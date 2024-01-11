Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области - 11.01.2024 Украина.ру
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Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области
Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области - 11.01.2024 Украина.ру
Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области. Об этом сообщили на сайте Союза православных журналистов (СПЖ)
2024-01-11T08:31
2024-01-11T08:31
пцу
упц
храм
новости
украина
захват
раскольники
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Храм, построенный в 1801 году, представляет собой памятник архитектуры национального значения. При его захвате раскольники выломали дверь.По информации СПЖ, еще в октябре 2023 года местные жители на собрании высказались за передачу Казанского храма ПЦУ. Мнение верующих УПЦ и настоятеля храма при этом учтено не было.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.
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пцу, упц, храм, новости, украина, захват, раскольники
ПЦУ, УПЦ, храм, Новости, Украина, захват, раскольники

Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области

08:31 11.01.2024
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи
Распятие и свечи - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области. Об этом сообщили на сайте Союза православных журналистов (СПЖ)
Храм, построенный в 1801 году, представляет собой памятник архитектуры национального значения. При его захвате раскольники выломали дверь.
По информации СПЖ, еще в октябре 2023 года местные жители на собрании высказались за передачу Казанского храма ПЦУ. Мнение верующих УПЦ и настоятеля храма при этом учтено не было.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.
9 января, 17:56
"Сатанисты в рясах": священник ПЦУ "почесался" в попытках перекреститься Сотрудник раскольнической ПЦУ в одеянии священнослужителя провёл обряд в захваченном храме Казанской иконы Божьей Матери УПЦ. Очевидцы обратили внимание на то, что псевдосвященник даже не умеет креститься. Видео распространили местные телеграм-каналы
 
ПЦУУПЦхрамНовостиУкраиназахватраскольники
 
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