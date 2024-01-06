"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского

Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главного Поэт, даже гениальный, может быть не прав. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". В общем, верно, если говорить о событиях. А если говорить о лицах, то есть людях, то нет. В том смысле, что вдали от зоны спецоперации люди кажутся строем. Мужественные защитники страны.