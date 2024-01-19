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Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу
Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу - 19.01.2024 Украина.ру
Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу
Финский политик из правой партии "Истинные финны" Яри Налли опубликовал и удалил пост с призывом "расстреливать лиц, незаконно пересекающих границу", сообщила газета Iltalehti
2024-01-19T12:53
2024-01-19T12:53
2024-01-19T12:53
новости
финляндия
граница
пересечение границы
государственная граница
политик
расстрел
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Позже он удалил свой пост и подчеркнул, что это его личное мнение, которое не является политическим призывом."То, что было истолковано как политическое мнение о расстреле несанкционированных пересечений границы, вызвало негодование у многих. Так оно и есть. В статье не упоминались беженцы или другие гражданские лица, которые должны быть расстреляны. Не было упомянуто, на границе какой страны это должно быть сделано", - написал Налли во втором посте.Яри Налли занимает должность заместителя уполномоченного правой партии "Истинные финны" в муниципальном совете приграничного с Россией города Лаппеенранты, говорится в статье.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
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новости, финляндия, граница, пересечение границы, государственная граница, политик, расстрел
Новости, Финляндия, граница, пересечение границы, государственная граница, политик, расстрел
Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу
Финский политик из правой партии "Истинные финны" Яри Налли опубликовал и удалил пост с призывом "расстреливать лиц, незаконно пересекающих границу", сообщила газета Iltalehti
"Тех, кто пересечет границу без разрешения, будут расстреливать, этому придет конец", - написал Налли.
Позже он удалил свой пост и подчеркнул, что это его личное мнение, которое не является политическим призывом.
"То, что было истолковано как политическое мнение о расстреле несанкционированных пересечений границы, вызвало негодование у многих. Так оно и есть. В статье не упоминались беженцы или другие гражданские лица, которые должны быть расстреляны. Не было упомянуто, на границе какой страны это должно быть сделано", - написал Налли во втором посте.
Яри Налли занимает должность заместителя уполномоченного правой партии "Истинные финны" в муниципальном совете приграничного с Россией города Лаппеенранты, говорится в статье.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.
В МИД РФ заявили
, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила
, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.