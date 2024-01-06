Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину
15:31 06.01.2024 (обновлено: 15:32 06.01.2024)
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Первые самолеты F-16 из Дании прибудут в распоряжение украинских военных в течение полугода. Об этом сообщила датская газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны страны
По версии газеты, американские истребители должны были появится на украинских аэродромах уже под Новый год.
"По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года", - утверждает издание.
Дания и Нидерланды были первыми странами, которые согласились поделиться с украинским режимом F-16.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру рассказал, что истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО, так как российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины.
И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество.
4 января, 17:08Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине Учитывая, что российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины и дотянуться на всех ее аэродромах, истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество