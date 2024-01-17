Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
В составлении рейтинга изданию Украина.ру помог старший лейтенант Александр "Варяга" Матюшин, который воевал в Новороссии с 2014 года. Он командовал собственным добровольческим отрядом "Варяг", также входил в состав "батальона Прилепина"
Сейчас Матюшин в качестве волонтера бывает практически на всех фронтах СВО
Первое место. ТОС – 1А "Солнцепек".
Это тяжелая огнеметная система была разработана еще во времена пребывания военного контингента СССР в Афганистане. Цель – уничтожать врага в труднодоступной горной местности. Калибр снаряда – 220 мм, дальность - 3,5 км, полный пакет – 24 реактивных снаряда. Площадь поражения – 40 тысяч квадратных метров.
Матюшин: "Этот комплекс активно применяется против укреплений ВСУ и концентрации их живой силы. Сейчас активно работает на авдеевском и вообще на донецком фронте. Самое страшное оружие, какое я только видел.
Как оно действует? Взрыва сразу после удара снаряда не происходит. Сначала взрывная газовая смесь распространяется по окрестности, проникая во все щели и дыры.
А вот после этого и происходит детонация и взрыв, который охватывает всю площадь, заполненную газом. В этом месте уничтожается всё живое и неживое. Температура горения – 4 тысячи градусов. Если от "ГРАДа" еще можно спрятаться, найдя убежище, то от "Солнцепека" – нет.
Даже если гипотетически представить, что кто-то выжил, то после взрыва волна идет назад, создавая сильнейшее вакуумное давление. Тебя в результате просто расплющит.
Если вы смотрите на действие "Солнцепека" с высоты птичьего полета, то видите купол светлого цвета. Мощнейшее оружие. К сожалению, сейчас его мало у нас на вооружении. Сильнее его – только тактическое ядерное оружие. "Солнцепёки" в настоящий момент активно применяют на Новомихайловке".
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Второе место. ТОС-2 "Тосочка"
Эта тяжелая огневая система, фактически модификация "Солнцепека". Разработана позже.
Матюшин: "Отличия от "Солнцепека" – в следующем.:"тосочка" бьет дальше. Если "Солнцепек" – на 3,5 км, то она – на 15 км. Если ходовая часть первого – на базе танка Т-72, то вторую ставят просто на "Урал", то есть там – гусеницы, а там – колеса.
Но у "Тосочки" пакет из 18 снарядов, поэтому и площадь поражения меньше – до 30 тысяч квадратных метров."
Третье место. ФАБ – 1500
Фугасную авиационную бомбу применяют по забетонированным укрепрайонам ВСУ и по концентрации живой силы украинцев. С одного удара ФАБ разносит всё. Радиус действия – 500 метров. Вес – 1500 кг.
Матюшин: "В Мариуполе именно эти ФАБы не применяли. А вот в Авдеевке ими и бьют по Коксохиму, на запорожском направлении этим летом во время "контрнаступа" – по концентрации противника. Сейчас также бьют по Херсону – по базам ВСУ.
Что в этих бомбах хорошо, что их можно запускать с самолетов на высоте 12 км. Эта высота недостижима для ПВО ВСУ. ФАБы летят по цели на сверхзвуковой скорости в 1900 км/ч. При попадании бомбы она оставляет воронку в 15 м".
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Четвертое место. Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
На его вооружении стоит 30-мм пушка, также имеются автоматические пушки 23-мм. Есть ПТУРы, управляемые ракеты "воздух – воздух" "Игла-В", неуправляемые ракетные снаряды "воздух-земля". К вертолетам можно цеплять и авиабомы.
Матюшин: "Я лично видел, как их активно применяли во время украинского "контрнаступа" на запорожском и южнодонецком фронтах. На донецком их не видел. Очень серьезная техника. Ее стали выпускать после "Черных акул".
Вертолеты развивают скорость до 350 км/ч, но крейсерская скорость – 260 км/ч. Дальность полета – до 460 км. Максимальная высота полета – 4 км. Поэтому они хороши во время рейдов в тыл противника.
Машину тяжело сбить. За все время "контрнаступа" (5 месяцев) украинцы смогли сбить всего 4 "Аллигатора". Во время битвы за Приазовье Ка-52 активно уничтожали натовские танки, прежде всего "Леопарды".
Пятое место. Дрон-камикадзе "Ланцет"
Беспилотник или барражирующий снаряд. Его производит концерн "Калашников". Запускается с катапульты. Длина – почти 2 метра. Дальность полета – от 40 до 70 км. Работает на электрическом заряде. Скорость атаки – 300 км/ч. Масса – 12 кг, в том числе боевая – 3 кг.
Матюшин: "Это очень страшное оружие, но в силу того, что "Ланцетов" пока мало, я его ставлю только на пятое место. Время в полете – около 40 минут. За этот срок "Ланцет" должен выбрать цель и ее поразить. Он может нанести удар в глубину позиций противника от 40 до 70 км.
Еще в нем хорошо то, что его нельзя "потушить" с помощью РЭБ, так как он регулируется со спутника. Он бесшумный, а в силу того, что собран из композитных материалов, то вражеское ПВО его не обнаруживает. На приборах он у них виден в виде неподвижной точки, хотя он не стоит на месте, а летит.
Точность попадания – удивительная: если, конечно, им управляет опытный оператор, то он может загнать "Ланцет" в крышку танка".