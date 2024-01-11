Шмыгаля оштрафуют за разоблачение разоблачителя коррупционера - 11.01.2024 Украина.ру
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Шмыгаля оштрафуют за разоблачение разоблачителя коррупционера
Шмыгаля оштрафуют за разоблачение разоблачителя коррупционера - 11.01.2024 Украина.ру
Шмыгаля оштрафуют за разоблачение разоблачителя коррупционера
Глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля за разглашение информации о коррупции, сообщила 11 января пресс-служба НАПК в телеграм-канале
2024-01-11T13:13
2024-01-11T13:14
новости
украина
денис шмыгаль
напк
коррупция
суд
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"Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию об разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей", - сообщили в НАПК.Шмыгаль получил информацию о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и поручил соответствующим должностным лицам проработать эту информацию."При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указал и главу комиссии - Ивана Рудого, о противоправных действиях которого и сообщалось", - заявили в НАПК.Узнав об этом, чиновник принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении разоблачителя. Однако, согласно закону Украины, разоблачитель коррупционера не может быть привлечён к ответственности со стороны руководства. Протокол был составлен в отношении главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.Таким образом премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей, заявили в ведомстве.НАПК пригласило Шмыгаля для ознакомления с протоколом на 10 января, однако тот не явился и не сообщил о причинах неявки. Вследствие чего ведомство направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения.Если суд признает премьера виновным, на него будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год. А также он будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
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новости, украина, денис шмыгаль, напк, коррупция, суд
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, НАПК, коррупция, Суд

Шмыгаля оштрафуют за разоблачение разоблачителя коррупционера

13:13 11.01.2024 (обновлено: 13:14 11.01.2024)
 
© president.gov.uaДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
© president.gov.ua
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Глава украинского Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра страны Дениса Шмыгаля за разглашение информации о коррупции, сообщила 11 января пресс-служба НАПК в телеграм-канале
"Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию об разоблачителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей", - сообщили в НАПК.
Шмыгаль получил информацию о коррупции от работника комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и поручил соответствующим должностным лицам проработать эту информацию.
"При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указал и главу комиссии - Ивана Рудого, о противоправных действиях которого и сообщалось", - заявили в НАПК.
Узнав об этом, чиновник принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в отношении разоблачителя. Однако, согласно закону Украины, разоблачитель коррупционера не может быть привлечён к ответственности со стороны руководства. Протокол был составлен в отношении главы комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Ивана Рудого.
Таким образом премьер-министр Украины совершил административное правонарушение, поскольку незаконно разгласил информацию о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей, заявили в ведомстве.
НАПК пригласило Шмыгаля для ознакомления с протоколом на 10 января, однако тот не явился и не сообщил о причинах неявки. Вследствие чего ведомство направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения.
Если суд признает премьера виновным, на него будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год. А также он будет внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
6 сентября 2023, 19:51
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