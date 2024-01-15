https://ukraina.ru/20240115/1052692163.html

Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТО

Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТО - 15.01.2024 Украина.ру

Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТО

Украинская пропаганда обнаружила в подписанном 12 января соглашения о безопасности между Украиной и Великобританией чуть ли не заменитель членства Украины в НАТО (во всяком случае, изначально предполагалось, что система таких соглашений будет действовать до принятия страны в альянс)

2024-01-15T13:02

2024-01-15T13:02

2024-01-15T13:02

эксклюзив

украина

великобритания

безопасность

чвк

внешняя политика

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Однако там содержится нечто иное. И оно гораздо интереснее."Соглашение об сотрудничестве в сфере безопасности" является рамочной декларацией, в рамках которой будут подписываться технические соглашения о тех или иных действиях со стороны Великобритании.В соглашении содержится важная формулировка: "Соединённое Королевство будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько ей потребуется, чтобы Украина могла эффективно защищаться".Таким образом Великобритания изначально соглашается с теми формулировками степени небезопасности и потребностей в военной помощи, которые озвучивает Украина. Это очень сильное и потенциально опасное для Великобритании обязательство – мало ли кто и как будет угрожать Украине? Конечно, на этот случай сделана оговорка, что Украину надлежит защищать только от России. Но – тем не менее…Гарантии, правда, выглядят несколько легковесно: "в случае вооружённого нападения России на Украину, по запросу любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии".По сути, речь идёт о статье 4 Североатлантического договора ("Договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из Договаривающихся сторон окажутся под угрозой"), но без статьи 5, по которой союзники должны "немедленно осуществить такое индивидуальное или совместное действие, которое сочтут необходимым". Отметим, что союзники могут счесть необходимым не вмешиваться – видимо, именно на такую трактовку статьи американцы намекнули полякам весной позапрошлого года, когда Польша была готова вмешаться в украинский конфликт.В любом случае в соглашении предусмотрен конкретный перечень мер, которые может предпринять Великобритания – туда входят поставки военной техники и вооружения, развединформации, экономическая помощь и даже помощь в борьбе с преступностью, но о непосредственной военной помощи речь всё же не идёт.Но это – только со стороны Великобритании. А со стороны Украины?Вот тут интересный намёк: "участники будут стремиться обеспечить, чтобы военные возможности Украины были на таком уровне, чтобы в случае внешней военной агрессии против Соединённого Королевства Украина была способна оказать эффективную военную помощь. Условия, формат и объем такой помощи будут определяться участниками".С одной стороны, как бы очевидно, что речь идёт о качественной оценке состояния ВСУ – это показатель, на который нужно ориентироваться.С другой стороны, формулировка немного абсурдна – а какую вообще помощь может оказать Украина, зависящая от поставок военной техники из Великобритании и не имеющая с ней общей границы?И вот тут возникает предположение, что речь идёт о приемлемой для администрации Зеленского формы оплаты за полученную от Великобритании военную помощь.Что есть у Украины? У Украины есть военная сила – обученные, подготовленные и, главное, имеющие боевой опыт военнослужащие (резервы отнюдь не исчерпаны, не следует заниматься самообманом). Тут надо понимать, что солдат, бывший в бою, и солдат, в бою не бывший, – два совершенно разных солдата. Так или иначе, в руках у украинского руководства – бесценный ресурс.Если же Великобритания намерена восстанавливать своё положения в мире, ей нужны опытные военные. У британцев всегда были наёмные колониальные войска (сипаи, гуркхи), чем плохи украинцы, раз уж британский мир диктует Киеву условия войны и мира? Стоит ли рисковать жизнями солдат высшего сорта (британцев), если в бой можно бросить солдат низшего сорта (украинцев, поляков… да кого угодно).И тут актуальна статья Кондолизы Райс и Роберта Гейтса в The Washington Post годичной давности, где сказано, в частности, следующее: "у нас есть решительный партнёр в лице Украины, который готов нести последствия войны, чтобы нам не пришлось делать это самим в будущем".Остаётся дождаться подписания следующего соглашения о военной помощи, чтобы узнать – это инициатива британской стороны или Зеленский действительно собирается создавать из Украины НАТОвскую ЧВК.

https://ukraina.ru/20240107/1052571334.html

https://ukraina.ru/20231214/1052082280.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, украина, великобритания, безопасность, чвк, внешняя политика