Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан - 20.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240120/1052796581.html
Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан - 20.01.2024 Украина.ру
Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
В пятницу, 19 января, православные христиане отпраздновали Крещение (Богоявление) по григорианскому календарю
2024-01-20T05:38
2024-01-20T05:38
эксклюзив
православие
крещение
украина
киев
церковь
пцу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052794521_0:311:3086:2047_1920x0_80_0_0_1a90557d28f5e51693c6c8ed63168be6.jpg
Несмотря на то, что официально украинские власти в рамках "деколонизации церкви" перенесли все православные праздники на другие даты – по новоюлианскому календарю, украинцы отмечают так, как привыкли.Соцсети пестрели поздравительными открытками, в TikTok и Instagram* опубликованы тысячи видео из разных уголков Украины – верующие окунались в крещенскую освященную купель и соблюдают другие обряды. По статистике Google-запросов, в крещенский Сочельник – накануне, 18 января, запрос "поздравление с Крещением" занял на Украине первое место: и на русском, и на украинском языках.Проведенный накануне в Киеве межконфессиональный молебен за единство христиан не помог. В своей проповеди епископ Киево-Житомирской епархии Римо-Католической церкви Украины Александр Езловский признал: христиане Украины в последнее время сталкиваются слишком многими вызовами, среди которых не только война и социальные проблемы, но и "невероятное разнообразие конфессией", приводящее, увы, к распрям.И действительно: отмечать Крещение по старому (для России – новому) григорианскому стилю православным украинцам не запретили, но и не поощряли.В четверг, в Сочельник, киевский городской совет, например, голосовал за снос 74-х церквей украинской столицы. Проект был подан на голосование депутатом от "Голоса" Вадимом Васильчуком, который уже не одну неделю добивается изъятия у храмов земельных участков. Под видом "незаконной застройки", разумеется. Специальная комиссия Киевсовета сообщает, что в случае принятия этого решения, храмы "снесут за счет лиц, которые допустили самовольное размещение или строительство".Не сбавляя градуса давления на верующих, накануне Крещения многие украинские СМИ публиковали разнообразные интервью экспертные мнения с публичными личностями наиболее радикальных позиций.Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала изданию "Главком" о неких "народных депутатах-лоббистах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата". Депутаты, которые выступают против полного запрета УПЦ, по мнению Шуляк, должны пройти дисциплинарную проверку на профпригодность."Если кого-то запугивают "Божьей карой", нужно обращаться в дисциплинарную комиссию, инициировать рассмотрение вопроса", - заявила она.Не менее впечатляющий логический тезис озвучил "Украинской правде" глава украинских греко-католиков Святослав Шевчук: с его точки зрения, запрет УПЦ – неразрывная часть процесса декоммунизаци. Все притеснения украинского канонического православия он считает "легитимными", общественно полезными, а власти Украины должны бы, по мнению Шевчука, создать "государственную украинскую церковь", которая "будет иметь чрезвычайные права по отношению к другим церквям или религиозным организациям".Загадочная формулировка "украинская вера" звучала совсем недавно, на прошлой неделе при захвате храма на Винничине: "Мы строим украинскую религию и веру", заявили настоятелю храма парни в балаклавах, избившие и прогнавшие прихожан. На вопрос священника, что такое "украинская религия", ответить они не смогли.Перенесенное на 6 января по новоюлианскому календарю Крещение на Украине не задалось. Как минимум по той причине, что большинство украинцев в этот день отмечали рождественский сочельник по старому-новому стилю.Отметился, разве что, посол Великобритании на Украине Мартин Гаррис: он опубликовал видео, как окунулся в Днепр, "присоединившись ко всем украинцам". На видео за его спиной был виден один окунающийся мужчина, парочка спасателей и прогуливающиеся по берегу люди.Почему посол не организовал себе хотя бы массовку для короткого ролика неизвестно, однако нашелся на Украине человек, который раскритиковал традиционное празднование Крещения даже в "правильный" день. Скандально известный повар и телеведущий Евгений Клопотенко резко осудил окунающихся в прорубь:"А вы ныряли сегодня в прорубь? И зря. Потому что просто окунуться и не покаяться в грехах – не действенно, сразу святыми вы не станете. И это не я говорю, а Православная церковь Украины. А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция. А чья?.. Догадайтесь с трех раз. Традиция пришла к нам из России, и ее идея – не более, чем закалить организм. Так у них было модно, знаете. Баня и плюх в холодную водичку…"Храмы, упомянутой Клопотенко Православной Церкви Украины (ПЦУ), и в новое Крещение, и в новое Рождество оказались пусты – даже Успенский собор Киево-Печерской Лавры, переданный раскольникам, 25 декабря посетили всего несколько прихожан.Назначенный в Лавре наместник от ПЦУ, Авраамий Лотыш, впрочем, призывает не расстраиваться:"Пусть лучше в храмах будет два-три человека, но полностью адекватных, проукраинских, тех, кто не ждет российских ракет."А украинцы отметили Рождество, как и привыкли – 7 января. Храмы были полны прихожан, люди поздравляли друг друга в соцсетях, а поисковые запросы "коляда" "Святвечір" (сочельник – укр.) и "Вітання з Різдвом" (поздравление с Рождеством – укр.) все также занимали топ Google.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ukraina.ru/20240107/1052574905.html
https://ukraina.ru/20240107/1032868165.html
https://ukraina.ru/20240106/1042416668.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/13/1052794521_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_01d16f83fc40751f01e542b9c53693d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, православие, крещение, украина, киев, церковь, пцу
Эксклюзив, Православие, Крещение, Украина, Киев, Церковь, ПЦУ

Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан

05:38 20.01.2024
 
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
- РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
Читать в
Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу, 19 января, православные христиане отпраздновали Крещение (Богоявление) по григорианскому календарю
Несмотря на то, что официально украинские власти в рамках "деколонизации церкви" перенесли все православные праздники на другие даты – по новоюлианскому календарю, украинцы отмечают так, как привыкли.
Соцсети пестрели поздравительными открытками, в TikTok и Instagram* опубликованы тысячи видео из разных уголков Украины – верующие окунались в крещенскую освященную купель и соблюдают другие обряды.
По статистике Google-запросов, в крещенский Сочельник – накануне, 18 января, запрос "поздравление с Крещением" занял на Украине первое место: и на русском, и на украинском языках.
Проведенный накануне в Киеве межконфессиональный молебен за единство христиан не помог.
В своей проповеди епископ Киево-Житомирской епархии Римо-Католической церкви Украины Александр Езловский признал: христиане Украины в последнее время сталкиваются слишком многими вызовами, среди которых не только война и социальные проблемы, но и "невероятное разнообразие конфессией", приводящее, увы, к распрям.
И действительно: отмечать Крещение по старому (для России – новому) григорианскому стилю православным украинцам не запретили, но и не поощряли.
Празднование Рождества на Украине - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
7 января, 15:38
Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют РождествоК контрастным новостям из Украины и России все привыкли. Но неонацисты президента Владимира Зеленского не устают удивлять. Они опускаются уже не на дно, а в ад. И уже стучат копытцами по "нэньке"
В четверг, в Сочельник, киевский городской совет, например, голосовал за снос 74-х церквей украинской столицы. Проект был подан на голосование депутатом от "Голоса" Вадимом Васильчуком, который уже не одну неделю добивается изъятия у храмов земельных участков.
Под видом "незаконной застройки", разумеется. Специальная комиссия Киевсовета сообщает, что в случае принятия этого решения, храмы "снесут за счет лиц, которые допустили самовольное размещение или строительство".
Не сбавляя градуса давления на верующих, накануне Крещения многие украинские СМИ публиковали разнообразные интервью экспертные мнения с публичными личностями наиболее радикальных позиций.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала изданию "Главком" о неких "народных депутатах-лоббистах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата". Депутаты, которые выступают против полного запрета УПЦ, по мнению Шуляк, должны пройти дисциплинарную проверку на профпригодность.
"Если кого-то запугивают "Божьей карой", нужно обращаться в дисциплинарную комиссию, инициировать рассмотрение вопроса", - заявила она.
Не менее впечатляющий логический тезис озвучил "Украинской правде" глава украинских греко-католиков Святослав Шевчук: с его точки зрения, запрет УПЦ – неразрывная часть процесса декоммунизаци.
Все притеснения украинского канонического православия он считает "легитимными", общественно полезными, а власти Украины должны бы, по мнению Шевчука, создать "государственную украинскую церковь", которая "будет иметь чрезвычайные права по отношению к другим церквям или религиозным организациям".
Загадочная формулировка "украинская вера" звучала совсем недавно, на прошлой неделе при захвате храма на Винничине: "Мы строим украинскую религию и веру", заявили настоятелю храма парни в балаклавах, избившие и прогнавшие прихожан. На вопрос священника, что такое "украинская религия", ответить они не смогли.
Рождественская церковь на Подоле в Киеве (открытка начала XX века)
7 января, 16:46История
«Шевченковская» церковь: известнейший храм Рождества Христова на УкраинеРождество Христово (точнее – Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа) – один из главных христианских праздников. Установлен он в день плотского рождения Христа от Девы Марии. Естественно, в его честь не может не быть названо множество храмов
Перенесенное на 6 января по новоюлианскому календарю Крещение на Украине не задалось. Как минимум по той причине, что большинство украинцев в этот день отмечали рождественский сочельник по старому-новому стилю.
Отметился, разве что, посол Великобритании на Украине Мартин Гаррис: он опубликовал видео, как окунулся в Днепр, "присоединившись ко всем украинцам". На видео за его спиной был виден один окунающийся мужчина, парочка спасателей и прогуливающиеся по берегу люди.
Почему посол не организовал себе хотя бы массовку для короткого ролика неизвестно, однако нашелся на Украине человек, который раскритиковал традиционное празднование Крещения даже в "правильный" день. Скандально известный повар и телеведущий Евгений Клопотенко резко осудил окунающихся в прорубь:
"А вы ныряли сегодня в прорубь? И зря. Потому что просто окунуться и не покаяться в грехах – не действенно, сразу святыми вы не станете. И это не я говорю, а Православная церковь Украины.
А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция. А чья?.. Догадайтесь с трех раз. Традиция пришла к нам из России, и ее идея – не более, чем закалить организм. Так у них было модно, знаете. Баня и плюх в холодную водичку…"
Храмы, упомянутой Клопотенко Православной Церкви Украины (ПЦУ), и в новое Крещение, и в новое Рождество оказались пусты – даже Успенский собор Киево-Печерской Лавры, переданный раскольникам, 25 декабря посетили всего несколько прихожан.
Назначенный в Лавре наместник от ПЦУ, Авраамий Лотыш, впрочем, призывает не расстраиваться:
"Пусть лучше в храмах будет два-три человека, но полностью адекватных, проукраинских, тех, кто не ждет российских ракет."
6 января, 20:46"Вокруг Булгакова"
"Белая гвардия". Почему знаменитая книга Булгакова – это роман о Рождестве"Белая гвардия" – роман зимний и, естественно, описанные в нём события самым непосредственным образом связаны с праздником Рождества, который отмечался по старому (дореволюционному) стилю 25 декабря
А украинцы отметили Рождество, как и привыкли – 7 января. Храмы были полны прихожан, люди поздравляли друг друга в соцсетях, а поисковые запросы "коляда" "Святвечір" (сочельник – укр.) и "Вітання з Різдвом" (поздравление с Рождеством – укр.) все также занимали топ Google.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
ЭксклюзивПравославиеКрещениеУкраинаКиевЦерковьПЦУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
07:00"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
06:30"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию
06:03Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины
06:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ
05:38Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
05:30"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить Украину
05:23Депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Плетень о том, как идёт экономическая интеграция региона в Россию
05:20Враг Микки-Мауса и президенты, связанные одним кетчупом: интересные факты о выборах в США
05:00"Можно собирать на аэродроме": военный летчик рассказал про уникальные свойства новой авиабомбы "Дрель"
04:30"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев
04:14Иван Скориков: ВСУ бросят на Россию батальоны "Тиса" и "Днестр", а Зеленский "сгорит" в запертом сарае
04:02"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны
04:00Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ
18:05Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
17:24"Спасти себя и свою свободу": Трепова* сказала последнее слово в суде
16:53Русофоб Баратов отправлен в СИЗО
16:45Не царское это дело. Зеленский проваливает отношения с Китаем
16:43Владислав Угольный: России придётся выкурить ВСУ с северных высот, чтобы к 2025 году взять три города
16:00Елена Волошанка – дочь господаря и невестка государя
Лента новостейМолния