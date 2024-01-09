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Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют
Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют - 09.01.2024 Украина.ру
Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют
Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, сообщили 9 января в Государственном бюро расследований Украины (ГБР)
2024-01-09T14:41
2024-01-09T14:41
2024-01-09T14:41
новости
украина
александр дубинский
гбр
суд
генеральная прокуратура украины
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ГБР совместно с СБУ установили, что украинский депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу.Депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию, заявили в ГБР. В Испании подозреваемый останавливался в двух отелях - в Барселоне и в ее пригороде.Дубинского обвиняют в служебном подлоге. За это на Украине могут лишить свободы на срок до трех лет или оштрафовать.Генеральный прокурор сообщил соответствующее подозрение депутату 8 августа 2023 года.В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр дубинский, гбр, суд, генеральная прокуратура украины
Новости, Украина, Александр Дубинский, ГБР, Суд, Генеральная прокуратура Украины
Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют
Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, сообщили 9 января в Государственном бюро расследований Украины (ГБР)
ГБР совместно с СБУ установили, что украинский депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу.
"В обращении о разрешении на выезд он указал основание — сопровождение отца на лечение, однако на самом деле уехал на отдых. К тому же депутат и отец уехали за границу отдельно, а отец вообще вернулся в Украину гораздо раньше, чем народный избранник", - говорится в сообщении ведомства.
Депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию, заявили в ГБР. В Испании подозреваемый останавливался в двух отелях - в Барселоне и в ее пригороде.
Дубинского обвиняют в служебном подлоге. За это на Украине могут лишить свободы на срок до трех лет или оштрафовать.
Генеральный прокурор сообщил соответствующее подозрение депутату 8 августа 2023 года.
В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.
В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.