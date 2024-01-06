"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского - 06.01.2024 Украина.ру
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"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского
"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского - 06.01.2024 Украина.ру
"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского
Ради мира во всем мире необходимо уничтожить НАТО. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо
2024-01-06T16:03
2024-01-06T16:03
новости
политик
нато
владимир зеленский
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Политик также напомнил слова французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, который ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что страны Европы лишь имитируют переход на военную экономику.Военный также обратил внимание на значительное превосходство армии РФ в части вооружений.По словам Филиппо, он и его соратники говорят об этом уже два года, терпя оскорбления.
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новости, политик, нато, владимир зеленский
Новости, политик, НАТО, Владимир Зеленский

"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского

16:03 06.01.2024
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Ради мира во всем мире необходимо уничтожить НАТО. Об этом заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо
"Ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты и отправить сотни тысяч украинцев на верную и бессмысленную смерть! Преступники! Скорее – мирные переговоры! Скорее – уничтожение НАТО ради мира во всем мире!", - сказал он.
Политик также напомнил слова французского корпусного генерала авиации Брюно Клермона, который ранее в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил, что страны Европы лишь имитируют переход на военную экономику.
Военный также обратил внимание на значительное превосходство армии РФ в части вооружений.
По словам Филиппо, он и его соратники говорят об этом уже два года, терпя оскорбления.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
2 января, 18:05
Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главногоПоэт, даже гениальный, может быть не прав. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". В общем, верно, если говорить о событиях. А если говорить о лицах, то есть людях, то нет. В том смысле, что вдали от зоны спецоперации люди кажутся строем. Мужественные защитники страны.
 
НовостиполитикНАТОВладимир Зеленский
 
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Заголовок открываемого материала
16:03"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского
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