https://ukraina.ru/20240115/1052693082.html

Леонид Хазанов: Пока ВСУ пухнут от снарядного голода на фронте, промышленность Украины умирает

Леонид Хазанов: Пока ВСУ пухнут от снарядного голода на фронте, промышленность Украины умирает - 15.01.2024 Украина.ру

Леонид Хазанов: Пока ВСУ пухнут от снарядного голода на фронте, промышленность Украины умирает

Вооружённым силам Украины (ВСУ) катастрофически не хватает артиллерийских снарядов. Здесь свою роль сыграли и недостаточные их поставки из НАТО, и удары, пришедшиеся на киевский завод "Артем" в конце декабря 2023 года

2024-01-15T13:16

2024-01-15T13:16

2024-01-15T13:16

интервью

металлургия

коммуналка

киев

метинвест

всу

украина

россия

снаряды

днепропетровск

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О том, поможет ли украинская металлургия справиться со снарядным голодом, и что вообще в ней происходит, изданию Украина.ру рассказал независимый эксперт Леонид Хазанов.Он также отметил, что привести в порядок столицу Украины можно только после ее включения в состав России. Пока же киевляне задыхаются в нечистотах.— Леонид Геннадьевич, сможет ли промышленность Украины совладать с дефицитом артиллерийских снарядов?— У меня в этом есть большие сомнения. С одной стороны, власти Украины сумели переориентировать многие имеющиеся в стране заводы на выполнение оборонных заказов, с другой стороны, российские военные постоянно наносят по ним групповые удары — их было 23 только за период с 6 по 12 января.Согласитесь, при подобном раскладе перспективы обеспечить себя нужным количеством боеприпасов у ВСУ — мизерные: у них нет возможности быстро восстанавливать разрушенные предприятия. Обеспечить же достаточное количество снарядов западные союзники Украины также не в состоянии.— Но с металлом у Украины, кажется, все более-менее нормально. Еще остались крупные металлургические заводы.— Понимаете, мало произвести необходимое количество металла — надо его и обработать. А вот тут-то, помимо прилетов наших ракет, есть иные сложности. Оборонным предприятиям Украины не хватает оборудования и, разумеется, квалифицированного персонала: часть сотрудников мобилизовали, другие — уехали за границу.К тому же сама металлургическая индустрия Украины с трудом пережила 2023 год. Судя по открытой информации, можно говорить о спаде выплавки чугуна на 6–10% — до 5,7–6 миллионов тонн; стали — на 5% до 6 млн; выпуска стального проката — на 5–6% до 5 миллионов тонн.Для сравнения, в 2021 году на Украине было произведено чугуна 21,2 миллионов тонн; стали — 21,4; произведено проката — свыше 19 миллионов тонн.Фактически сегодня черная металлургия Украины представлена "Интерпайпом", Centravis, Днепровским металлургическим заводом, "Каметсталью", "Запорожсталью" и "ArcelorMittal Кривой Рог". Цветные металлы производят в Запорожье на титано-магниевом и алюминиевом комбинатах, а также на Николаевском глиноземном заводе.То есть металлургические комбинаты и заводы распределены в основном между двумя областями Украины: Днепропетровской и Запорожской. Но если предприятия черной металлургии еще как-то функционируют и выпускают сталь и продукцию на ее основе (прокат и трубы), то в цветной — фирмы либо дышат на ладан, либо бездействуют.— Разве недостаточно оборонных заказов?— Дело не только в них. Успешные действия российских вооруженных сил по выведению из строя объектов критической инфраструктуры Украины неумолимо делают свое дело и периодически металлургические предприятия сталкиваются с перебоями в поставках электроэнергии. Плюс сказалось разрушение плотины Каховской ГЭС, устроенное украинскими военными и приведшее к прекращению ее работы.Также непросто вывозить сталь за границу — экспорт идет не гладко. К тому же, украинскую сталь не везде ждут с распростертыми объятиями: в основном ее покупают Болгария, Польша и Италия. Титан, да, в Европе готовы поохотнее приобретать — там его производство сравнительно невелико.Поэтому по итогам 2023 года уменьшение поставок стальной продукции из Украины за ее пределы можно оценить на уровне 40%. Это около 2,8 миллионов тонн. Остальные объемы отгружаются на внутренний рынок: в оборонку, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, промышленность и энергетику.— Какое у Киева может быть экономическое будущее? И может ли он войти в состав РФ?— Как Вы сами понимаете, темпы ввода в эксплуатацию новых домов — уже не те, что были раньше, и перспектив для улучшения ситуации в жилищном строительстве в условиях нестабильности гривны, высокой инфляции и падении платежеспособности населения нет и не будет.В жилищно-коммунальном хозяйстве ситуация — катастрофическая. Достаточно посмотреть на то, что творится в Киеве: из-за изношенности труб нынешней зимой постоянно происходят прорывы канализации и нечистоты затапливают улицы и дворы. Денег на их замену нет.Промышленность и энергетика дышат, только не полной грудью, а на ладан. Поэтому строительные и энергетические организации, индустриальные предприятия закупают металл по мере сил и финансовых возможностей — явно скромных.Наверное, привести в порядок столицу Украины можно только после ее включения в состав России. Однако, как именно мы будем справляться с его коммунальными проблемами, я думаю, говорить рано. Пока сложно сказать об экономическом будущем Киева, поскольку это зависит от дальнейшего развития событий на Украине.— Posco International, аффилированная с южнокорейским сталелитейным гигантом Posco, намерена создать на Украине завод по изготовлению модульных зданий, которые, как в ней считают, будут востребованы после завершения конфликта. Причем для работ должны использовать сталь, выплавленную на комбинатах Posco. Как можете оценить перспективы такого мероприятия?— Лично мне такой подход видится наивным. Неужели в Posco International настолько уверены в прочности нынешнего политического режима на Украине, что готовы с ним сотрудничать и строить далеко идущие планы?— А как обстоят дела с добычей урана?— На Украине имеется лишь одно предприятие по добыче уранового сырья — Восточный ГОК. В то же время нет полного цикла по его переработке, хотя "Энергоатом" пытается его создать. Недаром же в августе прошлого года он договорился с канадской корпорацией Cameco о поставке ей уранового сырья, добываемого на Восточном ГОКе, из которого та обязалась делать ядерное топливо на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС в 2024–2035 годах. Через месяц "Энергоатом" подписал с американской ConverDyn меморандум о взаимопонимании, предусматривающий увеличение добычи на Восточном ГОКе и строительство на Украине завода по конверсии гексафторида урана — данный процесс является важной стадией производства ядерного топлива.Тем не менее, предпосылок для расширения добычи урана на Украине и реализации намеченных "Энергоатомом" проектов я не вижу: доходов, получаемых от управляемых им атомные электростанциями, на все "хотелки" Киева не хватит.— Учитывая состояние металлургии Украины, связанные с ней олигархи продолжают помогать ВСУ, не считая отгрузок металлов?— Они вообще не прекращали оказывать ей поддержку: и финансовую, и материальную — делая это совершенно не скрываясь. Например, "Метинвест" Рината Ахметова (по данным украинской прессы и портала компании) выделил на нужды ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт" 2,5 миллиарда гривен — около 65 миллионов долларов.Одновременно он поставил украинской армии свыше 1,5 тысяч разведывательных дронов, 520 автомобилей различного назначения, более 1 миллиона литров горючего. В Вооруженных силах Украины служит более 8 тысяч сотрудников "Метинвеста", которых фирма снабжает бронежилетами и касками, зимней одеждой. Кроме того, "Метинвест" помогает возведению фортификационных сооружений на линиях обороны.К сожалению, у меня нет достаточных оснований говорить, что отечественные металлургические производители открыто заявляли о реальной поддержке наших солдат и офицеров, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Во всяком случае, подобной информации не опубликовано на сайтах "Металлоинвеста", Объединенной металлургической компании, "Северстали", "Евраза", Трубной металлургической компании. — Есть ли у украинской металлургии возможности для роста?— Нет. Даже несмотря на появившиеся на Украине прогнозы о росте выплавки стали до 7,5 миллионов тонн в 2024 году. Наша армия продолжает наступление и наносит удары по различным объектам критической инфраструктуры. При таком раскладе рано или поздно оборонные заводы на Украине будут выведены из строя, металлургические предприятия останутся без энергоснабжения, если, конечно, националистам не взбредет в голову устроить на каком-либо из них "героическую оборону", подобно имевшей место на "Азовстали".Поэтому, скорее всего, будет все наоборот: производство черных и цветных металлов на Украине продолжит стремится к нулю. Шансы для восстановления у украинской металлургии могут быть исключительно при ином политическом режиме — дружественном к России.

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

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