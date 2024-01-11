https://ukraina.ru/20240111/1052626011.html

Инцидент в Приднестровье, уход Безуглой. Главное на Украине на утро 11 января

Инцидент в Приднестровье, уход Безуглой. Главное на Украине на утро 11 января - 11.01.2024 Украина.ру

Инцидент в Приднестровье, уход Безуглой. Главное на Украине на утро 11 января

В Приднестровье сообщили об инциденте на границе с Украиной. Народный депутат Марьяна Безуглая написала заявление на выход из партии "Слуга народа" и из парламентской фракции этой политсилы

2024-01-11T09:07

2024-01-11T09:07

2024-01-11T11:23

эксклюзив

хроники

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Министерство госбезопасности Приднестровской Молдавской республики сообщило об инциденте с применением огнестрельного оружия на границе с Украиной 7 января.«7 января 2024 года вблизи приднестровско-украинской границы произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, по завершении которого двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — указывалось в сообщении вечером 11 января.Подробности произошедшего не приводятся.В Государственной пограничной службе Украины отрицают какие-либо инциденты на границе.«Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину», — сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.Граждане Приднестровья часто имеют также украинское и российское гражданство. Таким образом, в информации МГБ ПМР может идти речь и о начале рейдов украинцев за людьми для мобилизации в украинские вооружённые формирования.Тем временем на Приднестровье начали давить власти Молдавии. Как рассказал в интервью РИА "Новости" глава ПМР Вадим Красносельский, Молдавия усилила давление на экономику ПМР, отменив льготы для приднестровских компаний при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе республики вступили в силу с 1 января.«Молдова усиливает политику по удушению приднестровской экономики и провоцированию социального кризиса в Приднестровье. Сохраняющаяся банковско-финансовая и транспортная блокада, проблемы с импортом большого перечня товаров, включая социально значимые — лекарства, медицинское оборудование, топливо, — блокирование экспорта приднестровских предприятий, экологические, а теперь и таможенные платежи — все это звенья одной цепи», — отметил Красносельский.По его словам, пошлины взимаются не только при импорте, но и при экспорте товаров.Таким образом, речь идет о «банальных поборах с приднестровских экономических агентов и потребителей, то есть населения».«Налицо парадокс: руководство соседнего государства громко декларирует приверженность цивилизованным европейским принципам и при этом грубейшим образом нарушает права и интересы жителей Приднестровья, в их числе и граждан Молдовы, идя вразрез с ранее достигнутыми договоренностями. И все это — на фоне отсутствия должной международной реакции», — указал Красносельский.Он рассказал, что искусственные ограничения, барьеры и необоснованные поборы со стороны Молдавии не проходят бесследно для приднестровской экономики, так как она носит экспортно-ориентированный характер.«По статистике, за 11 месяцев прошлого года приднестровский экспорт сократился на 12%, и это прямое следствие давления Республики Молдова», — отметил Красносельский.При этом, подчеркнул глава ПМР, эти меры не приведут к капитуляции Приднестровья.«Международные участники, равно как и Кишинев, должны отдавать себе отчет в том, что меры экономического принуждения не приведут к политической капитуляции Приднестровья», — сказал Красносельский.Тем временем стало известно, что Молдавия предоставит свою территорию для тренировок украинских военных. Вечером 10 января стало известно о вызове посла Молдавии в РФ Лилиана Дария в МИД России.«Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры. К таким недружественным действиям относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов. Системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера. До сведения Посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию Российской Федерации ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на действия молдавского руководства. Послу также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО. Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлечённости в боевые действия на стороне киевского режима», — отмечалось в сообщении МИД РФ.Ранее ряд экспертов отмечал, что Украина может при помощи Молдавии попытаться атаковать Приднестровье для того, чтобы завладеть крупным военным складом в Колбасне.Уход БезуглойО своём уходе из партии и из фракции Безуглая сообщила в соцсетях, отметив, что написала соответствующее заявление.«Слабая фракция и партия в войну мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые втыкают нож в спину», — подчеркнула она.По её словам, Безуглой «не нужна квота заместителя председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности обороны и разведки» в условиях, которые якобы ей навязывают.«Считаю, что без радикальных изменений существование парламента будет тоталитарным болезненным угасанием, ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво фронта; без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны, установления реального контроля, коррупция в ВСУ выйдет на первое место по сравнению с чем-либо до того, а оборонно-промышленный комплекс не возьмет на себя миссию экономического и безопасного движителя страны. И это только несколько примеров. Равнодушие, инертность комитета нацбезопасности преступна! Я буду драться за все это всеми способами. Не буду медлить. Снимаю с себя обязательство молчать», — также заявила БезуглаяПри этом она заявила, что «поддерживает президента», остаётся «мажоритарным депутатом Оболонского района со всеми обязательствами открытости и работы с гражданами» и готова сотрудничать со всеми и внутри парламента, и снаружи, кто «понимает её», «готова бороться за изменения» и «ненавидит Россию».Ранее, на заседании Верховной рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня заседания парламента вопрос увольнения Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.«Повестку дня каждого пленарного заседания формирует согласительный совет. Коллективно. Представителями каждой фракции. Председатель Верховной рады Украины не участвует в этих голосованиях. Сегодня на заседании согласительного совета ни одна из фракций не поставила вопрос о внесении в повестку дня постановления. Поэтому, когда на согласительном совете будет принято решение внести этот или любой другой вопрос в повестку дня, он будет вынесен на рассмотрение. Только так», — пояснил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» спикер Руслан Стефанчук.Он подчеркнул, что, несмотря на своё отношение к систематически критикующей его в соцсетях Безуглой, он обязуется действовать исключительно на основаниях, в пределах и способами, определёнными регламентом Верховной рады, а «криками, блокированием трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решён не может быть».Стефанчук подчеркнул, что последнее слово в отставке Безуглой с поста замглавы комитета за фракцией партии «Слуга народа».«Комитеты Верховной рады Украины формируются по квотному принципу. Поскольку Марьяна Безуглая — народный депутат от фракции "Слуга народа", я ожидаю именно от фракции "Слуга народа" четкой позиции по этому проекту постановления», — указал Стефанчук.При этом он заявил, что 10 января согласительный совет «правильно расставил приоритеты и сконцентрировался при формировании повестки дня на вопросе поддержки военных и выполнении наших обязательств перед Европейским Союзом».

https://ukraina.ru/20240110/1052620511.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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