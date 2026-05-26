Пётр Балабуев: 95 лет со дня рождения конструктора, подарившего Украине "Мрию"
© Фото : Открытый источник
23 мая 1931 года родился выдающийся авиаконструктор Пётр Балабуев. Величайшее его творение, самый большой в мире самолёт Ан-225 "Мрия", оказался не нужен СССР, а в независимой Украине был уничтожен
Пётр Балабуев родился 23 мая 1931 года в селе Валуйское Луганской области (ныне ЛНР). Во время Великой Отечественной войны его отец погиб в партизанском отряде, и Пете пришлось содержать мать и двух сестер. Окончательное решение стать авиаконструктором юноша принял осенью 1946-го, когда неподалеку от его родного хутора прямо в поле приземлился самолёт У-2.
Сразу же после школы он поступил в Харьковский авиационный институт, который закончил в 1954 году, а оттуда по распределению попал в конструкторское бюро Олега Антонова. После работы в мастерских над деталями Ан-8 и Ан-12 в карьере молодого авиаконструктора произошел стремительный взлёт. Антонов назначил Петра Балабуева своим заместителем и отправил на один из крупнейших советских заводов – Ташкентское авиационное производственное объединение им. Чкалова – налаживать серийное производство самолёта Ан-22.
Ан-22 создавался для парашютного и посадочного десантирования до 300 солдат, танков и самоходных ракетных установок. Советская промышленность, в свою очередь, требовала от КБ Антонова самолет, который мог бы перевозить нефтяные вышки и мачты электростанций в отдаленные районы Севера, Сибири и Дальнего Востока. Важным условием была возможность использовать при посадке Ан-22 грунтовые аэродромы.
Французский авиасалон "Ле-Бурже" 1965 года был полон сенсаций: на открытие выставки прилетел самый известный человек планеты того времени – Юрий Гагарин, СССР впервые показал свои вертолеты Ми-6, Ми-8 и Ми-10. Но самым большим во всех смыслах сюрпризом авиасалона стал самолёт Ан-22, получивший собственное имя "Антей" (в греческой мифологии так звали великана – сын бога морей Посейдона и богини земли Геи). "Антей" стал настоящим прорывом, ведь рекордсмен того времени – американский С-141 Starlifter – мог поднять на борт всего 30 тонн груза, в то время как советский воздушный исполин – свыше 60 тонн на расстояние 5 тыс. км.
Через несколько лет перед Балабуевым была поставлена новая задача – создать ещё более мощный самолёт – в 1968 году американцы объявили о создании нового сверхтяжелого транспортника, их Lockheed C-5 Galaxy мог поднять в воздух на несколько десятков тонн грузов больше, чем "Антей".
Для строительства нового тяжеловеса Ан-124 "Руслан" пришлось модернизировать едва ли не всю авиапромышленность СССР. "Руслан" требовал более мощные двигатели, современную электронику, улучшенные материалы для крыльев и фюзеляжа. На столе авиаконструктора лежало свыше 500 возможных вариантов компоновки самолета и 36 эскизов крыла. Он координировал работу почти тысячи различных предприятий.
На финальном этапе разработки "Руслана" возникла проблема: крылья и центроплан самолета делали в Ташкенте, а сборочные комплексы находились в Киеве и Ульяновске. Огромные детали "Руслана" не помещались ни на армейские тягачи, ни на железнодорожные платформы. И тогда Балабуев предложил использовать "Антей", а поскольку в грузовой отсек Ан-22 они всё равно не помещались, Балабуев поручил разработать для "Антея" специальные багажные крепления.
Главная конструктивная особенность "Руслана", во многом определившая его успех, – два грузовых люка: привычный хвостовой, и носовой, откидывающийся вверх. Это позволяет организовать сквозной проезд техники и значительно уменьшить время погрузки-выгрузки. Кроме того, было изобретено специальное шасси, умеющее "приседать", что уменьшает угол въезда на носовую рампу и дает меньшую нагрузку на покрытие аэродрома.
С 1976 года в СССР была запущена программа "Энергия/Буран". Для доставки на Байконур частей системы использовался доработанный бомбардировщик ВМ-Т. В ОКБ Антонова прорабатывалась возможность транспортировки этих объектов на самолете Ан-124КТ "Руслан". В связи с тем, что вертикальное оперение "затенялось" в полете габаритными грузами, предусматривалась вставка длиной около 7 метров между фюзеляжем и хвостом самолёта, что значительно увеличивало его эффективность.
В феврале 1984 года в Киев прилетел Валентин Глушко, и генеральный конструктор Олег Антонов показал ему это предложение. На это Глушко сказал:
"Олег, у меня уже есть самолет 3М-Т, который перевозит "Буран" и блок "Ц" (вторая ступень – Авт.) ракеты "Энергия" в разобранном состоянии. Мне нужен самолет, который бы перевозил блок "Ц" в собранном состоянии".
После этого Антонов принял решение о разработке нового самолета на базе Ан-124, но 4 апреля 1984 года он умер и все работы по созданию самолета Ан-225 велись под руководством Балабуева.
В 1985 году Политбюро ЦК КПСС приняло решение о развертывании работ по постройке самолета Ан-225. Всего планировали построить два самолета: один лётный экземпляр и второй для прочностных испытаний. Балабуев настоял, чтобы в руководство по лётной эксплуатации была внесена максимальная нагрузка в 250 тонн (у "Руслана" – 120 тонн).
Ключевые отличия Ан-225, кроме собственно размера, – внешние узлы крепления длинномерных грузов на фюзеляже и разнесённое оперение, а также только носовой люк. К производству нового самолёта были привлечены авиазаводы в Киеве, Ташкенте и Ульяновске, шасси делали в Горьком (ныне Нижний Новгород), а двигатели – в Запорожье.
© Василий СтоякинАн-124 "Руслан" в полете над Гостомелем. Июль 2010 года
Первая выкатка Ан-225 из сборочного цеха состоялась 30 ноября 1988 года. Балабуев собрал совещание, чтобы дать название самолету (названия самолетов Ан-22 "Антей" и Ан-124 "Руслан" были придуманы Антоновым). В конце концов, он сам принял решение назвать самолёт "Мрія" (укр. "мечта"). Поскольку перед выкаткой носовая часть самолета была уже на улице, где шёл снег, пришлось сделать навес, и поздним вечером, при свете фонарей художники наносили это название на борт самолета. Первый вылет самолёта состоялся 21 декабря 1988 года, а 22 марта 1989 года Ан-225 совершил полет с грузом 156,3 тонн, побив одновременно 110 мировых авиационных рекордов.
3 мая 1989 года "Мрія" впервые выполнила свою основную работу – стартовала с аэродрома Байконур, неся на "спине" орбитальный корабль "Буран" массой более 60 тонн. Уникальный тандем выполнил беспосадочный перелет по 2700-километровому маршруту Байконур-Киев за 4 часа 25 минут. В июне 1989 года на 38-м Парижском авиасалоне в Ле-Бурже космический корабль "Буран" был публично представлен вместе с самолётом Aн-225 "Мрія".
В феврале 1989 года Балабуев собрал руководство ОКБ и сказал, что через три дня в Киев прилетает Михаил Горбачёв, и ему нужно обязательно показать "Мрію". Самолёт стоял на аэродроме в Гостомеле, разобранный для испытаний. За двое с половиной суток его собрали и перегнали в Борисполь.
Представляя самолёт Горбачёву, Балабуев рассказал, что Авиационный научно-технический комплекс (АНТК) имени Антонова (так к тому времени называлось ОКБ) пытается выйти на международные рынки перевозок с самолетом Ан-124 и зарабатывать средства для развития авиации, а чиновники не дают. Генсек распорядился передать АНТК два "Руслана" для создания отдельной от "Аэрофлота" грузовой авиакомпании.
Развал СССР стал тяжелейшим ударом по детищам Петра Балабуева. После выполнения полётов по международным выставкам и за гуманитарными грузами Ан-225 был поставлен на прикол, а его двигатели и оборудование использовались для выполнения полётов Ан-124, которые давали доход. А вскоре в США запретили его полеты, т.к. это был военный самолет, который не имел сертификата. Пришлось срочно дорабатывать самолет, проводить сертификационные работы, после чего самолет получил лётный сертификат и обозначение Ан-124-100.
Заработанное на перевозке грузов АНТК тратил на проектирование и производство транспортного самолёта Ан-70. Постройку первого экземпляра завершили только в 1994 году. Заказчика для него не нашлось.
"Мрію" удалось вернуть в строй лишь в 2001 году – запорожское АО "Мотор-Сич" выделило для этого шесть двигателей в аренду. Ан-225 получили сертификат летной годности для перевозки грузов внутри фюзеляжа. В основном "Мрія" перевозила крупногабаритные моногрузы массой свыше 140 тонн, которые не может возить "Руслан", и это происходило всего несколько раз в год. Зато Ан-225 широко использовался для пиара. Например, в 2019 году предполагалось, что "Мрія", нагруженная дисками с украинским культурным продуктом, пролетит над Венецией, где проходило биеннале. Правда, согласовать пролёт не удалось.
А вот "Руслан" приносил огромные по украинским меркам деньги. К примеру, в 2002-04 годах украинская компания, наравне с корпорациями "Боинг" и "Эрбас", участвовала в тендере по стратегическим перевозкам в интересах НАТО и победила, заработав в последующем более $ 2 млрд.
Пётр Балабуев в уже независимой Украине создал самолеты Ан-38, Ан-74-300, Ан-32П (пожарный), региональные самолеты Ан-140 и Ан-148. Ан-140 победил в конкурсе на лучший региональный самолёт в Иране, и его до сих пор производят в этой стране по лицензионному договору.
На протяжении многих лет Пётр Балабуев мечтал о создании российско-украинской корпорации, способной конкурировать с американским "Боингом" и европейским "Эрбасом". В 1996-м он даже добился создания концерна "Средний транспортный самолёт", однако в октябре 2004 года консорциум официально прекратил свою деятельность.
В мае 2005 года Балабуев подал заявление об увольнении с должности генерального конструктора – в знак протеста против объединения АНТК с серийными заводами в Киеве и Харькове.
Выдающийся авиаконструктор, создатель около 100 типов и модификаций самолетов марки "Ан", герой Украины, награждённый орденами "За заслуги" III, II и I степеней, и Ярослава Мудрого V степени, оказался не нужен Украине. Он умер в мае 2007 года, и не удостоился от киевских властей даже места на Байковом кладбище.
Прощались с конструктором в заводском цеху в Гостомеле. В феврале 2022 года в этом цеху оказалась и сама "Мрія"...
