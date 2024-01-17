Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными - 17.01.2024 Украина.ру
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Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными
Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными - 17.01.2024 Украина.ру
Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными
В составлении рейтинга изданию Украина.ру помог старший лейтенант Александр "Варяга" Матюшин, который воевал в Новороссии с 2014 года. Он командовал собственным добровольческим отрядом "Варяг", также входил в состав "батальона Прилепина"
2024-01-17T05:19
2024-01-17T05:19
эксклюзив
"ланцет"
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
сво
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Сейчас Матюшин в качестве волонтера бывает практически на всех фронтах СВОПервое место. ТОС – 1А "Солнцепек".Это тяжелая огнеметная система была разработана еще во времена пребывания военного контингента СССР в Афганистане. Цель – уничтожать врага в труднодоступной горной местности. Калибр снаряда – 220 мм, дальность - 3,5 км, полный пакет – 24 реактивных снаряда. Площадь поражения – 40 тысяч квадратных метров.Матюшин: "Этот комплекс активно применяется против укреплений ВСУ и концентрации их живой силы. Сейчас активно работает на авдеевском и вообще на донецком фронте. Самое страшное оружие, какое я только видел. Как оно действует? Взрыва сразу после удара снаряда не происходит. Сначала взрывная газовая смесь распространяется по окрестности, проникая во все щели и дыры.А вот после этого и происходит детонация и взрыв, который охватывает всю площадь, заполненную газом. В этом месте уничтожается всё живое и неживое. Температура горения – 4 тысячи градусов. Если от "ГРАДа" еще можно спрятаться, найдя убежище, то от "Солнцепека" – нет. Даже если гипотетически представить, что кто-то выжил, то после взрыва волна идет назад, создавая сильнейшее вакуумное давление. Тебя в результате просто расплющит.Если вы смотрите на действие "Солнцепека" с высоты птичьего полета, то видите купол светлого цвета. Мощнейшее оружие. К сожалению, сейчас его мало у нас на вооружении. Сильнее его – только тактическое ядерное оружие. "Солнцепёки" в настоящий момент активно применяют на Новомихайловке".Второе место. ТОС-2 "Тосочка"Эта тяжелая огневая система, фактически модификация "Солнцепека". Разработана позже. Матюшин: "Отличия от "Солнцепека" – в следующем.:"тосочка" бьет дальше. Если "Солнцепек" – на 3,5 км, то она – на 15 км. Если ходовая часть первого – на базе танка Т-72, то вторую ставят просто на "Урал", то есть там – гусеницы, а там – колеса. Но у "Тосочки" пакет из 18 снарядов, поэтому и площадь поражения меньше – до 30 тысяч квадратных метров."Третье место. ФАБ – 1500Фугасную авиационную бомбу применяют по забетонированным укрепрайонам ВСУ и по концентрации живой силы украинцев. С одного удара ФАБ разносит всё. Радиус действия – 500 метров. Вес – 1500 кг.Матюшин: "В Мариуполе именно эти ФАБы не применяли. А вот в Авдеевке ими и бьют по Коксохиму, на запорожском направлении этим летом во время "контрнаступа" – по концентрации противника. Сейчас также бьют по Херсону – по базам ВСУ.Что в этих бомбах хорошо, что их можно запускать с самолетов на высоте 12 км. Эта высота недостижима для ПВО ВСУ. ФАБы летят по цели на сверхзвуковой скорости в 1900 км/ч. При попадании бомбы она оставляет воронку в 15 м".Четвертое место. Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"На его вооружении стоит 30-мм пушка, также имеются автоматические пушки 23-мм. Есть ПТУРы, управляемые ракеты "воздух – воздух" "Игла-В", неуправляемые ракетные снаряды "воздух-земля". К вертолетам можно цеплять и авиабомы.Матюшин: "Я лично видел, как их активно применяли во время украинского "контрнаступа" на запорожском и южнодонецком фронтах. На донецком их не видел. Очень серьезная техника. Ее стали выпускать после "Черных акул". Вертолеты развивают скорость до 350 км/ч, но крейсерская скорость – 260 км/ч. Дальность полета – до 460 км. Максимальная высота полета – 4 км. Поэтому они хороши во время рейдов в тыл противника.Машину тяжело сбить. За все время "контрнаступа" (5 месяцев) украинцы смогли сбить всего 4 "Аллигатора". Во время битвы за Приазовье Ка-52 активно уничтожали натовские танки, прежде всего "Леопарды".Пятое место. Дрон-камикадзе "Ланцет"Беспилотник или барражирующий снаряд. Его производит концерн "Калашников". Запускается с катапульты. Длина – почти 2 метра. Дальность полета – от 40 до 70 км. Работает на электрическом заряде. Скорость атаки – 300 км/ч. Масса – 12 кг, в том числе боевая – 3 кг.Матюшин: "Это очень страшное оружие, но в силу того, что "Ланцетов" пока мало, я его ставлю только на пятое место. Время в полете – около 40 минут. За этот срок "Ланцет" должен выбрать цель и ее поразить. Он может нанести удар в глубину позиций противника от 40 до 70 км.Еще в нем хорошо то, что его нельзя "потушить" с помощью РЭБ, так как он регулируется со спутника. Он бесшумный, а в силу того, что собран из композитных материалов, то вражеское ПВО его не обнаруживает. На приборах он у них виден в виде неподвижной точки, хотя он не стоит на месте, а летит.Точность попадания – удивительная: если, конечно, им управляет опытный оператор, то он может загнать "Ланцет" в крышку танка".
https://ukraina.ru/20240116/1052711993.html
https://ukraina.ru/20240112/1052637470.html
https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, "ланцет", ка-52 "аллигатор" (вертолёт), сво
Эксклюзив, "Ланцет", Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), СВО

Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными

05:19 17.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчетов РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
В составлении рейтинга изданию Украина.ру помог старший лейтенант Александр "Варяга" Матюшин, который воевал в Новороссии с 2014 года. Он командовал собственным добровольческим отрядом "Варяг", также входил в состав "батальона Прилепина"
Сейчас Матюшин в качестве волонтера бывает практически на всех фронтах СВО
Первое место. ТОС – 1А "Солнцепек".
Это тяжелая огнеметная система была разработана еще во времена пребывания военного контингента СССР в Афганистане. Цель – уничтожать врага в труднодоступной горной местности. Калибр снаряда – 220 мм, дальность - 3,5 км, полный пакет – 24 реактивных снаряда. Площадь поражения – 40 тысяч квадратных метров.
Матюшин: "Этот комплекс активно применяется против укреплений ВСУ и концентрации их живой силы. Сейчас активно работает на авдеевском и вообще на донецком фронте. Самое страшное оружие, какое я только видел.
Как оно действует? Взрыва сразу после удара снаряда не происходит. Сначала взрывная газовая смесь распространяется по окрестности, проникая во все щели и дыры.
А вот после этого и происходит детонация и взрыв, который охватывает всю площадь, заполненную газом. В этом месте уничтожается всё живое и неживое. Температура горения – 4 тысячи градусов. Если от "ГРАДа" еще можно спрятаться, найдя убежище, то от "Солнцепека" – нет.
Даже если гипотетически представить, что кто-то выжил, то после взрыва волна идет назад, создавая сильнейшее вакуумное давление. Тебя в результате просто расплющит.
Если вы смотрите на действие "Солнцепека" с высоты птичьего полета, то видите купол светлого цвета. Мощнейшее оружие. К сожалению, сейчас его мало у нас на вооружении. Сильнее его – только тактическое ядерное оружие. "Солнцепёки" в настоящий момент активно применяют на Новомихайловке".
- РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Вчера, 10:35
Донецкий фронт. Всё в руинах. Фронтовые кулибины сносят своими изобретениями пулеметные точки ВСУРоссийская армия и Первый (донецкий) корпус продолжают медленное наступление на Курахово и Угледар, отодвигая врага от столицы ДНР все дальше и дальше. Эти направления признаны более перспективными, чем достаточно хорошо укрепленная Авдеевка
Второе место. ТОС-2 "Тосочка"
Эта тяжелая огневая система, фактически модификация "Солнцепека". Разработана позже.
Матюшин: "Отличия от "Солнцепека" – в следующем.:"тосочка" бьет дальше. Если "Солнцепек" – на 3,5 км, то она – на 15 км. Если ходовая часть первого – на базе танка Т-72, то вторую ставят просто на "Урал", то есть там – гусеницы, а там – колеса.
Но у "Тосочки" пакет из 18 снарядов, поэтому и площадь поражения меньше – до 30 тысяч квадратных метров."
Третье место. ФАБ – 1500
Фугасную авиационную бомбу применяют по забетонированным укрепрайонам ВСУ и по концентрации живой силы украинцев. С одного удара ФАБ разносит всё. Радиус действия – 500 метров. Вес – 1500 кг.
Матюшин: "В Мариуполе именно эти ФАБы не применяли. А вот в Авдеевке ими и бьют по Коксохиму, на запорожском направлении этим летом во время "контрнаступа" – по концентрации противника. Сейчас также бьют по Херсону – по базам ВСУ.
Что в этих бомбах хорошо, что их можно запускать с самолетов на высоте 12 км. Эта высота недостижима для ПВО ВСУ. ФАБы летят по цели на сверхзвуковой скорости в 1900 км/ч. При попадании бомбы она оставляет воронку в 15 м".
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 05:02
Донецкий фронт. Вместо авиации украинские опорники разносят эскадрильи беспилотников и новая САУ "Вена"Говоря о российском наступлении под Донецком после освобождения Марьинки, нужно уже употреблять словосочетание "донецкий фронт", так как театр военных действий и задач расширился, считает донецкий волонтер Елена Бобкова
Четвертое место. Ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор"
На его вооружении стоит 30-мм пушка, также имеются автоматические пушки 23-мм. Есть ПТУРы, управляемые ракеты "воздух – воздух" "Игла-В", неуправляемые ракетные снаряды "воздух-земля". К вертолетам можно цеплять и авиабомы.
Матюшин: "Я лично видел, как их активно применяли во время украинского "контрнаступа" на запорожском и южнодонецком фронтах. На донецком их не видел. Очень серьезная техника. Ее стали выпускать после "Черных акул".
Вертолеты развивают скорость до 350 км/ч, но крейсерская скорость – 260 км/ч. Дальность полета – до 460 км. Максимальная высота полета – 4 км. Поэтому они хороши во время рейдов в тыл противника.
Машину тяжело сбить. За все время "контрнаступа" (5 месяцев) украинцы смогли сбить всего 4 "Аллигатора". Во время битвы за Приазовье Ка-52 активно уничтожали натовские танки, прежде всего "Леопарды".
Пятое место. Дрон-камикадзе "Ланцет"
Беспилотник или барражирующий снаряд. Его производит концерн "Калашников". Запускается с катапульты. Длина – почти 2 метра. Дальность полета – от 40 до 70 км. Работает на электрическом заряде. Скорость атаки – 300 км/ч. Масса – 12 кг, в том числе боевая – 3 кг.
Матюшин: "Это очень страшное оружие, но в силу того, что "Ланцетов" пока мало, я его ставлю только на пятое место. Время в полете – около 40 минут. За этот срок "Ланцет" должен выбрать цель и ее поразить. Он может нанести удар в глубину позиций противника от 40 до 70 км.
Работа гаубиц Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 15:05
Донецкий фронт. После Марьинки российская армия наступает на Курахово и УгледарПосле освобождения Марьинки российская армия начала продвижение на юг, запад и север от этого города-спутника Донецка, расположенного на западе столицы ДНР. Продвижение идет тяжело, но оно идёт
Еще в нем хорошо то, что его нельзя "потушить" с помощью РЭБ, так как он регулируется со спутника. Он бесшумный, а в силу того, что собран из композитных материалов, то вражеское ПВО его не обнаруживает. На приборах он у них виден в виде неподвижной точки, хотя он не стоит на месте, а летит.
Точность попадания – удивительная: если, конечно, им управляет опытный оператор, то он может загнать "Ланцет" в крышку танка".
 
Эксклюзив"Ланцет"Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт)СВО
 
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Заголовок открываемого материала
05:19Смертоносная пятёрка. Какие виды оружия СВО можно назвать самыми страшными и опасными
05:11Алексей Чадаев: Пока сливки ВСУ ведут новую войну на Днепре, ВС РФ раскрыли цветок Марьинки под Донецком
04:38"Депушкинизация" и закрытие университетов. Что происходит в Харькове
04:24Илья Мощанский: У России появились "бобры", которые обязательно спилят все четыре толстенных "дерева" ВСУ
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