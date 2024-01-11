https://ukraina.ru/20240111/1052625597.html

Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области

Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области - 11.01.2024 Украина.ру

Раскольники захватили храм канонической церкви в Волынской области

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) силой захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Пища Волынской области. Об этом сообщили на сайте Союза православных журналистов (СПЖ)

2024-01-11T08:31

2024-01-11T08:31

2024-01-11T08:31

пцу

упц

храм

новости

украина

захват

раскольники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101380/33/1013803384_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61dbdf610c72a9df0989ac57e3aa87c1.jpg

Храм, построенный в 1801 году, представляет собой памятник архитектуры национального значения. При его захвате раскольники выломали дверь.По информации СПЖ, еще в октябре 2023 года местные жители на собрании высказались за передачу Казанского храма ПЦУ. Мнение верующих УПЦ и настоятеля храма при этом учтено не было.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.

https://ukraina.ru/20240109/1052599766.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пцу, упц, храм, новости, украина, захват, раскольники