Запад должен признать раздел Украины, чтобы избежать войны с Россией - Spectator

Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об ударах возмездия, о сроках модернизации авиации, а также о необходимости задействования новых направлений: