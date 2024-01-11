Никита Мендкович: Пока ВСУ продлевают свою агонию, США и НАТО готовят Финляндию к удару по России
В Финляндии и Швеции намечается развертывание стратегической ракетной группировки НАТО. Изначально это планировалось сделать на территории Украины, чтобы минимизировать подлетное время к городам Центральной России, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Никита Андреевич, какие приоритеты в этом году расставит киевский режим? Информационная война или победы на фронте?
- Военным путем киевского режима уже не может изменить ситуацию. Это связано и с исчерпанием человеческого ресурса и ресурса военной техники.
Признано, что большая часть "Леопардов", поставленных из Германии, небоеспособны и из-за физического уничтожения российскими войсками, и из-за нехватки запчастей. Поэтому первая задача киевского режима – продлить свою агонию за счет отправки новых контингентов неподготовленных мобилизованных на фронт.
Второе – максимально дестабилизировать ситуацию в России и странах постсоветского пространства. Они будут ставить задачу разжигания межнациональных конфликтов, организации межэтнических столкновений.
Мы помним попытки разжечь погромы в Дагестане, такие попытки будут предприниматься Киевом и западными спецслужбами на протяжении 2024 года.
Предполагаю их активизацию на центральноазиатском направлении. Вызвать там вспышки экстремизма и терроризма, чтобы открыть против России второй фронт и сдержать наше наступление на Украине.
- Недавно глава Минобороны Украины Рустем Умеров написал о масштабной коррупции в армии. По его словам, сумма превышает 10 млрд гривен или 30 млн долларов, и это только за обмундирование. Кому-то на Украине еще нужна победа ВСУ?
- Рост коррупции – это естественный рост потерь ВСУ. Когда человек не видит перспектив вооруженной борьбы, он начинает думать о выживании себя и своей семьи в новых условиях. Отсюда массовые хищения топлива, массовые факты коррупции при закупках.
Речь идет о морально-психологической дестабилизации украинской армии от рядового состава до офицерского. Не секрет, что речь идет о безвозвратных потерях, убитых и покалеченных среди ВСУ от 300 до 400 тысяч. Такие оценки присутствуют и в украинских СМИ.
Это говорит о сомнительных перспективах личного выживания, отсюда следует призыв спасайся, кто может, в том числе за счет казённого имущества. Все больше людей понимают, что это на самом деле ресурсы НАТО, особых моральных терзаний, обворовывая западных спонсоров они не испытывают.
Не хочу говорить о каких-то быстрых победах и заявлять о шапкозакидательских настроениях. В наших интересах победить как можно меньшей кровью, это требует сосредоточенности усилий не только фронта, но и тыла.
Именно тылу придется решать проблему связи в войсках на первой линии, совершенствования РЭБ, поставки боеприпасов, дронов, чтобы наши бойцы могли освобождать оккупированные НАТО территории Украины при минимизации личного контакта с противником.
- В этом году в девяти странах Евросоюза пройдут парламентские выборы. Какое влияние на геополитику окажет исход этих выборов?
- Избирательные процессы могут начать количественные процессы, которые рано или поздно перейдут в качественные. На Западе крепнет тренд осуждения агрессии против России, которая ничего, кроме убытков, Европе не принесла.
Например, в Италии пришло к власти правительство, которое говорило о выходе из войны, но было продавлено международными элитами. Но, если количество противников войны будет нарастать, рано или поздно это перейдет в изменение политики этих стран.
Даже в Германии, которая является основным двигателем европейской внешней политики, крепнут позиции антивоенных сил, в том числе партии "Альтернативы для Германии", причем ее опасность для властей такова, что они горят о ее запрете, под предлогом того, что она является экстремистской.
Как же, она говорит о том, что воевать не надо, это явный экстремизм. Такие же движения будут нарастать во Франции и Южной Европе. По мере накопления экономического кризиса в ЕС, уровень жизни будет неизбежно падать. И будет расти влияние оппозиции, которая будет пытаться пересмотреть обременительный для стран ЕС политический курс.
- В Бундестаге заявили о потерях Евросоюзом 500 млн евро из-за санкций против России. Откажется ли Европа от своей санкционной политики?
- Европейские компании и элитные группы находят схемы обхода санкций через Турцию, друге страны. В том числе для покупки энергоресурсов, когда это нужно для поддержки их промышленных цепочек.
Санкционная война, которая не позволила добиться порабощения России, вызывает недовольство. Изначально планировалась легкая колонизационная прогулка. Планировалось, что к концу весны 2022 года Россия будет разгромлена, подпишет капитуляцию, согласиться на максимум цен на нефть и репарации, и это позволит окупить траты на пару месяцев агрессии.
14:10Виталий Киселёв: Через два месяца Россия зажмет ВСУ слева и справа, а потом накроет мосты через Днепр Если Залужный приехал под Купянск, то на этом направлении у ВСУ начнутся серьезные проблемы через пару месяцев, когда начнется наше более серьезное продвижение. Я сужу об этом примерно по тому, как двигаются войска. Может быть, раньше, считаетвоенный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Агрессия против нашей страны затягивается на два года, и в европейских элитах есть недовольство. Но очень большой проблемой является неспособность европейцев, рядовых граждан и околоэлитных групп, бороться за свои интересы. Нет способности к самоорганизации.
То, что мы привыкли видеть в России даже на бытовом уровне, когда нужно поставить дымоход в подъезде, сделать ремонт, люди поругаются, но организуются и сделают.
Европейцы не верят в свою способность организоваться и изменить мир. Был такой философ Шпенглер, он век назад писал о закате Европы. Сейчас мы наблюдаем спад пассионарности.
Если бы эти люди имели российскую мотивацию, политика Европы бы изменилась, даже войны не было бы в ее нынешней форме. Но самые наглые из европейских элитариев удерживают власть именно за счет пассивности и неумения защитить свои интересы всех остальных.
Есть в Европе недостаточно сильные группы, которые претендуют на то, чтобы изменить политику. Например, "Национальный фронт" семьи Ле Пен во Франции. "Альтернатива для Германии". Но большая часть любого политического ландшафта – это болото, бизнес, который живет своими интересами и в борьбу за власть не лезет.
Мне говорят, что США через акционирование контролируют крупные медиахолдинги Европы и не допускают правдивую информацию о событиях на Украине. Но, в конце концов, против Брекзита элиты боролись в Великобритании. Но там оппозиция смогла организоваться и продавить выход из ЕС путем пропаганды через соцсети.
Технически это возможно и сейчас. С использованием того же самого "Твиттера", учитывая, что Маск скептически настроен по отношению к нынешнему политическому курсу.
Но проблема в другом менталитете, другом уровне гражданского правосознания. Когда у нас простые люди шьют маскировочные сети, они верят, что могут изменить ход войны и мировую историю. Европейцы, даже элитарии, утратили эту веру. И это большая беда Европы.
- Почему Финляндия закрыла свои границы, что там намечается?
- То, что может происходить в Финляндии, и то, что намечается в Швеции, - это развертывание стратегической ракетной группировки НАТО на территории этих стран.
Изначально это планировалось сделать на территории Украины, чтобы минимизировать подлетное время к городам Центральной России – Москве и Санкт-Петербургу.
От Москвы потенциальные позиции в той же Финляндии немного дальше, но это логика гонки вооружений, это попытки США навязать нам несопоставимые расходы на поддержание ракетной группировки.
Изначально они делали ставку на ПРО, еще с 80-х годов, чтобы построить зонтик, который СССР не сможет пробить, а они смогут безнаказанно бить по нему ядерным оружием.
Россия же создала эффективную группировку гиперзвуковых вооружений с управляемой траекторией, которые могут обходить зоны ПРО, и это очень изменило баланс. Поэтому США, чтобы удержать агрессивную политику, основанную на ядерном доминировании, пытаются использовать этот регион для создания новых позиций.
Финские антифашисты, считают, что перекрытие границы связано с тем, что ближе к южным границам Финляндии, побережью, островным территориям планируется разворачивать элементы атакующей ракетной группировки НАТО и США. Единственные, кто может помешать этому, – это сами финны, которые не хотят втягивания своей страны в агрессию против России.