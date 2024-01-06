https://ukraina.ru/20240106/1052566887.html
Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине
Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине - 06.01.2024 Украина.ру
Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отзыве Марьяны Безуглой с поста замглавы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Западные СМИ сообщили о возможных проблемах Украины с поставкой ракет для ЗРК Patriot, а также о неоднозначной ситуации с ракетами ATACMS
2024-01-06T18:01
2024-01-06T18:01
2024-01-06T18:01
эксклюзив
хроники
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1b/1050543857_1:0:751:422_1920x0_80_0_0_8ae262dec3ff2e2e0d846a4f44b69ac7.jpg
Проект постановления об отзыве Безуглой был зарегистрирован в парламенте 6 января. Примечательно, что из 11 инициаторов законопроекта 7 – однопартийцы Безуглой, члены партии "Слуга народа" Александр Завитневич, Александр Федиенко, Елена Хоменко, Юрий Здебский, Егор Чернев, Геннадий Касай и Максим Березин. Один из инициаторов – Вадим Ивченко – член партии "Батьківщина", ещё один – Александр Ковалёв – из депутатской группы "Восстановление Украины". Да инициатора – Роман Костенко и Сергей Рахманин – из оппозиционной галицкой партии "Голос".Как сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, членство Безуглой в комитете будет обсуждаться позднее.Сама Безуглая в субботу, 6 января, у себя в соцсетях отреагировала на проект."Не напугали и не остановили", - написала она.Днём ранее стало известно, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглую с поста замглавы комитета."Итак, касательно моего якобы "отзыва" с должности заместителя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: решение согласно закону может быть принято только в зале; это только рекомендация от комитета; сделано всё было максимально подло: глава комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опаздываю на заседание, в моё отсутствие, а коллеги проголосовали…", - отреагировала в тот же день, 5 января, на эту новость Безуглая.Ранее Безуглая вызвала в украинском обществе ряд скандалов.Так, в декабре 2023 года она на своей странице в соцсетях она решила провести опросы касательно мобилизации. Сначала она спросила женщин, задав им несколько вопросов, а именно: готовы ли те отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, готовы ли они пойти на фронт, если от мобилизации избавят их мужчин и готовы ли они пойти служить на тыловые должности, чтобы демобилизовали тех, кто воюет с 24 февраля 2022 года. Во всех случаях подавляющее большинство украинских женщин ответило "Нет". Позднее Безуглая решила опросить мужчин. Она спросила у них, готовы ли они пожертвовать гражданством, чтобы не быть мобилизованными. Почти три четверти принявших участие в опросе ответили утвердительно, что вызвало пересуды в украинском обществе. Фактически, депутат от партии власти продемонстрировала, что большинство украинцев не желает воевать и ради того, чтобы избежать участия в боевых действиях, готово отказаться от гражданства Украины, что умножило на ноль весь пафос официальной украинской пропаганды о "защите Отчизны".В ноябре 2023 года Безуглую также хотели отозвать с поста замглавы комитета. Соответствующее обращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направил депутат из фракции партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко."Это входит в его полномочия в соответствии с законом о комитетах ВРУ", - написал Кучеренко в тогда соцсетях.К записи он приложил скан обращения. В нём упоминалось требование Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кучеренко отмечал, что, если верить президенту Украины, представителям власти и военного командования, конфликта между военным и политическим руководством страны нет, а "подобная информация распространяется врагом, чтобы посеять раздор и хаос среди руководства Украины, а также используется для убеждения международных партнёров о тщетности дальнейшей поддержки Украины"."Парламент и его представители должны прежде всего заботиться о благе Украины и благополучии украинского народа вне зависимости от принадлежности к тем или иным политическим силам и личных амбиций. Вместо этого, считаю, что подобная деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными — может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой", - писал Кучеренко, предлагая отозвать Безуглую с должности замглавы парламентского комитета в соответствии со ст. 83 Регламента ВР и ч. 4 ст. 7 закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз предложила также снять Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля."После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении её должности главы подкомитета по вопросам гражданского надзора и контроля. Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета требуется решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений: от представителя президента в парламенте, члена нашего комитета Фёдора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета по нацбезопасности достаточно решения комитета. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение. Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - написала 27 ноября Фриз на своей странице в одной из соцсетей.Примечательно, что уже тогда – в ноябре – 2023 года – отзыв Безуглой с поста замглавы комитета поддерживали даже некоторые её однопартийцы из "Слуги народа".Тогда же жёстко раскритиковали Безуглую и украинские военные. Так, потерявший обе ноги в боях ветеран ВСУ Олег Симороз заявил, что за депутата отвечает её партия."То, что такая личность, как Марьяна Безуглая, имеет депутатский мандат и должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — это полная ответственность политической партии "Слуга народа". Ведь кроме того, что они завели этого деятеля в парламент, они сейчас игнорируют её неадекватное поведение. А это её первый скандал? А это не первый скандал", - подчеркнул Симороз.Он напомнил, что в мае 2022 года Безуглая инициировала законопроект, фактически позволявший командирам убивать военнослужащих, а также то, что она попыталась руководить украинскими военными во время боёв за Северодонецк."Летом 2022 года военные сообщали об абсолютно дикой ситуации с Безуглой и её попытками руководить военными в зоне боевых действий, которую она посещала. Для этого она использовала мандат заместителя парламентского комитета", - также рассказал Симороз.Кроме того, он указал, что в 2021 году Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследовала "дело "вагнеровцев" в Белоруссии"."Эту ВСК Безуглая успешно слила, прикрывая [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака", - отметил Симороз.Он указал, что Безуглая "имеет лояльность главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк за голосование за её скандальный градостроительный законопроект №5655, который был принят без общественного обсуждения минимальным количеством голосов", а также обвинил депутата в пренебрежении своими служебными обязанностями, а именно – решением проблем Оболони – района, в котором находится округ, по которому Безуглая и прошла в парламент - в Киеве.Были и более жёсткие высказывания военных. Некоторые и вовсе грозили военным переворотом.Проблемы с ракетамиКак сообщило американское издание The New York Times, у Украины могут закончиться снаряды к Patriot. Издание цитировало чиновников из Белого дома."Соединённые Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от $2 млн до $4 млн за штуку", - указывалось в публикации.Издание также цитировало украинского военного по имени Владимир, который высоко оценивал эффективность американских ракет.Четырья днями ранее издание Newsweek сообщило о том, что США планируют утилизировать "сотни установок ATACMS и ракет к ним" производства компании Lockheed Martin, у которых истёк срок годности, потратив на это "немалые деньги налогоплательщиков".Как заявил изданию бывший специальный советник главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Дэниел Райс, эти ракеты остаются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием", и их можно было бы передать Украине. По словам Райса, срок годности не является проблемой."Они работают. Любое оружие со временем заменяется лучшим, более смертоносным, более экономически эффективным оружием. М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них", – подчеркнул он.Хотя многое зависит от того, насколько просрочены эти ракеты, они все еще пригодны для применения в течение многих лет после этой даты, заявил изданию генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его мнению, отказ в передаче ATACMS из-за срока годности станет не решением, связанным с безопасностью, а политическим шагом.Также Райс сообщил, что есть "десятки тысяч" устаревших ракет разных типов, которыми Украина могла бы стрелять из HIMARS. В свою очередь Ходжес заявил, что Украине необходимо большее количество ATACMS, и нет никакой причины их не передавать.В то же время, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что Соединённые Штаты намерены утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком эксплуатации, вместо того чтобы рассмотреть пути их передачи Украине."Я не могу подтвердить эти сообщения", – отметил он.Бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист и историк Игорь Димитриев указал, что вряд ли такая публикация появилась просто так."Публикации появились в сети, предполагаю, именно для того, чтоб сорвать утилизацию и продавить передачу ATACMS Украине. Но в любом случае, это очень характерный момент, который нам показывает реальное отношение США к своему партнёру. Не думаю, что американцы задерживают передачу ракет Украине из-за опасений ответных российских ударов. Думаю, что США изначально по каким-то своим причинам не были для Украины союзником и не делали ставку на успех ВСУ", - отметил Димитриев в своём телеграм-канале 6 января.По его словам, украинцам "это стоит понимать, размышляя о перспективах".
https://ukraina.ru/20240106/1052564356.html
https://ukraina.ru/20240106/1052561854.html
https://ukraina.ru/20240105/1052560900.html
https://ukraina.ru/20240105/1052554968.html
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эксклюзив, хроники
Проект
постановления об отзыве Безуглой был зарегистрирован в парламенте 6 января. Примечательно, что из 11 инициаторов законопроекта 7 – однопартийцы Безуглой, члены партии "Слуга народа" Александр Завитневич
, Александр Федиенко
, Елена Хоменко
, Юрий Здебский
, Егор Чернев
, Геннадий Касай
и Максим Березин
. Один из инициаторов – Вадим Ивченко
– член партии "Батьківщина", ещё один – Александр Ковалёв
– из депутатской группы "Восстановление Украины". Да инициатора – Роман Костенко
и Сергей Рахманин –
из оппозиционной галицкой партии "Голос".
Как сообщило
издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, членство Безуглой в комитете будет обсуждаться позднее.
Сама Безуглая в субботу, 6 января, у себя в соцсетях отреагировала на проект.
"Не напугали и не остановили", - написала она.
Днём ранее стало известно, что комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглую с поста замглавы комитета.
"Итак, касательно моего якобы "отзыва" с должности заместителя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки: решение согласно закону может быть принято только в зале; это только рекомендация от комитета; сделано всё было максимально подло: глава комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опаздываю на заседание, в моё отсутствие, а коллеги проголосовали…", - отреагировала в тот же день, 5 января, на эту новость Безуглая.
Ранее Безуглая вызвала в украинском обществе ряд скандалов.
Так, в декабре 2023 года она на своей странице в соцсетях она решила провести опросы касательно мобилизации. Сначала она спросила женщин, задав им несколько вопросов, а именно: готовы ли те отказаться от гражданства, чтобы не быть мобилизованными, готовы ли они пойти на фронт, если от мобилизации избавят их мужчин и готовы ли они пойти служить на тыловые должности, чтобы демобилизовали тех, кто воюет с 24 февраля 2022 года. Во всех случаях подавляющее большинство украинских женщин ответило "Нет". Позднее Безуглая решила опросить мужчин. Она спросила у них, готовы ли они пожертвовать гражданством, чтобы не быть мобилизованными. Почти три четверти принявших участие в опросе ответили утвердительно, что вызвало пересуды в украинском обществе. Фактически, депутат от партии власти продемонстрировала, что большинство украинцев не желает воевать и ради того, чтобы избежать участия в боевых действиях, готово отказаться от гражданства Украины, что умножило на ноль весь пафос официальной украинской пропаганды о "защите Отчизны".
В ноябре 2023 года Безуглую также хотели отозвать с поста замглавы комитета. Соответствующее обращение к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку направил депутат из фракции партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко.
"Это входит в его полномочия в соответствии с законом о комитетах ВРУ", - написал Кучеренко в тогда соцсетях.
К записи он приложил скан обращения. В нём упоминалось требование Безуглой отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кучеренко отмечал, что, если верить президенту Украины, представителям власти и военного командования, конфликта между военным и политическим руководством страны нет, а "подобная информация распространяется врагом, чтобы посеять раздор и хаос среди руководства Украины, а также используется для убеждения международных партнёров о тщетности дальнейшей поддержки Украины".
"Парламент и его представители должны прежде всего заботиться о благе Украины и благополучии украинского народа вне зависимости от принадлежности к тем или иным политическим силам и личных амбиций. Вместо этого, считаю, что подобная деятельность госпожи Безуглой, направленная на создание открытого конфликта между властью, которую в Верховной Раде олицетворяет "монобольшинство", и военными — может считаться избирателями и обществом исключительно неудовлетворительной работой", - писал Кучеренко, предлагая отозвать Безуглую с должности замглавы парламентского комитета в соответствии со ст. 83 Регламента ВР и ч. 4 ст. 7 закона Украины "О комитетах Верховной Рады Украины".
Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Фриз предложила также снять Безуглую с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля.
"После серии сообщений в соцсети Марьяны Безуглой, которые создают основы для разрушения единства в обществе, подрывают доверие к военному руководству государства в условиях военного положения, согласно решению нашей фракции, инициировала рассмотрение на комитете вопроса о лишении её должности главы подкомитета по вопросам гражданского надзора и контроля. Если для отзыва Марьяны Безуглой с должности заместителя комитета требуется решение парламента, которое блокируется, несмотря на наличие уже двух постановлений: от представителя президента в парламенте, члена нашего комитета Фёдора Вениславского и сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, то для лишения руководства подкомитета по нацбезопасности достаточно решения комитета. Рассчитываю на готовность членов комитета рассмотреть вопрос и принять решение. Отмечаю, что политики должны прекратить дискредитацию военных. Вопрос касается возможности государства противодействовать не только внешнему врагу, но и внутренним дестабилизациям", - написала 27 ноября Фриз на своей странице в одной из соцсетей.
Примечательно, что уже тогда – в ноябре – 2023 года – отзыв Безуглой с поста замглавы комитета поддерживали даже некоторые её однопартийцы из "Слуги народа".
Тогда же жёстко раскритиковали Безуглую и украинские военные. Так, потерявший обе ноги в боях ветеран ВСУ Олег Симороз заявил
, что за депутата отвечает её партия.
"То, что такая личность, как Марьяна Безуглая, имеет депутатский мандат и должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки — это полная ответственность политической партии "Слуга народа". Ведь кроме того, что они завели этого деятеля в парламент, они сейчас игнорируют её неадекватное поведение. А это её первый скандал? А это не первый скандал", - подчеркнул Симороз.
Он напомнил, что в мае 2022 года Безуглая инициировала законопроект, фактически позволявший командирам убивать военнослужащих, а также то, что она попыталась руководить украинскими военными во время боёв за Северодонецк.
"Летом 2022 года военные сообщали об абсолютно дикой ситуации с Безуглой и её попытками руководить военными в зоне боевых действий, которую она посещала. Для этого она использовала мандат заместителя парламентского комитета", - также рассказал Симороз.
Кроме того, он указал, что в 2021 году Безуглая возглавила временную следственную комиссию Верховной Рады, которая расследовала "дело "вагнеровцев" в Белоруссии".
"Эту ВСК Безуглая успешно слила, прикрывая [главу Офиса президента Украины Андрея] Ермака", - отметил Симороз.
Он указал, что Безуглая "имеет лояльность главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк за голосование за её скандальный градостроительный законопроект №5655, который был принят без общественного обсуждения минимальным количеством голосов", а также обвинил депутата в пренебрежении своими служебными обязанностями, а именно – решением проблем Оболони – района, в котором находится округ, по которому Безуглая и прошла в парламент - в Киеве.
Были и более жёсткие высказывания военных. Некоторые и вовсе грозили военным переворотом.
Как сообщило
американское издание The New York Times, у Украины могут закончиться снаряды к Patriot. Издание цитировало чиновников из Белого дома.
"Соединённые Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от $2 млн до $4 млн за штуку", - указывалось в публикации.
Издание также цитировало украинского военного по имени Владимир, который высоко оценивал эффективность американских ракет.
Четырья днями ранее издание Newsweek сообщило
о том, что США планируют утилизировать "сотни установок ATACMS и ракет к ним" производства компании Lockheed Martin, у которых истёк срок годности, потратив на это "немалые деньги налогоплательщиков".
Как заявил изданию бывший специальный советник главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Дэниел Райс, эти ракеты остаются "прекрасным легальным высокоточным кассетным оружием", и их можно было бы передать Украине. По словам Райса, срок годности не является проблемой.
"Они работают. Любое оружие со временем заменяется лучшим, более смертоносным, более экономически эффективным оружием. М39 добавляют дальности, точности и летальности, которых Украине не хватает без них", – подчеркнул он.
Хотя многое зависит от того, насколько просрочены эти ракеты, они все еще пригодны для применения в течение многих лет после этой даты, заявил изданию генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. По его мнению, отказ в передаче ATACMS из-за срока годности станет не решением, связанным с безопасностью, а политическим шагом.
Также Райс сообщил, что есть "десятки тысяч" устаревших ракет разных типов, которыми Украина могла бы стрелять из HIMARS. В свою очередь Ходжес заявил, что Украине необходимо большее количество ATACMS, и нет никакой причины их не передавать.
В то же время, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что Соединённые Штаты намерены утилизировать ракеты ATACMS с истекшим сроком эксплуатации, вместо того чтобы рассмотреть пути их передачи Украине.
"Я не могу подтвердить эти сообщения", – отметил он.
Бывший депутат Одесского горсовета, ориенталист и историк Игорь Димитриев указал, что вряд ли такая публикация появилась просто так.
"Публикации появились в сети, предполагаю, именно для того, чтоб сорвать утилизацию и продавить передачу ATACMS Украине. Но в любом случае, это очень характерный момент, который нам показывает реальное отношение США к своему партнёру. Не думаю, что американцы задерживают передачу ракет Украине из-за опасений ответных российских ударов. Думаю, что США изначально по каким-то своим причинам не были для Украины союзником и не делали ставку на успех ВСУ
", - отметил
Димитриев в своём телеграм-канале 6 января.
По его словам, украинцам "это стоит понимать, размышляя о перспективах".