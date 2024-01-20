Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
© AFP2023 / ANATOLII STEPANOV
В пятницу, 19 января, православные христиане отпраздновали Крещение (Богоявление) по григорианскому календарю
Несмотря на то, что официально украинские власти в рамках "деколонизации церкви" перенесли все православные праздники на другие даты – по новоюлианскому календарю, украинцы отмечают так, как привыкли.
Соцсети пестрели поздравительными открытками, в TikTok и Instagram* опубликованы тысячи видео из разных уголков Украины – верующие окунались в крещенскую освященную купель и соблюдают другие обряды.
По статистике Google-запросов, в крещенский Сочельник – накануне, 18 января, запрос "поздравление с Крещением" занял на Украине первое место: и на русском, и на украинском языках.
Проведенный накануне в Киеве межконфессиональный молебен за единство христиан не помог.
В своей проповеди епископ Киево-Житомирской епархии Римо-Католической церкви Украины Александр Езловский признал: христиане Украины в последнее время сталкиваются слишком многими вызовами, среди которых не только война и социальные проблемы, но и "невероятное разнообразие конфессией", приводящее, увы, к распрям.
И действительно: отмечать Крещение по старому (для России – новому) григорианскому стилю православным украинцам не запретили, но и не поощряли.
В четверг, в Сочельник, киевский городской совет, например, голосовал за снос 74-х церквей украинской столицы. Проект был подан на голосование депутатом от "Голоса" Вадимом Васильчуком, который уже не одну неделю добивается изъятия у храмов земельных участков.
Под видом "незаконной застройки", разумеется. Специальная комиссия Киевсовета сообщает, что в случае принятия этого решения, храмы "снесут за счет лиц, которые допустили самовольное размещение или строительство".
Не сбавляя градуса давления на верующих, накануне Крещения многие украинские СМИ публиковали разнообразные интервью экспертные мнения с публичными личностями наиболее радикальных позиций.
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала изданию "Главком" о неких "народных депутатах-лоббистах Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата". Депутаты, которые выступают против полного запрета УПЦ, по мнению Шуляк, должны пройти дисциплинарную проверку на профпригодность.
"Если кого-то запугивают "Божьей карой", нужно обращаться в дисциплинарную комиссию, инициировать рассмотрение вопроса", - заявила она.
Не менее впечатляющий логический тезис озвучил "Украинской правде" глава украинских греко-католиков Святослав Шевчук: с его точки зрения, запрет УПЦ – неразрывная часть процесса декоммунизаци.
Все притеснения украинского канонического православия он считает "легитимными", общественно полезными, а власти Украины должны бы, по мнению Шевчука, создать "государственную украинскую церковь", которая "будет иметь чрезвычайные права по отношению к другим церквям или религиозным организациям".
Загадочная формулировка "украинская вера" звучала совсем недавно, на прошлой неделе при захвате храма на Винничине: "Мы строим украинскую религию и веру", заявили настоятелю храма парни в балаклавах, избившие и прогнавшие прихожан. На вопрос священника, что такое "украинская религия", ответить они не смогли.
7 января, 16:46История«Шевченковская» церковь: известнейший храм Рождества Христова на УкраинеРождество Христово (точнее – Рождество во плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа) – один из главных христианских праздников. Установлен он в день плотского рождения Христа от Девы Марии. Естественно, в его честь не может не быть названо множество храмов
Перенесенное на 6 января по новоюлианскому календарю Крещение на Украине не задалось. Как минимум по той причине, что большинство украинцев в этот день отмечали рождественский сочельник по старому-новому стилю.
Отметился, разве что, посол Великобритании на Украине Мартин Гаррис: он опубликовал видео, как окунулся в Днепр, "присоединившись ко всем украинцам". На видео за его спиной был виден один окунающийся мужчина, парочка спасателей и прогуливающиеся по берегу люди.
Почему посол не организовал себе хотя бы массовку для короткого ролика неизвестно, однако нашелся на Украине человек, который раскритиковал традиционное празднование Крещения даже в "правильный" день. Скандально известный повар и телеведущий Евгений Клопотенко резко осудил окунающихся в прорубь:
"А вы ныряли сегодня в прорубь? И зря. Потому что просто окунуться и не покаяться в грехах – не действенно, сразу святыми вы не станете. И это не я говорю, а Православная церковь Украины.
А еще, историки с этнографами говорят, что до середины XX века они не зафиксировали этих массовых ныряний среди украинцев, так что это не наша традиция. А чья?.. Догадайтесь с трех раз. Традиция пришла к нам из России, и ее идея – не более, чем закалить организм. Так у них было модно, знаете. Баня и плюх в холодную водичку…"
Храмы, упомянутой Клопотенко Православной Церкви Украины (ПЦУ), и в новое Крещение, и в новое Рождество оказались пусты – даже Успенский собор Киево-Печерской Лавры, переданный раскольникам, 25 декабря посетили всего несколько прихожан.
Назначенный в Лавре наместник от ПЦУ, Авраамий Лотыш, впрочем, призывает не расстраиваться:
"Пусть лучше в храмах будет два-три человека, но полностью адекватных, проукраинских, тех, кто не ждет российских ракет."
6 января, 20:46"Вокруг Булгакова""Белая гвардия". Почему знаменитая книга Булгакова – это роман о Рождестве"Белая гвардия" – роман зимний и, естественно, описанные в нём события самым непосредственным образом связаны с праздником Рождества, который отмечался по старому (дореволюционному) стилю 25 декабря
А украинцы отметили Рождество, как и привыкли – 7 января. Храмы были полны прихожан, люди поздравляли друг друга в соцсетях, а поисковые запросы "коляда" "Святвечір" (сочельник – укр.) и "Вітання з Різдвом" (поздравление с Рождеством – укр.) все также занимали топ Google.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская