Запада, по словам аналитика, не хотят "вновь "спустить" военной техники на десятки миллиардов долларов". Риттер добавил, что даже если Украина получит F-16, то в ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на фронте.Ранее датская газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на срок до полугода.

https://ukraina.ru/20240118/1052756936.html

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f-16, украина, истребитель, запад, зарубежье, россия, сша