https://ukraina.ru/20240109/1052592530.html

Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют

Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют - 09.01.2024 Украина.ру

Отдохнул от Украины: теперь Дубинского или посадят, или оштрафуют

Офис Генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт против депутата Верховной Рады Украины Александра Дубинского, сообщили 9 января в Государственном бюро расследований Украины (ГБР)

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

2024-01-09T14:41

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украина

александр дубинский

гбр

суд

генеральная прокуратура украины

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ГБР совместно с СБУ установили, что украинский депутат внес ложные сведения в официальные документы, на основании которых выехал за границу.Депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию, заявили в ГБР. В Испании подозреваемый останавливался в двух отелях - в Барселоне и в ее пригороде.Дубинского обвиняют в служебном подлоге. За это на Украине могут лишить свободы на срок до трех лет или оштрафовать.Генеральный прокурор сообщил соответствующее подозрение депутату 8 августа 2023 года.В ноябре суд в Киеве избрал меру пресечения подозреваемому в государственной измене депутату Дубинскому в виде содержания под стражей на 60 суток. Незадолго до ареста и помещения под стражу Дубинский обвинил Владимира Зеленского в организации масштабной коррупции, а также в попытках зачистки оппозиции.В отношении Дубинского возбуждено уголовное дело по двум статьям – "Служебный подлог" и "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней". Депутату вменяют незаконный выезд за границу под предлогом сопровождения отца на лечение. По данным следствия, отец парламентария ездил лечиться сам, а Дубинский в это время отдыхал в Барселоне.

https://ukraina.ru/20231204/1051728911.html

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новости, украина, александр дубинский, гбр, суд, генеральная прокуратура украины