https://ukraina.ru/20240111/1052628724.html

Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg

Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg - 11.01.2024 Украина.ру

Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Об этом 11 января сообщает Bloomberg со ссылкой на документ в виде ноябрьской записки Совета нацбезопасности США комитету сената по международным отношениям

2024-01-11T12:08

2024-01-11T12:08

2024-01-11T12:08

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Администрация президента США приветствует "в принципе" законопроект, который позволит ей конфисковать российские активы, говорится в документе.Отмечается, что данные активы пойдут "на восстановление" Украины.Bloomberg указывает, что Белый дом также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании этих активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов воровством.

https://ukraina.ru/20231229/1052486737.html

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активы, сша, ес, джо байден, новости, зарубежье, россия