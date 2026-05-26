Пётр Балабуев: 95 лет со дня рождения конструктора, подарившего Украине "Мрию"

23 мая 1931 года родился выдающийся авиаконструктор Пётр Балабуев. Величайшее его творение, самый большой в мире самолёт Ан-225 "Мрия", оказался не нужен СССР, а в независимой Украине был уничтожен

2026-05-26T08:00

Пётр Балабуев родился 23 мая 1931 года в селе Валуйское Луганской области (ныне ЛНР). Во время Великой Отечественной войны его отец погиб в партизанском отряде, и Пете пришлось содержать мать и двух сестер. Окончательное решение стать авиаконструктором юноша принял осенью 1946-го, когда неподалеку от его родного хутора прямо в поле приземлился самолёт У-2.Сразу же после школы он поступил в Харьковский авиационный институт, который закончил в 1954 году, а оттуда по распределению попал в конструкторское бюро Олега Антонова. После работы в мастерских над деталями Ан-8 и Ан-12 в карьере молодого авиаконструктора произошел стремительный взлёт. Антонов назначил Петра Балабуева своим заместителем и отправил на один из крупнейших советских заводов – Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова – налаживать серийное производство самолёта Ан-22.Ан-22 создавался для парашютного и посадочного десантирования до 300 солдат, танков и самоходных ракетных установок. Советская промышленность, в свою очередь, требовала от КБ Антонова самолет, который мог бы перевозить нефтяные вышки и мачты электростанций в отдаленные районы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Важным условием была возможность использовать при посадке Ан-22 грунтовые аэродромы.Французский авиасалон "Ле-Бурже" 1965 года был полон сенсаций: на открытие выставки прилетел самый известный человек планеты того времени – Юрий Гагарин, СССР впервые показал свои вертолеты Ми-6, Ми-8 и Ми-10. Но самым большим во всех смыслах сюрпризом авиасалона стал самолёт Ан-22, получивший собственное имя "Антей" (в греческой мифологии так звали великана – сын бога морей Посейдона и богини земли Геи). "Антей" стал настоящим прорывом, ведь рекордсмен того времени – американский С-141 Starlifter – мог поднять на борт всего 30 тонн груза, в то время как советский воздушный исполин – свыше 60 тонн на расстояние 5 тыс. км.Через несколько лет перед Балабуевым была поставлена новая задача – создать ещё более мощный самолёт – в 1968 году американцы объявили о создании нового сверхтяжелого транспортника, их Lockheed C-5 Galaxy мог поднять в воздух на несколько десятков тонн грузов больше, чем "Антей".Для строительства нового тяжеловеса Ан-124 "Руслан" пришлось модернизировать едва ли не всю авиапромышленность СССР. "Руслан" требовал более мощные двигатели, современную электронику, улучшенные материалы для крыльев и фюзеляжа. На столе авиаконструктора лежало свыше 500 возможных вариантов компоновки самолета и 36 эскизов крыла. Он координировал работу почти тысячи различных предприятий.На финальном этапе разработки "Руслана" возникла проблема: крылья и центроплан самолета делали в Ташкенте, а сборочные комплексы находились в Киеве и Ульяновске. Огромные детали "Руслана" не помещались ни на армейские тягачи, ни на железнодорожные платформы. И тогда Балабуев предложил использовать "Антей", а поскольку в грузовой отсек Ан-22 они всё равно не помещались, Балабуев поручил разработать для "Антея" специальные багажные крепления.Главная конструктивная особенность "Руслана", во многом определившая его успех, – два грузовых люка: привычный хвостовой, и носовой, откидывающийся вверх. Это позволяет организовать сквозной проезд техники и значительно уменьшить время погрузки-выгрузки. Кроме того, было изобретено специальное шасси, умеющее "приседать", что уменьшает угол въезда на носовую рампу и дает меньшую нагрузку на покрытие аэродрома.С 1976 года в СССР была запущена программа "Энергия/Буран". Для доставки на Байконур частей системы использовался доработанный бомбардировщик ВМ-Т. В ОКБ Антонова прорабатывалась возможность транспортировки этих объектов на самолете Ан-124КТ "Руслан". В связи с тем, что вертикальное оперение "затенялось" в полете габаритными грузами, предусматривалась вставка длиной около 7 метров между фюзеляжем и хвостом самолёта, что значительно увеличивало его эффективность.В феврале 1984 года в Киев прилетел Валентин Глушко, и генеральный конструктор Олег Антонов показал ему это предложение. На это Глушко сказал:"Олег, у меня уже есть самолет 3М-Т, который перевозит "Буран" и блок "Ц" (вторая ступень – Авт.) ракеты "Энергия" в разобранном состоянии. Мне нужен самолет, который бы перевозил блок "Ц" в собранном состоянии".После этого Антонов принял решение о разработке нового самолета на базе Ан-124, но 4 апреля 1984 года он умер и все работы по созданию самолета Ан-225 велись под руководством Балабуева.В 1985 году Политбюро ЦК КПСС приняло решение о развертывании работ по постройке самолета Ан-225. Всего планировали построить два самолета: один лётный экземпляр и второй для прочностных испытаний. Балабуев настоял, чтобы в руководство по лётной эксплуатации была внесена максимальная нагрузка в 250 тонн (у "Руслана" – 120 тонн).Ключевые отличия Ан-225, кроме собственно размера, – внешние узлы крепления длинномерных грузов на фюзеляже и разнесённое оперение, а также только носовой люк. К производству нового самолёта были привлечены авиазаводы в Киеве, Ташкенте и Ульяновске, шасси делали в Горьком (ныне Нижний Новгород), а двигатели – в Запорожье.Первая выкатка Ан-225 из сборочного цеха состоялась 30 ноября 1988 года. Балабуев собрал совещание, чтобы дать название самолету (названия самолетов Ан-22 "Антей" и Ан-124 "Руслан" были придуманы Антоновым). В конце концов, он сам принял решение назвать самолёт "Мрія" (укр. "мечта"). Поскольку перед выкаткой носовая часть самолета была уже на улице, где шёл снег, пришлось сделать навес, и поздним вечером, при свете фонарей художники наносили это название на борт самолета. Первый вылет самолёта состоялся 21 декабря 1988 года, а 22 марта 1989 года Ан-225 совершил полет с грузом 156,3 тонн, побив одновременно 110 мировых авиационных рекордов.3 мая 1989 года "Мрія" впервые выполнила свою основную работу – стартовала с аэродрома Байконур, неся на "спине" орбитальный корабль "Буран" массой более 60 тонн. Уникальный тандем выполнил беспосадочный перелет по 2700-километровому маршруту Байконур-Киев за 4 часа 25 минут. В июне 1989 года на 38-м Парижском авиасалоне в Ле-Бурже космический корабль "Буран" был публично представлен вместе с самолётом Aн-225 "Мрія".В феврале 1989 года Балабуев собрал руководство ОКБ и сказал, что через три дня в Киев прилетает Михаил Горбачёв, и ему нужно обязательно показать "Мрію". Самолёт стоял на аэродроме в Гостомеле, разобранный для испытаний. За двое с половиной суток его собрали и перегнали в Борисполь.Представляя самолёт Горбачёву, Балабуев рассказал, что Авиационный научно-технический комплекс (АНТК) имени Антонова (так к тому времени называлось ОКБ) пытается выйти на международные рынки перевозок с самолетом Ан-124 и зарабатывать средства для развития авиации, а чиновники не дают. Генсек распорядился передать АНТК два "Руслана" для создания отдельной от "Аэрофлота" грузовой авиакомпании.Развал СССР стал тяжелейшим ударом по детищам Петра Балабуева. После выполнения полётов по международным выставкам и за гуманитарными грузами Ан-225 был поставлен на прикол, а его двигатели и оборудование использовались для выполнения полётов Ан-124, которые давали доход. А вскоре в США запретили его полеты, т.к. это был военный самолет, который не имел сертификата. Пришлось срочно дорабатывать самолет, проводить сертификационные работы, после чего самолет получил лётный сертификат и обозначение Ан-124-100.Заработанное на перевозке грузов АНТК тратил на проектирование и производство транспортного самолёта Ан-70. Постройку первого экземпляра завершили только в 1994 году. Заказчика для него не нашлось."Мрію" удалось вернуть в строй лишь в 2001 году – запорожское АО "Мотор-Сич" выделило для этого шесть двигателей в аренду. Ан-225 получили сертификат летной годности для перевозки грузов внутри фюзеляжа. В основном "Мрія" перевозила крупногабаритные моногрузы массой свыше 140 тонн, которые не может возить "Руслан", и это происходило всего несколько раз в год. Зато Ан-225 широко использовался для пиара. Например, в 2019 году предполагалось, что "Мрія", нагруженная дисками с украинским культурным продуктом, пролетит над Венецией, где проходило биеннале. Правда, согласовать пролёт не удалось.А вот "Руслан" приносил огромные по украинским меркам деньги. К примеру, в 2002-04 годах украинская компания, наравне с корпорациями "Боинг" и "Эрбас", участвовала в тендере по стратегическим перевозкам в интересах НАТО и победила, заработав в последующем более $ 2 млрд.Пётр Балабуев в уже независимой Украине создал самолеты Ан-38, Ан-74-300, Ан-32П (пожарный), региональные самолеты Ан-140 и Ан-148. Ан-140 победил в конкурсе на лучший региональный самолёт в Иране, и его до сих пор производят в этой стране по лицензионному договору.На протяжении многих лет Пётр Балабуев мечтал о создании российско-украинской корпорации, способной конкурировать с американским "Боингом" и европейским "Эрбасом". В 1996-м он даже добился создания концерна "Средний транспортный самолёт", однако в октябре 2004 года консорциум официально прекратил свою деятельность.В мае 2005 года Балабуев подал заявление об увольнении с должности генерального конструктора – в знак протеста против объединения АНТК с серийными заводами в Киеве и Харькове.Выдающийся авиаконструктор, создатель около 100 типов и модификаций самолетов марки "Ан", герой Украины, награждённый орденами "За заслуги" III, II и I степеней, и Ярослава Мудрого V степени, оказался не нужен Украине. Он умер в мае 2007 года, и не удостоился от киевских властей даже места на Байковом кладбище.Прощались с конструктором в заводском цеху в Гостомеле. В феврале 2022 года в этом цеху оказалась и сама "Мрія"...

Олег Хавич

