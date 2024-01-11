Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg - 11.01.2024 Украина.ру
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Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg
Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg - 11.01.2024 Украина.ру
Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Об этом 11 января сообщает Bloomberg со ссылкой на документ в виде ноябрьской записки Совета нацбезопасности США комитету сената по международным отношениям
2024-01-11T12:08
2024-01-11T12:08
активы
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джо байден
новости
зарубежье
россия
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Администрация президента США приветствует "в принципе" законопроект, который позволит ей конфисковать российские активы, говорится в документе.Отмечается, что данные активы пойдут "на восстановление" Украины.Bloomberg указывает, что Белый дом также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании этих активов.В МИД РФ называли заморозку российских активов воровством.
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активы, сша, ес, джо байден, новости, зарубежье, россия
активы, США, ЕС, Джо Байден, Новости, Зарубежье, Россия

Администрация Байдена поддержала закон о конфискации российских активов - Bloomberg

12:08 11.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Михаил Кутузов
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Администрация президента США Джо Байдена поддерживает закон, позволяющий конфисковать около 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Об этом 11 января сообщает Bloomberg со ссылкой на документ в виде ноябрьской записки Совета нацбезопасности США комитету сената по международным отношениям
Администрация президента США приветствует "в принципе" законопроект, который позволит ей конфисковать российские активы, говорится в документе.

"Законопроект предоставит исполнительной власти полномочия, необходимые для ареста российских суверенных активов в интересах Украины", - объясняется в записке.

Отмечается, что данные активы пойдут "на восстановление" Украины.
Bloomberg указывает, что Белый дом также хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании этих активов.
В МИД РФ называли заморозку российских активов воровством.
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активыСШАЕСДжо БайденНовостиЗарубежьеРоссия
 
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