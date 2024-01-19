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Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу

Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу - 19.01.2024 Украина.ру

Финский политик предложил расстреливать незаконно пересекающих границу

Финский политик из правой партии "Истинные финны" Яри Налли опубликовал и удалил пост с призывом "расстреливать лиц, незаконно пересекающих границу", сообщила газета Iltalehti

2024-01-19T12:53

2024-01-19T12:53

2024-01-19T12:53

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расстрел

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Позже он удалил свой пост и подчеркнул, что это его личное мнение, которое не является политическим призывом."То, что было истолковано как политическое мнение о расстреле несанкционированных пересечений границы, вызвало негодование у многих. Так оно и есть. В статье не упоминались беженцы или другие гражданские лица, которые должны быть расстреляны. Не было упомянуто, на границе какой страны это должно быть сделано", - написал Налли во втором посте.Яри Налли занимает должность заместителя уполномоченного правой партии "Истинные финны" в муниципальном совете приграничного с Россией города Лаппеенранты, говорится в статье.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.

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новости, финляндия, граница, пересечение границы, государственная граница, политик, расстрел