https://ukraina.ru/20240120/1052796581.html

Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан

Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан - 20.01.2024 Украина.ру

Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан

В пятницу, 19 января, православные христиане отпраздновали Крещение (Богоявление) по григорианскому календарю

2024-01-20T05:38

2024-01-20T05:38

2024-01-20T05:38

эксклюзив

православие

крещение

украина

киев

церковь

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Несмотря на то, что официально украинские власти в рамках "деколонизации церкви" перенесли все православные праздники на другие даты – по новоюлианскому календарю, украинцы отмечают так, как привыкли.Соцсети пестрели поздравительными открытками, в TikTok и Instagram* опубликованы тысячи видео из разных уголков Украины – верующие окунались в крещенскую освященную купель и соблюдают другие обряды. По статистике Google-запросов, в крещенский Сочельник – накануне, 18 января, запрос "поздравление с Крещением" занял на Украине первое место: и на русском, и на украинском языках.Проведенный накануне в Киеве межконфессиональный молебен за единство христиан не помог. В своей проповеди епископ Киево-Житомирской епархии Римо-Католической церкви Украины Александр Езловский признал: христиане Украины в последнее время сталкиваются слишком многими вызовами, среди которых не только война и социальные проблемы, но и "невероятное разнообразие конфессией", приводящее, увы, к распрям.И действительно: отмечать Крещение по старому (для России – новому) григорианскому стилю православным украинцам не запретили, но и не поощряли.В четверг, в Сочельник, киевский городской совет, например, голосовал за снос 74-х церквей украинской столицы. Проект был подан на голосование депутатом от "Голоса" Вадимом Васильчуком, который уже не одну неделю добивается изъятия у храмов земельных участков. Под видом "незаконной застройки", разумеется. Специальная комиссия Киевсовета сообщает, что в случае принятия этого решения, храмы "снесут за счет лиц, которые допустили самовольное размещение или строительство".Не сбавляя градуса давления на верующих, накануне Крещения многие украинские СМИ публиковали разнообразные интервью экспертные мнения с публичными личностями наиболее радикальных позиций.Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала изданию "Главком" о неких "народных депутатах-лоббистах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата". Депутаты, которые выступают против полного запрета УПЦ, по мнению Шуляк, должны пройти дисциплинарную проверку на профпригодность."Если кого-то запугивают "Божьей карой", нужно обращаться в дисциплинарную комиссию, инициировать рассмотрение вопроса", - заявила она.Не менее впечатляющий логический тезис озвучил "Украинской правде" глава украинских греко-католиков Святослав Шевчук: с его точки зрения, запрет УПЦ – неразрывная часть процесса декоммунизаци. Все притеснения украинского канонического православия он считает "легитимными", общественно полезными, а власти Украины должны бы, по мнению Шевчука, создать "государственную украинскую церковь", которая "будет иметь чрезвычайные права по отношению к другим церквям или религиозным организациям".Загадочная формулировка "украинская вера" звучала совсем недавно, на прошлой неделе при захвате храма на Винничине: "Мы строим украинскую религию и веру", заявили настоятелю храма парни в балаклавах, избившие и прогнавшие прихожан. На вопрос священника, что такое "украинская религия", ответить они не смогли.Перенесенное на 6 января по новоюлианскому календарю Крещение на Украине не задалось. Как минимум по той причине, что большинство украинцев в этот день отмечали рождественский сочельник по старому-новому стилю.Отметился, разве что, посол Великобритании на Украине Мартин Гаррис: он опубликовал видео, как окунулся в Днепр, "присоединившись ко всем украинцам". На видео за его спиной был виден один окунающийся мужчина, парочка спасателей и прогуливающиеся по берегу люди.Почему посол не организовал себе хотя бы массовку для короткого ролика неизвестно, однако нашелся на Украине человек, который раскритиковал традиционное празднование Крещения даже в "правильный" день. Скандально известный повар и телеведущий Евгений Клопотенко резко осудил окунающихся в прорубь:"А вы ныряли сегодня в прорубь? И зря. Потому что просто окунуться и не покаяться в грехах – не действенно, сразу святыми вы не станете. И это не я говорю, а Православная церковь Украины. А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция. А чья?.. Догадайтесь с трех раз. Традиция пришла к нам из России, и ее идея – не более, чем закалить организм. Так у них было модно, знаете. Баня и плюх в холодную водичку…"Храмы, упомянутой Клопотенко Православной Церкви Украины (ПЦУ), и в новое Крещение, и в новое Рождество оказались пусты – даже Успенский собор Киево-Печерской Лавры, переданный раскольникам, 25 декабря посетили всего несколько прихожан.Назначенный в Лавре наместник от ПЦУ, Авраамий Лотыш, впрочем, призывает не расстраиваться:"Пусть лучше в храмах будет два-три человека, но полностью адекватных, проукраинских, тех, кто не ждет российских ракет."А украинцы отметили Рождество, как и привыкли – 7 января. Храмы были полны прихожан, люди поздравляли друг друга в соцсетях, а поисковые запросы "коляда" "Святвечір" (сочельник – укр.) и "Вітання з Різдвом" (поздравление с Рождеством – укр.) все также занимали топ Google.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ukraina.ru/20240107/1052574905.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, православие, крещение, украина, киев, церковь, пцу