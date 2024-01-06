https://ukraina.ru/20240106/1052566536.html

В США предупредили о возможном прекращении поставок на Украину ракет для Patriot - New York Times

В США предупредили о возможном прекращении поставок на Украину ракет для Patriot - New York Times - 06.01.2024 Украина.ру

В США предупредили о возможном прекращении поставок на Украину ракет для Patriot - New York Times

Стоимость одной ракеты Patriot составляет от двух до четырех миллионов долларов, Вашингтон скоро не сможет снабжать Киев этим оружием. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона

2024-01-06T17:21

2024-01-06T17:21

2024-01-06T17:21

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украина

зрк patriot

new york times

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"Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", - говорится в сообщении.Ранее индийские службы безопасности начали расследование обстоятельств, при которых в украинскую армию могли попасть индийские артиллерийские снаряды.Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге в Нью-Дели опроверг информацию о поставке снарядов ВСУ. Официально Индия с начала конфликта не передавала Украине никакое оружие и призывала к прекращению огня.

https://ukraina.ru/20240106/1052564356.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зрк patriot, new york times