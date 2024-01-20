Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву - 20.01.2024 Украина.ру
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Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву
Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву - 20.01.2024 Украина.ру
Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву
Западные страны откладывают и вряд ли передадут Украине истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 20 января РИА Новости
2024-01-20T09:13
2024-01-20T09:23
f-16
украина
истребитель
запад
зарубежье
россия
сша
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"Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев. Почему шесть месяцев? Потому что, на мой взгляд, если к этому времени война и не будет завершена, то ее исход будет окончательно понятен", – сказал отставной разведчик.По его словам, "последняя вещь, которая нужна Западу, – предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или их взрывают прямо на аэродромах".Он усомнился, что необходимость борьбы с F-16 станет неожиданностью для российской армии, и напомнил, что подобные истребители используются уже около 40 лет. А страны Запада, по словам аналитика, не хотят "вновь "спустить" военной техники на десятки миллиардов долларов". Риттер добавил, что даже если Украина получит F-16, то в ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на фронте.Ранее датская газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на срок до полугода.
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f-16, украина, истребитель, запад, зарубежье, россия, сша
F-16, Украина, истребитель, Запад, Зарубежье, Россия, США

Экс-разведчик США объяснил, почему Запад тянет с поставками F-16 Киеву

09:13 20.01.2024 (обновлено: 09:23 20.01.2024)
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
Читать в
Западные страны откладывают и вряд ли передадут Украине истребители F-16, так как не верят в успех Киева в противостоянии с Россией и не хотят потратить впустую военные ресурсы. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, передает 20 января РИА Новости
"Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев. Почему шесть месяцев? Потому что, на мой взгляд, если к этому времени война и не будет завершена, то ее исход будет окончательно понятен", – сказал отставной разведчик.
По его словам, "последняя вещь, которая нужна Западу, – предоставить F-16 и видеть, что их сбивают, как только эти истребители взлетают, или их взрывают прямо на аэродромах".
Он усомнился, что необходимость борьбы с F-16 станет неожиданностью для российской армии, и напомнил, что подобные истребители используются уже около 40 лет. А страны Запада, по словам аналитика, не хотят "вновь "спустить" военной техники на десятки миллиардов долларов".
Риттер добавил, что даже если Украина получит F-16, то в ограниченном количестве, которое не сможет изменить ситуацию на фронте.
"Западные страны могут дать один-два истребителя, чтобы украинцы могли поднять их в воздух, сделать фотографии и заявить всем, что "у нас есть F-16". Но идея, что "стая" F-16 поможет украинцам сокрушить российскую армию, просто абсурдна", – заключил он.
Ранее датская газета Berlingske со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что отправка Данией первых истребителей F-16 Украине задерживается на срок до полугода.
Литовкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 11:31
Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в зоне СВО, инцидент с российскими самолётами А-50 и Ил-22 над Азовским морем, западную технику в руках Украины и договорённости между Киевом и Лондоном
 
F-16УкраинаистребительЗападЗарубежьеРоссияСША
 
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