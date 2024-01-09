https://ukraina.ru/20240109/1052591810.html
В Одессе военкомы ловят уклонистов в трамваях и троллейбусах — СМИ
В Одессе военкомы ловят уклонистов в трамваях и троллейбусах — СМИ - 09.01.2024 Украина.ру
В Одессе военкомы ловят уклонистов в трамваях и троллейбусах — СМИ
Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации населения. Соответствующее видео опубликовало 9 января издание "Новости.Live"
2024-01-09T14:18
2024-01-09T14:18
2024-01-09T14:38
повестка
трамвай
военком
новости
украина
мобилизация
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"Территориальные центры комплектования (аналог военкоматов. - ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования", - говорится в материале.На видеозаписи люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков досматривают пассажиров трамвая и автобусов.По данным автора видео, военные останавливают общественный транспорт и некоторые частные автомобили.Один из местных пабликов также опубликовал подобную запись, на которой пассажиры троллейбуса крайне негативно реагируют на остановку транспорта и оскорбляют сотрудников ТЦК.Недавно украинский телеграм-канал Headlines также писал, что сотрудники ТЦК из Одессы забирали мужчин прямо из общественного транспорта.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.В конце 2023 года украинские СМИ писали о проходящих в стране облавах на призывников. Украинцы стали избегать людных мест, а также официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.
https://ukraina.ru/20231223/1052356498.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
повестка, трамвай, военком, новости, украина, мобилизация
повестка, трамвай, военком, Новости, Украина, мобилизация
В Одессе военкомы ловят уклонистов в трамваях и троллейбусах — СМИ
14:18 09.01.2024 (обновлено: 14:38 09.01.2024)
Сотрудники военкоматов в Одессе начали останавливать трамваи и другой общественный транспорт для принудительной мобилизации населения. Соответствующее видео опубликовало 9 января издание "Новости.Live"
"Территориальные центры комплектования (аналог военкоматов. - ред.) в Одессе начали останавливать трамваи. Прохожие сообщают, что мужчин принудительно забирают в центры комплектования", - говорится в материале.
На видеозаписи люди в камуфляже и черной форме без опознавательных знаков досматривают пассажиров трамвая и автобусов.
По данным автора видео, военные останавливают общественный транспорт и некоторые частные автомобили.
Один из местных пабликов также опубликовал подобную запись, на которой пассажиры троллейбуса крайне негативно реагируют на остановку транспорта и оскорбляют сотрудников ТЦК.
"Вышли отсюда, в конце концов. Как вы себя ведете?! Вызывайте полицию", - кричат они, не стесняясь в выражениях.
Недавно украинский телеграм-канал Headlines также писал, что сотрудники ТЦК из Одессы забирали мужчин прямо из общественного транспорта.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
В конце 2023 года украинские СМИ писали о проходящих в стране облавах на призывников. Украинцы стали избегать людных мест, а также официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте.