Армия дронов не спасет ВСУ от мощи российской армии - вице-маршал ВВС Британии
© Mil.gov.ua
© Mil.gov.ua
Даже если Украина соберет миллион беспилотных летательных аппаратов, ей не преодолеть потенциал военно-промышленного комплекса России. Об этом рассказал вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, производство БПЛА в стране в 2023 году выросло в сотню раз, разработкой дронов занимаются более 200 предприятий.
"Украина надеется собрать миллион беспилотников в этом году, но она не может сравниться с российской оборонной промышленностью по мощности или потенциалу, и у нее нет оружия, чтобы угрожать российской промышленной базе", - заявил он.
В генштабе ВСУ сообщали, что в стране должна появиться своя "армия дронов", чтобы "закрыть" линию фронта протяженностью в 2470 километров.
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, считает, что у беспилотных технологий есть свои уязвимые места.
"Мы быстро наладим новые средства РЭБ, которые накроют нашу технику, окопы и каждого бойца невидимым куполом, который не даст дрону подлететь близко. Его просто заглушат. Так что никакого нового чудо-оружия у Украины не получится. Старые добрые снаряды будут перепахивать их окопы. Противник от этого никуда не денется", - рассказал он в интервью изданию Украина.ру.
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