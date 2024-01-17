Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине - 17.01.2024 Украина.ру
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Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине
Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине - 17.01.2024 Украина.ру
Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине
2024-01-17T13:40
2024-01-17T13:40
переговоры
энтони блинкен
новости
украина
сша
зарубежье
россия
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По его словам, США всегда "открыты" для этого, поскольку это то, чего якобы больше всего хотят украинцы. При этом, по его словам, нужна готовность России к переговорам "с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией", среди которых он назвал территориальную целостность, суверенитет, независимость.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле объясняли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
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переговоры, энтони блинкен, новости, украина, сша, зарубежье, россия
переговоры, Энтони Блинкен, Новости, Украина, США, Зарубежье, Россия

Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине

13:40 17.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в Давосе заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы переговоров по долгосрочному перемирию на Украине
По его словам, США всегда "открыты" для этого, поскольку это то, чего якобы больше всего хотят украинцы.
При этом, по его словам, нужна готовность России к переговорам "с хорошими намерениями на основе основных принципов, которые были поставлены под сомнение ее агрессией", среди которых он назвал территориальную целостность, суверенитет, независимость.
"Когда и если Россия будет согласна вести переговоры на этих основаниях, конечно, это поддержит и Украина, и США, и многие другие страны", - заверил Блинкен.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. В Кремле объясняли, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий.
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