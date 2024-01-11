Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России - 11.01.2024 Украина.ру
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Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России
Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России - 11.01.2024 Украина.ру
Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России
В Финляндии и Швеции намечается развертывание стратегической ракетной группировки НАТО. Изначально это планировалось сделать на территории Украины, чтобы минимизировать подлетное время к городам Центральной России, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
2024-01-11T17:53
2024-01-11T17:53
интервью
всу
сша
нато
финляндия
россия
коррупция
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Никита Андреевич, какие приоритеты в этом году расставит киевский режим? Информационная война или победы на фронте?- Военным путем киевского режима уже не может изменить ситуацию. Это связано и с исчерпанием человеческого ресурса и ресурса военной техники. Признано, что большая часть "Леопардов", поставленных из Германии, небоеспособны и из-за физического уничтожения российскими войсками, и из-за нехватки запчастей. Поэтому первая задача киевского режима – продлить свою агонию за счет отправки новых контингентов неподготовленных мобилизованных на фронт.Второе – максимально дестабилизировать ситуацию в России и странах постсоветского пространства. Они будут ставить задачу разжигания межнациональных конфликтов, организации межэтнических столкновений. Мы помним попытки разжечь погромы в Дагестане, такие попытки будут предприниматься Киевом и западными спецслужбами на протяжении 2024 года. Предполагаю их активизацию на центральноазиатском направлении. Вызвать там вспышки экстремизма и терроризма, чтобы открыть против России второй фронт и сдержать наше наступление на Украине.- Недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал о масштабной коррупции в армии. По его словам, сумма превышает 10 млрд гривен или 30 млн долларов, и это только за обмундирование. Кому-то на Украине еще нужна победа ВСУ?- Рост коррупции – это естественный рост потерь ВСУ. Когда человек не видит перспектив вооруженной борьбы, он начинает думать о выживании себя и своей семьи в новых условиях. Отсюда массовые хищения топлива, массовые факты коррупции при закупках. Речь идет о морально-психологической дестабилизации украинской армии от рядового состава до офицерского. Не секрет, что речь идет о безвозвратных потерях, убитых и покалеченных среди ВСУ от 300 до 400 тысяч. Такие оценки присутствуют и в украинских СМИ.Это говорит о сомнительных перспективах личного выживания, отсюда следует призыв спасайся, кто может, в том числе за счет казённого имущества. Все больше людей понимают, что это на самом деле ресурсы НАТО, особых моральных терзаний, обворовывая западных спонсоров они не испытывают.Не хочу говорить о каких-то быстрых победах и заявлять о шапкозакидательских настроениях. В наших интересах победить как можно меньшей кровью, это требует сосредоточенности усилий не только фронта, но и тыла. Именно тылу придется решать проблему связи в войсках на первой линии, совершенствования РЭБ, поставки боеприпасов, дронов, чтобы наши бойцы могли освобождать оккупированные НАТО территории Украины при минимизации личного контакта с противником.- В этом году в девяти странах Евросоюза пройдут парламентские выборы. Какое влияние на геополитику окажет исход этих выборов?- Избирательные процессы могут начать количественные процессы, которые рано или поздно перейдут в качественные. На Западе крепнет тренд осуждения агрессии против России, которая ничего, кроме убытков, Европе не принесла. Например, в Италии пришло к власти правительство, которое говорило о выходе из войны, но было продавлено международными элитами. Но, если количество противников войны будет нарастать, рано или поздно это перейдет в изменение политики этих стран.Даже в Германии, которая является основным двигателем европейской внешней политики, крепнут позиции антивоенных сил, в том числе партии "Альтернативы для Германии", причем ее опасность для властей такова, что они горят о ее запрете, под предлогом того, что она является экстремистской. Как же, она говорит о том, что воевать не надо, это явный экстремизм. Такие же движения будут нарастать во Франции и Южной Европе. По мере накопления экономического кризиса в ЕС, уровень жизни будет неизбежно падать. И будет расти влияние оппозиции, которая будет пытаться пересмотреть обременительный для стран ЕС политический курс.- В Бундестаге заявили о потерях Евросоюзом 500 млн евро из-за санкций против России. Откажется ли Европа от своей санкционной политики?- Европейские компании и элитные группы находят схемы обхода санкций через Турцию, друге страны. В том числе для покупки энергоресурсов, когда это нужно для поддержки их промышленных цепочек. Санкционная война, которая не позволила добиться порабощения России, вызывает недовольство. Изначально планировалась легкая колонизационная прогулка. Планировалось, что к концу весны 2022 года Россия будет разгромлена, подпишет капитуляцию, согласиться на максимум цен на нефть и репарации, и это позволит окупить траты на пару месяцев агрессии.Агрессия против нашей страны затягивается на два года, и в европейских элитах есть недовольство. Но очень большой проблемой является неспособность европейцев, рядовых граждан и околоэлитных групп, бороться за свои интересы. Нет способности к самоорганизации. То, что мы привыкли видеть в России даже на бытовом уровне, когда нужно поставить дымоход в подъезде, сделать ремонт, люди поругаются, но организуются и сделают.Европейцы не верят в свою способность организоваться и изменить мир. Был такой философ Шпенглер, он век назад писал о закате Европы. Сейчас мы наблюдаем спад пассионарности. Если бы эти люди имели российскую мотивацию, политика Европы бы изменилась, даже войны не было бы в ее нынешней форме. Но самые наглые из европейских элитариев удерживают власть именно за счет пассивности и неумения защитить свои интересы всех остальных.Есть в Европе недостаточно сильные группы, которые претендуют на то, чтобы изменить политику. Например, "Национальный фронт" семьи Ле Пен во Франции. "Альтернатива для Германии". Но большая часть любого политического ландшафта – это болото, бизнес, который живет своими интересами и в борьбу за власть не лезет.Мне говорят, что США через акционирование контролируют крупные медиахолдинги Европы и не допускают правдивую информацию о событиях на Украине. Но, в конце концов, против Брекзита элиты боролись в Великобритании. Но там оппозиция смогла организоваться и продавить выход из ЕС путем пропаганды через соцсети. Технически это возможно и сейчас. С использованием того же самого "Твиттера", учитывая, что Маск скептически настроен по отношению к нынешнему политическому курсу.Но проблема в другом менталитете, другом уровне гражданского правосознания. Когда у нас простые люди шьют маскировочные сети, они верят, что могут изменить ход войны и мировую историю. Европейцы, даже элитарии, утратили эту веру. И это большая беда Европы.- Почему Финляндия закрыла свои границы, что там намечается?- То, что может происходить в Финляндии, и то, что намечается в Швеции, - это развертывание стратегической ракетной группировки НАТО на территории этих стран. Изначально это планировалось сделать на территории Украины, чтобы минимизировать подлетное время к городам Центральной России – Москве и Санкт-Петербургу.От Москвы потенциальные позиции в той же Финляндии немного дальше, но это логика гонки вооружений, это попытки США навязать нам несопоставимые расходы на поддержание ракетной группировки. Изначально они делали ставку на ПРО, еще с 80-х годов, чтобы построить зонтик, который СССР не сможет пробить, а они смогут безнаказанно бить по нему ядерным оружием.Россия же создала эффективную группировку гиперзвуковых вооружений с управляемой траекторией, которые могут обходить зоны ПРО, и это очень изменило баланс. Поэтому США, чтобы удержать агрессивную политику, основанную на ядерном доминировании, пытаются использовать этот регион для создания новых позиций. Финские антифашисты, считают, что перекрытие границы связано с тем, что ближе к южным границам Финляндии, побережью, островным территориям планируется разворачивать элементы атакующей ракетной группировки НАТО и США. Единственные, кто может помешать этому, – это сами финны, которые не хотят втягивания своей страны в агрессию против России.
https://ukraina.ru/20240111/1052628337.html
https://ukraina.ru/20240111/1052638466.html
https://ukraina.ru/20240111/1052622159.html
https://ukraina.ru/20240111/1052632371.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, всу, сша, нато, финляндия, россия, коррупция
Интервью, ВСУ, США, НАТО, Финляндия, Россия, коррупция

Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России

17:53 11.01.2024
 
© РИА Новости . Александр НатрускинНикита Мендкович интервью
Никита Мендкович интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Александр Натрускин
Читать в
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Финляндии и Швеции намечается развертывание стратегической ракетной группировки НАТО. Изначально это планировалось сделать на территории Украины, чтобы минимизировать подлетное время к городам Центральной России, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Никита Андреевич, какие приоритеты в этом году расставит киевский режим? Информационная война или победы на фронте?
- Военным путем киевского режима уже не может изменить ситуацию. Это связано и с исчерпанием человеческого ресурса и ресурса военной техники.
Признано, что большая часть "Леопардов", поставленных из Германии, небоеспособны и из-за физического уничтожения российскими войсками, и из-за нехватки запчастей. Поэтому первая задача киевского режима – продлить свою агонию за счет отправки новых контингентов неподготовленных мобилизованных на фронт.
Второе – максимально дестабилизировать ситуацию в России и странах постсоветского пространства. Они будут ставить задачу разжигания межнациональных конфликтов, организации межэтнических столкновений.
Мы помним попытки разжечь погромы в Дагестане, такие попытки будут предприниматься Киевом и западными спецслужбами на протяжении 2024 года.
Предполагаю их активизацию на центральноазиатском направлении. Вызвать там вспышки экстремизма и терроризма, чтобы открыть против России второй фронт и сдержать наше наступление на Украине.
11:41
О большой беде Европы, закрытии Финляндии и ближайших перспективах Украины – Мендкович
- Недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал о масштабной коррупции в армии. По его словам, сумма превышает 10 млрд гривен или 30 млн долларов, и это только за обмундирование. Кому-то на Украине еще нужна победа ВСУ?
- Рост коррупции – это естественный рост потерь ВСУ. Когда человек не видит перспектив вооруженной борьбы, он начинает думать о выживании себя и своей семьи в новых условиях. Отсюда массовые хищения топлива, массовые факты коррупции при закупках.
Речь идет о морально-психологической дестабилизации украинской армии от рядового состава до офицерского. Не секрет, что речь идет о безвозвратных потерях, убитых и покалеченных среди ВСУ от 300 до 400 тысяч. Такие оценки присутствуют и в украинских СМИ.
Это говорит о сомнительных перспективах личного выживания, отсюда следует призыв спасайся, кто может, в том числе за счет казённого имущества. Все больше людей понимают, что это на самом деле ресурсы НАТО, особых моральных терзаний, обворовывая западных спонсоров они не испытывают.
Не хочу говорить о каких-то быстрых победах и заявлять о шапкозакидательских настроениях. В наших интересах победить как можно меньшей кровью, это требует сосредоточенности усилий не только фронта, но и тыла.
Именно тылу придется решать проблему связи в войсках на первой линии, совершенствования РЭБ, поставки боеприпасов, дронов, чтобы наши бойцы могли освобождать оккупированные НАТО территории Украины при минимизации личного контакта с противником.
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
15:38
"Ручная собачка Офиса Зеленского". Какую роль играет скандальная депутат Марьяна БезуглаяВ украинском парламенте в среду, 10 января, снова вспыхнула потасовка. Дрались на этот раз из-за женщины
- В этом году в девяти странах Евросоюза пройдут парламентские выборы. Какое влияние на геополитику окажет исход этих выборов?
- Избирательные процессы могут начать количественные процессы, которые рано или поздно перейдут в качественные. На Западе крепнет тренд осуждения агрессии против России, которая ничего, кроме убытков, Европе не принесла.
Например, в Италии пришло к власти правительство, которое говорило о выходе из войны, но было продавлено международными элитами. Но, если количество противников войны будет нарастать, рано или поздно это перейдет в изменение политики этих стран.
Даже в Германии, которая является основным двигателем европейской внешней политики, крепнут позиции антивоенных сил, в том числе партии "Альтернативы для Германии", причем ее опасность для властей такова, что они горят о ее запрете, под предлогом того, что она является экстремистской.
Как же, она говорит о том, что воевать не надо, это явный экстремизм. Такие же движения будут нарастать во Франции и Южной Европе. По мере накопления экономического кризиса в ЕС, уровень жизни будет неизбежно падать. И будет расти влияние оппозиции, которая будет пытаться пересмотреть обременительный для стран ЕС политический курс.
- В Бундестаге заявили о потерях Евросоюзом 500 млн евро из-за санкций против России. Откажется ли Европа от своей санкционной политики?
- Европейские компании и элитные группы находят схемы обхода санкций через Турцию, друге страны. В том числе для покупки энергоресурсов, когда это нужно для поддержки их промышленных цепочек.
Санкционная война, которая не позволила добиться порабощения России, вызывает недовольство. Изначально планировалась легкая колонизационная прогулка. Планировалось, что к концу весны 2022 года Россия будет разгромлена, подпишет капитуляцию, согласиться на максимум цен на нефть и репарации, и это позволит окупить траты на пару месяцев агрессии.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
14:10
Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр Если Залужный приехал под Купянск, то на этом направлении у ВСУ начнутся серьезные проблемы через пару месяцев, когда начнется наше более серьезное продвижение. Я сужу об этом примерно по тому, как двигаются войска. Может быть, раньше, считаетвоенный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Агрессия против нашей страны затягивается на два года, и в европейских элитах есть недовольство. Но очень большой проблемой является неспособность европейцев, рядовых граждан и околоэлитных групп, бороться за свои интересы. Нет способности к самоорганизации.
То, что мы привыкли видеть в России даже на бытовом уровне, когда нужно поставить дымоход в подъезде, сделать ремонт, люди поругаются, но организуются и сделают.
Европейцы не верят в свою способность организоваться и изменить мир. Был такой философ Шпенглер, он век назад писал о закате Европы. Сейчас мы наблюдаем спад пассионарности.
Если бы эти люди имели российскую мотивацию, политика Европы бы изменилась, даже войны не было бы в ее нынешней форме. Но самые наглые из европейских элитариев удерживают власть именно за счет пассивности и неумения защитить свои интересы всех остальных.
Есть в Европе недостаточно сильные группы, которые претендуют на то, чтобы изменить политику. Например, "Национальный фронт" семьи Ле Пен во Франции. "Альтернатива для Германии". Но большая часть любого политического ландшафта – это болото, бизнес, который живет своими интересами и в борьбу за власть не лезет.
Мне говорят, что США через акционирование контролируют крупные медиахолдинги Европы и не допускают правдивую информацию о событиях на Украине. Но, в конце концов, против Брекзита элиты боролись в Великобритании. Но там оппозиция смогла организоваться и продавить выход из ЕС путем пропаганды через соцсети.
Технически это возможно и сейчас. С использованием того же самого "Твиттера", учитывая, что Маск скептически настроен по отношению к нынешнему политическому курсу.
Но проблема в другом менталитете, другом уровне гражданского правосознания. Когда у нас простые люди шьют маскировочные сети, они верят, что могут изменить ход войны и мировую историю. Европейцы, даже элитарии, утратили эту веру. И это большая беда Европы.
13:24
Коррупция — надежная узда. США полностью подчинили себе украинскую властьВ Киеве снова произошло громкое преступление — из разряда так называемых резонансных. В своей квартире была найдена убитой тяжело больная, прикованная к постели 71-летняя экс-замгенпрокурора Украины Ольга Колинько
- Почему Финляндия закрыла свои границы, что там намечается?
- То, что может происходить в Финляндии, и то, что намечается в Швеции, - это развертывание стратегической ракетной группировки НАТО на территории этих стран.
Изначально это планировалось сделать на территории Украины, чтобы минимизировать подлетное время к городам Центральной России – Москве и Санкт-Петербургу.
От Москвы потенциальные позиции в той же Финляндии немного дальше, но это логика гонки вооружений, это попытки США навязать нам несопоставимые расходы на поддержание ракетной группировки.
Изначально они делали ставку на ПРО, еще с 80-х годов, чтобы построить зонтик, который СССР не сможет пробить, а они смогут безнаказанно бить по нему ядерным оружием.
Россия же создала эффективную группировку гиперзвуковых вооружений с управляемой траекторией, которые могут обходить зоны ПРО, и это очень изменило баланс. Поэтому США, чтобы удержать агрессивную политику, основанную на ядерном доминировании, пытаются использовать этот регион для создания новых позиций.
Финские антифашисты, считают, что перекрытие границы связано с тем, что ближе к южным границам Финляндии, побережью, островным территориям планируется разворачивать элементы атакующей ракетной группировки НАТО и США. Единственные, кто может помешать этому, – это сами финны, которые не хотят втягивания своей страны в агрессию против России.
 
ИнтервьюВСУСШАНАТОФинляндияРоссиякоррупция
 
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