https://ukraina.ru/20240111/1052631384.html

"Чёрные лебеди" – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico

"Чёрные лебеди" – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico - 11.01.2024 Украина.ру

"Чёрные лебеди" – 2024. Чего боятся эксперты издания Politico

Кажется, само словосочетание "чёрный лебедь" в большой статье Politico не упоминается, но само её название – "Непредсказуемые, но вполне возможные события, которые могут повергнуть 2024 год в хаос", передаются именно этим словосочетанием

2024-01-11T14:14

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Естественно, что представления авторов статьи носят личностный и ангажированный характер, но кто без греха?Итак, чего больше всего боятся американские аналитики?1. На первом месте (затрудняемся сказать, чем руководствовалась редакция, расставляя приоритеты) идёт статья Яна Бреммера (представлен как президент и основатель Eurasia Group и GZERO Media) "Сорванные выборы в США". По его мнению, "президентские выборы в США 2024 года будут вызывать огромные разногласия и неблагополучны, и многие, если не большинство (на проигравшей стороне), будут воспринимать их как нелегитимные".Что, с нашей точки зрения, действительно интересно в развитии конфликта, так это то, что из числа демократов (в широком смысле) постепенно исключают республиканцев. Но и это естественно – не только ведь Зеленскому считаться "демократом" строя диктатуру. Украина действительно постепенно становится лидером "демократического мира", и особенно смешно, когда на это жалуются американцы.2. На втором месте "Китайский сюрприз" руководителя программ Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуза. Сюрпризов может быть два – или Китай начинает военную операцию против Тайваня в случае провозглашения им независимости (Берроуз не очень в это верит) или "под бременем огромного долга, медленного экономического роста и депрессивного рынка недвижимости Китай терпит финансовый крах".Мы надеемся, это не перечень всех возможностей, стоящих перед Китаем, а только самых негативных. Оба они представляются крайне маловероятными – Си Цзиньпин намерен решить тайваньский вопрос мирным путём, а что до экономического кризиса… Кто пишет об "огромном долге, медленном экономическом росте и депрессивном рынке недвижимости"? Американец?3. Профессора политологии Университета Маркетт Джулию Азари смущает перспектива "Смерти на митинге Трампа" – возможном столкновении сторонников и противников кандидата с возможными жертвами.Жертвы будут. Уж что что, а умение нарисовать "жертву режима" из наркомана и уголовника Джорджа Флойда демократы уже показали в 2020 году. Ну, и что мешает подобрать какой-нибудь труп и сказать, что его убили сторонники Трампа? Правильно – ничего. Правда не очень понятно, что из этого следует, поскольку госпожа Азари так испугалась нарисованной ею картинки, что не сочла нужным объяснить, к чему это приведёт.4. Алек Росс, автор книги "Бешеные 2020-е" и бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента при администрации Обамы, рисует картинку "Мать-природа сеет хаос на выборах". Происходит страшный ураган, Байден говорит о глобальном потеплении, а Трамп изображает из себя Христа (возможно, даже пытается ходить по воде).Честно говоря, это извод первой версии, поскольку в результате возникнут проблемы с установлением результатов выборов.5. Астроном Ави Лееб не исключает появления "Послания из космоса" – информации о том, что мы не единственные разумные (а мы точно разумные?) обитатели Вселенной. "Внезапное осознание того, что мы не одиноки во Вселенной, немедленно перевернуло бы то, как люди думают о себе и своей цивилизации, а последствия для Земли были бы одновременно важными и непредсказуемыми".Не немедленно. Переосмысление роли человека и человечества в Мироздании дело лет и даже десятилетий. Не говоря уже о практических выводах из этого переосмысления. В любом случае, в рамки 2024 года такое изменение не уместится, если, конечно речь не идёт о ненаучно-фантастическом инопланетном вторжении.6. Главный редактор газеты Bulwark Чарли Сайкс боится вообще всего. В его персональном перечне "чёрных лебедей":- "Америка может избрать на свой высший пост осуждённого преступника" (Америка признала "демократическим волеизъявлением такое количество кровавых государственных переворотов, что совершенно непонятно, что её может смутить в избрании Трампа);- беспорядки как в 1968 году;- гуманитарный кризис на границе;- "крах покинутой Украины и последующее вторжение на Тайвань осмелевшего Китая" ("покинутая Украина" означает прекращение войны, а не крах украинского режима, но это частности);- эпидемия вроде "эпидемии коронавируса";- компьютерная эпидемия и выход из строя глобальных сетей."Нам, вероятно, следует подготовиться к фейкам, созданным искусственным интеллектом, которые могут появиться за несколько дней до самих выборов".Странно, что господин Сайкс ещё не выпрыгнул в окно с криком "русские идут".7. "Защитник окружающей среды" (чтобы это ни значило) Билл Маккиббен боится "разрушений, вызванных глобальным потеплением": "физика глобального потепления указывает на то, что мы можем ожидать… хаоса".И? Тут, кстати, британские учёные (это не шутка), открытие сделали – оказывается, живые люди выделяют парниковые газы. Это прямой совет всем озабоченным потеплением – прекращайте выделять газы…8. Автор Politico Билл Шер считается с опасностью "Переворота против Путина". Основания? "По крайней мере, один деятель открыто агитирует за государственный переворот: Илья Пономарёв*, бывший член российской Думы".Надо запомнить Билла Шера. А то вдруг увидим в Politico интересную статью, захотим приобщиться к тому, что думают умные люди на Западе… А там – Билл Шер. Неудобно получится.9. Профессор права Бостонского университета Роберт Л. Цай полагает, что "Битва за аборты становится ещё жарче". По его мнению, протесты против запрета абортов могут стать неконтролируемыми.Честно говоря, не знаем, насколько вероятно такое развитие событий, хотя тема эта действительно важна для внутренней политики, причём не только американской – аналогичные дискуссии идут и в России.10. Аналитик Джефф Гринфилд описывает последствия "Жестокого нападения на кандидата". Разумеется, речь может идти не только об убийстве, по образцу смерти Джона Кеннеди, но и о "тяжёлой ране, нанесённой самому себе: каждый раз, когда Джо Байден выходит на сцену или выходит из самолета, его сторонники задерживают дыхание".Картина на выборах может измениться и по менее существенным причинам, чем смерть или тяжёлое ранение кандидата. Само по себе это катастрофой не является.11. Профессор философии, истории и бухгалтерского учёта (!) в Университете Южной Калифорнии Джейкоб Солл почему-то опасается урагана 6 января (вероятно это опечатка – итоги выборов будут подводиться 6 ноября). Суть в том, что в результате стихийного бедствия окажется невозможным голосование и/или подведение итогов выборов на большей части страны.Такая вероятность существует всегда, тут важно, что, в отличие от первого варианта, срыв выборов невозможно будет скрыть.12. Автор Politico Джошуа Зейтц рассуждает о том, что "Глобальный конфликт мешает кампании". Рассуждает, в общем-то, логично: "в 1968 году не было ни одного "Чёрного лебедя", но Вьетнам диктовал условия политических дебатов и во многом программировал исход президентских выборов".Проблема тут в том, что как бы США не пытались закуклиться внутри себя и вести кампанию с опорой только на внутренние темы (у США есть такая тенденция), но внешняя политика всегда вторгается в этот уютный междусобойчик и, как видите, доставляет некоторым политологам неиллюзорные страдания – они хотят обсуждать канализацию в Алабаме, а от них требуют мнения по ближневосточному конфликту…13. Кстати, о Ближнем Востоке: Джоэл Гарро, профессиональный планировщик сценариев (чтобы это ни значило), предлагает "посмотреть на Ближний Восток в поисках "мира" и технологий". Относительный "мир", в смысле отказа большинства арабских стран от политики уничтожения Израиля, по его мнению, может наступить в результате переворота в Иране.Мы не специалисты в том вопросе, но сама по себе идея, что переворот в какой-либо стране может привести не в войне, а к миру (пусть и сомнительному), выглядит… несколько экстравагантно, скажем так. Тем более, что есть уже опыт Ирака, в котором, кажется, руководствовались примерно такой же логикой.14. Доцент кафедры африкологии и афроамериканских исследований в Университете Темпл Рейнальдо Андерсон считает, что "в постамериканском мировом порядке Африка становится влиятельным игроком". Рассуждает он в контексте происходящего на наших глазах конца "французской Африки".Мысль, в общем-то, правильная – потенциал Чёрного континента мы себе представляем слабо. Но тут целая куча вопросов, главный из которых состоит в том, что совершенно непонятно, чем это вообще плохо-то? Тем, что непредсказуемо? Ну, так это не одномоментно будет происходить. И даже не за один год. Изучить порядок принесения жертв богам племени мумба-юмба время будет.15. Бывший исполняющий обязанности директора и заместителем директора ЦРУ в 2000-2004 годах Джон Маклафлин надеется на "Бунт против Путина", в форме "продолжительного бунта русских матерей по поводу высокого уровня российских потерь на Украине (как это произошло из-за российской оккупации Афганистана и войны в Чечне)".Впрочем, учитывая отсутствие у российского руководства планов завершить этот конфликт военной победой, необходимости в мобилизациях в общем-то и нет.16. Писатель Эрик Истер пишет (что ещё может делать писатель?), что "катастрофа уровня Катрины может изменить политическую игру".Это мы уже читали.***Честно говоря, материал больше говорит о том, чем озабочена американская элита, чем о том, чего следует бояться в следующем году.На первом месте находятся опасения относительно того, что что-то пойдёт не так на президентских выборах.Мы, со своей стороны, отметим, что такие опасения преувеличены. США систематически проводят избирательные кампании, которые не то, чтобы не идеальны, а прямо сфальсифицированы (над графиками поддержки Байдена на прошлых выборах только ленивый не смеялся). И что? И ничего… Потому что демократия – власть людей, которых в Вашингтоне считают демократами. Так что не стоит опасаться кризиса в США в результате выборов, и даже изменения политического курса в случае избрания Трампа (характерно, что Байдена критикуют за осторожность при предоставлении помощи Украине именно республиканцы).Ещё четыре эксперта опасаются стихийных бедствий вследствие глобального потепления, но, опять же, главным образом в контексте влияния этих бедствий на результаты выборов.* Признан иноагентом в России.

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https://ukraina.ru/20230731/1048377060.html

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эксклюзив, сша, прогноз, выборы, климат, президентские выборы, эксперты, politico