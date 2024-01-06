Запад должен признать раздел Украины, чтобы избежать войны с Россией - Spectator
© AP / Shandyba Mykyta
© AP / Shandyba Mykyta
Единственное решение для Запада, которое позволит избежать широкомасштабной войны с Россией, - это раздел Украины по линии соприкосновения. Об этом в своей колонке для еженедельника The Spectator написал британский журналист, историк и писатель Оуэн Мэттьюс
Журналист считает, что как бы ни пострадала Россия из-за санкций и других последствий конфликта на Украине, отсутствие поражения означает победу для президента России Владимира Путина.
Президенту США Джо Байдену не удалось сделать из конфликта на Украине глобальную войну за демократию. Теперь же судьба конфликта будет решатся не в Киеве, а в Вашингтоне, лишь благодаря поддержки которого ВСУ еще могут сопротивляться.
"В этой прискорбной ситуации единственное выполнимое решение - принять реальное положение дел, состоящее в фактическом разделе по границе контролируемых сторонами территорий, подкрепленном гарантиями безопасности, но не полным членством в НАТО для Киев", - пишет Мэттьюс.
При этом раздел Украины фактически уже произошел, хотя это обстоятельство пока открыто не признают в Евросоюзе и США.
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