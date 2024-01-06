https://ukraina.ru/20240106/1052565373.html

Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину

Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину - 06.01.2024 Украина.ру

Дания сдвинула срок поставки истребителей F-16 на Украину

Первые самолеты F-16 из Дании прибудут в распоряжение украинских военных в течение полугода. Об этом сообщила датская газета Berlingske, ссылаясь на Минобороны страны

2024-01-06T15:31

2024-01-06T15:31

2024-01-06T15:32

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дания

f-16

нидерланды

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По версии газеты, американские истребители должны были появится на украинских аэродромах уже под Новый год.Дания и Нидерланды были первыми странами, которые согласились поделиться с украинским режимом F-16.Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру рассказал, что истребители F-16 будут вынуждены базироваться на территории стран НАТО, так как российские войска могут простреливать насквозь всю территорию Украины. И за их штурвалами могут сидеть иностранные пилоты. А это может перевести вооруженный конфликт в совершенно иное качество.

https://ukraina.ru/20240104/1052553796.html

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2024

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новости, дания, f-16, нидерланды