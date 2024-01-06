Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину - 06.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240106/1052565373.html
Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину
Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину - 06.01.2024 Украина.ру
Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину
Первые самолеты F-16 из Дании прибудут в распоряжение украинских военных в течение полугода. Об этом сообщила датская газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны страны
2024-01-06T15:31
2024-01-06T15:32
новости
дания
f-16
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046845399_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_4650b47b2a91dac1ddeb4acec2bd10e7.jpg
По версии газеты, американские истребители должны были появится на украинских аэродромах уже под Новый год.Дания и Нидерланды были первыми странами, которые согласились поделиться с украинским режимом F-16.Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру рассказал, что истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО, так как российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество.
https://ukraina.ru/20240104/1052553796.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/02/1046845399_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_1a0fb73ca91410e09f856a56229cf924.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дания, f-16, нидерланды
Новости, Дания, F-16, Нидерланды

Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину

15:31 06.01.2024 (обновлено: 15:32 06.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийИстребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве
Истребители F16 военно-воздушных сил Польши (слева) и Eurofighter Typhoon ВВС Германии во время показательных полетов пилотажных групп в рамках саммита НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Читать в
Первые самолеты F-16 из Дании прибудут в распоряжение украинских военных в течение полугода. Об этом сообщила датская газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны страны
По версии газеты, американские истребители должны были появится на украинских аэродромах уже под Новый год.
"По нынешнему графику передача, как ожидается, будет иметь место во втором квартале 2024 года", - утверждает издание.
Дания и Нидерланды были первыми странами, которые согласились поделиться с украинским режимом F-16.
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру рассказал, что истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО, так как российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины.
И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество.
F-16
4 января, 17:08
Полковник Баранец объяснил, как Запад может случайно спровоцировать ядерную войну на Украине Учитывая, что российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины и дотянуться на всех ее аэродромах, истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество
 
НовостиДанияF-16Нидерланды
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03"Ястребы использовали свою марионетку": французский политик обрушился с проклятиями на НАТО и Зеленского
15:31Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину
15:09Военный летчик объяснил, почему ПВО не может полностью закрыть небо от ракет и дронов ВСУ
14:34Конфликт России и Запада? Политолог рассказал, как США воюют с Европой на Украине
14:04Армия дронов не спасет ВСУ от мощи российской армии - вице-маршал ВВС Британии
13:01Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января
12:48"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года
12:30Возмездие будет. Что тормозит грабеж Западом российских активов в пользу Украины
12:20Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
12:11Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации
11:54"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО
11:27"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов
10:42"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине
10:19Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
10:11Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января
08:33Бежать с Украины. Хоть на Марс
08:00Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князь
04:29Дмитрий Голубовский: США и ЕС нужна "перегородка" от России — можно без Киева, но с Одессой и Львовом
04:07"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА*
18:15Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине
Лента новостейМолния