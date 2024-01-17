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Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине

Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине - 17.01.2024 Украина.ру

Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине

2024-01-17T13:40

2024-01-17T13:40

2024-01-17T13:40

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По его словам, США всегда "открыты" для этого, поскольку это то, чего якобы больше всего хотят украинцы. При этом, по его словам, нужна готовность России к переговорам "с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией", среди которых он назвал территориальную целостность, суверенитет, независимость.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле объясняли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.

https://ukraina.ru/20231231/1052519705.html

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переговоры, энтони блинкен, новости, украина, сша, зарубежье, россия