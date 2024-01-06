Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко - 06.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240106/1052566811.html
Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко
Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко - 06.01.2024 Украина.ру
Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему для русских православных юлианский календарь считается единственно верным, а также проанализировал, почему переход РПЦ на григорианский календарь со временем неизбежен
2024-01-06T17:59
2024-01-06T17:59
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/06/1052566692_6:0:1080:604_1920x0_80_0_0_8796664100240a5c4ca804429508d30c.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/06/1052566692_275:0:1080:604_1920x0_80_0_0_f74fa6bf940592775ed8f430f700530d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео
Видео, Ростислав Ищенко, РПЦ, православные

Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко

17:59 06.01.2024
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему для русских православных юлианский календарь считается единственно верным, а также проанализировал, почему переход РПЦ на григорианский календарь со временем неизбежен
 
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Укрощение Безуглой, Patriot и ATACMS. Итоги 6 января на Украине
17:59Почему православные в России празднуют Рождество 7 января и сколько ещё это будет длиться - Ищенко
17:21В США предупредили о возможном прекращении поставок на Украину ракет для Patriot - New York Times
16:48Запад должен признать раздел Украины, чтобы избежать войны с Россией - Spectator
16:13Валерий Лобановский: легенда киевского футбола
16:03"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского
15:31Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину
15:09Военный летчик объяснил, почему ПВО не может полностью закрыть небо от ракет и дронов ВСУ
14:34Конфликт России и Запада? Политолог рассказал, как США воюют с Европой на Украине
14:04Армия дронов не спасет ВСУ от мощи российской армии - вице-маршал ВВС Британии
13:01Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января
12:48"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года
12:30Возмездие будет. Что тормозит грабеж Западом российских активов в пользу Украины
12:20Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
12:11Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации
11:54"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО
11:27"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов
10:42"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине
10:19Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
10:11Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января
Лента новостейМолния