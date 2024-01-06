В США предупредили о возможном прекращении поставок на Украину ракет для Patriot - New York Times
© X / Oleksii ReznikovЗРК Patriot
© X / Oleksii Reznikov
Стоимость одной ракеты Patriot составляет от двух до четырех миллионов долларов, Вашингтон скоро не сможет снабжать Киев этим оружием. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на чиновников из Белого дома и Пентагона
"Соединенные Штаты скоро не смогут обеспечить украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, которые стоят от двух до четырех миллионов долларов за штуку", - говорится в сообщении.
Ранее индийские службы безопасности начали расследование обстоятельств, при которых в украинскую армию могли попасть индийские артиллерийские снаряды.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал на брифинге в Нью-Дели опроверг информацию о поставке снарядов ВСУ. Официально Индия с начала конфликта не передавала Украине никакое оружие и призывала к прекращению огня.