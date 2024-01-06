Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему для русских православных юлианский календарь считается единственно верным, а также проанализировал, почему переход РПЦ на григорианский календарь со временем неизбежен