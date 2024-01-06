https://ukraina.ru/20240106/1052566887.html

Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине

Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине - 06.01.2024 Украина.ру

Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отзыве Марьяны Безуглой с поста замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Западные СМИ сообщили о возможных проблемах Украины с поставкой ракет для ЗРК Patriot, а также о неоднозначной ситуации с ракетами ATACMS

2024-01-06T18:01

2024-01-06T18:01

2024-01-06T18:01

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Проект постановления об отзыве Безуглой был зарегистрирован в парламенте 6 января. Примечательно, что из 11 инициаторов законопроекта 7 – однопартийцы Безуглой, члены партии "Слуга народа" Александр Завитневич, Александр Федиенко, Елена Хоменко, Юрий Здебский, Егор Чернев, Геннадий Касай и Максим Березин. Один из инициаторов – Вадим Ивченко – член партии "Батьківщина", ещё один – Александр Ковалёв – из депутатской группы "Восстановление Украины". Да инициатора – Роман Костенко и Сергей Рахманин – из оппозиционной галицкой партии "Голос".Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, членство Безуглой в комитете будет обсуждаться позднее.Сама Безуглая в субботу, 6 января, у себя в соцсетях отреагировала на проект."Не напугали и не остановили", - написала она.Днём ранее стало известно, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглую с поста замглавы комитета."Итак, касательно моего якобы "отзыва" с должности заместителя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: решение согласно закону может быть принято только в зале; это только рекомендация от комитета; сделано всё было максимально подло: глава комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опаздываю на заседание, в моё отсутствие, а коллеги проголосовали…", - отреагировала в тот же день, 5 января, на эту новость Безуглая.Ранее Безуглая вызвала в украинском обществе ряд скандалов.Так, в декабре 2023 года она на своей странице в соцсетях она решила провести опросы касательно мобилизации. Сначала она спросила женщин, задав им несколько вопросов, а именно: готовы ли те отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, готовы ли они пойти на фронт, если от мобилизации избавят их мужчин и готовы ли они пойти служить на тыловые должности, чтобы демобилизовали тех, кто воюет с 24 февраля 2022 года. Во всех случаях подавляющее большинство украинских женщин ответило "Нет". Позднее Безуглая решила опросить мужчин. Она спросила у них, готовы ли они пожертвовать гражданством, чтобы не быть мобилизованными. Почти три четверти принявших участие в опросе ответили утвердительно, что вызвало пересуды в украинском обществе. Фактически, депутат от партии власти продемонстрировала, что большинство украинцев не желает воевать и ради того, чтобы избежать участия в боевых действиях, готово отказаться от гражданства Украины, что умножило на ноль весь пафос официальной украинской пропаганды о "защите Отчизны".В ноябре 2023 года Безуглую также хотели отозвать с поста замглавы комитета. Соответствующее обращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направил депутат из фракции партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко."Это входит в его полномочия в соответствии с законом о комитетах ВРУ", - написал Кучеренко в тогда соцсетях.К записи он приложил скан обращения. В нём упоминалось требование Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кучеренко отмечал, что, если верить президенту Украины, представителям власти и военного командования, конфликта между военным и политическим руководством страны нет, а "подобная информация распространяется врагом, чтобы посеять раздор и хаос среди руководства Украины, а также используется для убеждения международных партнёров о тщетности дальнейшей поддержки Украины"."Парламент и его представители должны прежде всего заботиться о благе Украины и благополучии украинского народа вне зависимости от принадлежности к тем или иным политическим силам и личных амбиций. Вместо этого, считаю, что подобная деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными — может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой", - писал Кучеренко, предлагая отозвать Безуглую с должности замглавы парламентского комитета в соответствии со ст. 83 Регламента ВР и ч. 4 ст. 7 закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз предложила также снять Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля."После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении её должности главы подкомитета по вопросам гражданского надзора и контроля. Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета требуется решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений: от представителя президента в парламенте, члена нашего комитета Фёдора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета по нацбезопасности достаточно решения комитета. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение. Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - написала 27 ноября Фриз на своей странице в одной из соцсетей.Примечательно, что уже тогда – в ноябре – 2023 года – отзыв Безуглой с поста замглавы комитета поддерживали даже некоторые её однопартийцы из "Слуги народа".Тогда же жёстко раскритиковали Безуглую и украинские военные. Так, потерявший обе ноги в боях ветеран ВСУ Олег Симороз заявил, что за депутата отвечает её партия."То, что такая личность, как Марьяна Безуглая, имеет депутатский мандат и должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — это полная ответственность политической партии "Слуга народа". Ведь кроме того, что они завели этого деятеля в парламент, они сейчас игнорируют её неадекватное поведение. А это её первый скандал? А это не первый скандал", - подчеркнул Симороз.Он напомнил, что в мае 2022 года Безуглая инициировала законопроект, фактически позволявший командирам убивать военнослужащих, а также то, что она попыталась руководить украинскими военными во время боёв за Северодонецк."Летом 2022 года военные сообщали об абсолютно дикой ситуации с Безуглой и её попытками руководить военными в зоне боевых действий, которую она посещала. Для этого она использовала мандат заместителя парламентского комитета", - также рассказал Симороз.Кроме того, он указал, что в 2021 году Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследовала "дело "вагнеровцев" в Белоруссии"."Эту ВСК Безуглая успешно слила, прикрывая [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака", - отметил Симороз.Он указал, что Безуглая "имеет лояльность главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк за голосование за её скандальный градостроительный законопроект №5655, который был принят без общественного обсуждения минимальным количеством голосов", а также обвинил депутата в пренебрежении своими служебными обязанностями, а именно – решением проблем Оболони – района, в котором находится округ, по которому Безуглая и прошла в парламент - в Киеве.Были и более жёсткие высказывания военных. Некоторые и вовсе грозили военным переворотом.Проблемы с ракетамиКак сообщило американское издание The New York Times, у Украины могут закончиться снаряды к Patriot. Издание цитировало чиновников из Белого дома."Соединённые Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от $2 млн до $4 млн за штуку", - указывалось в публикации.Издание также цитировало украинского военного по имени Владимир, который высоко оценивал эффективность американских ракет.Четырья днями ранее издание Newsweek сообщило о том, что США планируют утилизировать "сотни установок ATACMS и ракет к ним" производства компании Lockheed Martin, у которых истёк срок годности, потратив на это "немалые деньги налогоплательщиков".Как заявил изданию бывший специальный советник главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Дэниел Райс, эти ракеты остаются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием", и их можно было бы передать Украине. По словам Райса, срок годности не является проблемой."Они работают. Любое оружие со временем заменяется лучшим, более смертоносным, более экономически эффективным оружием. М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них", – подчеркнул он.Хотя многое зависит от того, насколько просрочены эти ракеты, они все еще пригодны для применения в течение многих лет после этой даты, заявил изданию генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его мнению, отказ в передаче ATACMS из-за срока годности станет не решением, связанным с безопасностью, а политическим шагом.Также Райс сообщил, что есть "десятки тысяч" устаревших ракет разных типов, которыми Украина могла бы стрелять из HIMARS. В свою очередь Ходжес заявил, что Украине необходимо большее количество ATACMS, и нет никакой причины их не передавать.В то же время, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что Соединённые Штаты намерены утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком эксплуатации, вместо того чтобы рассмотреть пути их передачи Украине."Я не могу подтвердить эти сообщения", – отметил он.Бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист и историк Игорь Димитриев указал, что вряд ли такая публикация появилась просто так."Публикации появились в сети, предполагаю, именно для того, чтоб сорвать утилизацию и продавить передачу ATACMS Украине. Но в любом случае, это очень характерный момент, который нам показывает реальное отношение США к своему партнёру. Не думаю, что американцы задерживают передачу ракет Украине из-за опасений ответных российских ударов. Думаю, что США изначально по каким-то своим причинам не были для Украины союзником и не делали ставку на успех ВСУ", - отметил Димитриев в своём телеграм-канале 6 января.По его словам, украинцам "это стоит понимать, размышляя о перспективах".

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Егор Леев

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