Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января - 06.01.2024 Украина.ру
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Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января
Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января - 06.01.2024 Украина.ру
Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января
Евросоюз готовит альтернативный пакет помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-01-06T13:01
2024-01-06T13:01
хроники
эксклюзив
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Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если Евросоюз всё же не сможет утвердить 4-летнюю программу поддержки на €50 млрд, которую ранее заблокировала Венгрия."Мы должны быть готовы к другим вариантам. Оперативные решения для этого мы готовим прямо сейчас. Мы перед Рождеством перечислили Украине последний транш нашей программы в размере €18 млрд на 2023 год. Таким образом, у Киева есть средства на начало этого года", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.Несмотря на это, глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС должен усерднее работать над результатами. В то же время, фон дер Ляйен не рассказала подробности альтернативного пакета помощи Украине.В свою очередь де Кроо, страна которого 5 января стала председательствовать в ЕС, заявил о приоритетности поддержки Украины."Люди смотрят на Евросоюз с чёткими ожиданиями, с надежной защитить его, с надеждой укрепить наше благополучие и подготовить совместное будущее. Совместное будущее в Европе означает и Украину в сердце Европы", - заявил де Кроо.По его словам, основными приоритетами в ЕС в этом году будут поддержка Украины и развитие экономики Евросоюза. Важным заданием де Кромм назвал согласование на саммите Евросоюза на саммите 1 февраля программы поддержки Украины на €50 млрд.О необходимости поддержки Украины в интервью изданию LB.ua заявил и спецпредставитель Франции по вопросам экономической помощь и восстановления Украины Пьер Эльброн."Мы выполняем нашу часть обязательств. Франция сыграла важную роль, и не только в финансовых вопросах. Например, мы выступили движущей силой во время продвижения идей европейского будущего Украины. Есть, конечно, и финансовая помощь. Например, план на €50 млрд на следующие четыре года, хотя, очевидно, ЕС не может быть единственным финансовым донором Украины. Мы хотим, чтобы 1 февраля за пакет в €50 млрд проголосовали все 27 стран ЕС. Но президент Макрон чётко сказал: если мы не сможем достичь этого компромисса в составе 27 [стран-членов ЕС], то сделаем это в составе 26. Я не сомневаюсь, что Франция будет играть центральную роль", - подчеркнул Эльброн.Он также рассказал о важности Украины для французских компаний, которые работают в этой стране.Кроме того, Эльброн заявил, что недавно был в Вашингтоне."Много общался с американскими высокопоставленными лицами. Вопрос помощи Украины активно обсуждается, и не только сумма, но и общий подход. Кем бы ни был будущий президент, демократом или республиканцем, есть много политических вопросов бюджетной помощи Украины. Будем действовать по ситуации. Должны быть готовы ко всем сценариям", - отметил Эльброн.Спецпредставитель Франции также рассказал о программах его страны на Украине.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 48 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударных БПЛА, на горловском 31 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 165 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка - в общей сложности 28 снарядов, в том числе и кассетных, калибром 155 мм и один ВОП с БПЛА, по Червоногвардейскому району Макеевки – 4 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району – 7 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 46 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 29; Кардашинка — 3; Голая Пристань — 3; Алёшки — 5; Корсунка — 3; Обрывка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 40 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Пролетарка, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Саги, Алёшки.Позже представитель Следственного комитета РФ сообщил об обстреле Збурьевки и Алёшек."Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали очередной факт преступления военных формирований Украины. Так, украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155 мм населённого пункта Збурьевка Херсонской области, вследствие чего ранение получил один мирный житель. Также украинские боевики произвели сброс боеприпаса с БПЛА по жилому сектору населённого пункта Алёшки Херсонской области. Ранение получил один мирный житель", - рассказал военный следователь.Утром 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе после работы системы ПВО от 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский – одно частное домовладение", - указывалось в сводке.Кроме того, в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – было зафиксировано 10 прилётов."Есть один пострадавший – охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля. Также были повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя – в настоящее время аварийные службы ликвидировали последствия. По селу Муром выпущен один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - отмечал Гладков.В ночь на 6 января Минобороны России также сообщило о работе ПВО над Крымом."6 января около 00:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом", - указывалось в сообщении.Проект "Рыбарь" отметил, что удары наносились англо-французской ракетой Storm Shadow."Как и ожидалось, украинские формирования вновь атаковали полуостров Крым крылатыми ракетами. Пара бомбардировщиков Су-24М осуществила пуск четырех "Сторм Шэдоу" из района Николаева. Судя по траектории полёта, целью был аэродром в Саках. Именно у Новофедоровки прошлой ночью наблюдалась наибольшая активность беспилотников, что подтверждает этот вариант. По предварительным данным, подразделения 31 дивизии ВВС и ПВО сбили воздушные цели. А украинские бомбардировщики направились на аэродром базирования", - указывалось в сообщении проекта вышедшем за 15 минут до заявления Минобороны РФ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
https://ukraina.ru/20240106/1052561854.html
https://ukraina.ru/20240105/1052560900.html
https://ukraina.ru/20240105/1052554968.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января

13:01 06.01.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВизит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Евросоюз готовит альтернативный пакет помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если Евросоюз всё же не сможет утвердить 4-летнюю программу поддержки на €50 млрд, которую ранее заблокировала Венгрия.
"Мы должны быть готовы к другим вариантам. Оперативные решения для этого мы готовим прямо сейчас. Мы перед Рождеством перечислили Украине последний транш нашей программы в размере €18 млрд на 2023 год. Таким образом, у Киева есть средства на начало этого года", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
Несмотря на это, глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС должен усерднее работать над результатами. В то же время, фон дер Ляйен не рассказала подробности альтернативного пакета помощи Украине.
В свою очередь де Кроо, страна которого 5 января стала председательствовать в ЕС, заявил о приоритетности поддержки Украины.
Украина граница пограничник пограничный столб
10:11
Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 январяВ новом законе о мобилизации вспомнят и о покинувших Украину мужчинах призывного возраста. Украинцев начинают выдавливать из Европы
"Люди смотрят на Евросоюз с чёткими ожиданиями, с надежной защитить его, с надеждой укрепить наше благополучие и подготовить совместное будущее. Совместное будущее в Европе означает и Украину в сердце Европы", - заявил де Кроо.
По его словам, основными приоритетами в ЕС в этом году будут поддержка Украины и развитие экономики Евросоюза. Важным заданием де Кромм назвал согласование на саммите Евросоюза на саммите 1 февраля программы поддержки Украины на €50 млрд.
О необходимости поддержки Украины в интервью изданию LB.ua заявил и спецпредставитель Франции по вопросам экономической помощь и восстановления Украины Пьер Эльброн.
"Мы выполняем нашу часть обязательств. Франция сыграла важную роль, и не только в финансовых вопросах. Например, мы выступили движущей силой во время продвижения идей европейского будущего Украины. Есть, конечно, и финансовая помощь. Например, план на €50 млрд на следующие четыре года, хотя, очевидно, ЕС не может быть единственным финансовым донором Украины. Мы хотим, чтобы 1 февраля за пакет в €50 млрд проголосовали все 27 стран ЕС. Но президент Макрон чётко сказал: если мы не сможем достичь этого компромисса в составе 27 [стран-членов ЕС], то сделаем это в составе 26. Я не сомневаюсь, что Франция будет играть центральную роль", - подчеркнул Эльброн.
Он также рассказал о важности Украины для французских компаний, которые работают в этой стране.
Кроме того, Эльброн заявил, что недавно был в Вашингтоне.
"Много общался с американскими высокопоставленными лицами. Вопрос помощи Украины активно обсуждается, и не только сумма, но и общий подход. Кем бы ни был будущий президент, демократом или республиканцем, есть много политических вопросов бюджетной помощи Украины. Будем действовать по ситуации. Должны быть готовы ко всем сценариям", - отметил Эльброн.
Спецпредставитель Франции также рассказал о программах его страны на Украине.
Зеленский пресс-конференция
Вчера, 18:15
Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на УкраинеНа Украине обсуждают книгу о президенте страны Владимире Зеленском, написанную журналистом Саймоном Шустером
Обстрелы
Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 48 ударов по этому региону России.
"На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударных БПЛА, на горловском 31 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 165 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район).
"Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.
Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка - в общей сложности 28 снарядов, в том числе и кассетных, калибром 155 мм и один ВОП с БПЛА, по Червоногвардейскому району Макеевки – 4 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району – 7 снарядов калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 46 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 29; Кардашинка — 3; Голая Пристань — 3; Алёшки — 5; Корсунка — 3; Обрывка — 3", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 40 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Пролетарка, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Саги, Алёшки.
Позже представитель Следственного комитета РФ сообщил об обстреле Збурьевки и Алёшек.
"Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали очередной факт преступления военных формирований Украины. Так, украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155 мм населённого пункта Збурьевка Херсонской области, вследствие чего ранение получил один мирный житель. Также украинские боевики произвели сброс боеприпаса с БПЛА по жилому сектору населённого пункта Алёшки Херсонской области. Ранение получил один мирный житель", - рассказал военный следователь.
Залужный - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Вчера, 09:50
Удары по Белгороду и Севастополю, требование Залужного. Главное на Украине на утро 5 январяУкраинские военные нанесли удар по Белгороду и Севастополю. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил о нехватке людей и призвал депутатов идти на фронт
Утром 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России.
"В Белгородском районе после работы системы ПВО от 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский – одно частное домовладение", - указывалось в сводке.
Кроме того, в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – было зафиксировано 10 прилётов.
"Есть один пострадавший – охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля. Также были повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя – в настоящее время аварийные службы ликвидировали последствия. По селу Муром выпущен один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - отмечал Гладков.
В ночь на 6 января Минобороны России также сообщило о работе ПВО над Крымом.
"6 января около 00:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом", - указывалось в сообщении.
Проект "Рыбарь" отметил, что удары наносились англо-французской ракетой Storm Shadow.
"Как и ожидалось, украинские формирования вновь атаковали полуостров Крым крылатыми ракетами. Пара бомбардировщиков Су-24М осуществила пуск четырех "Сторм Шэдоу" из района Николаева. Судя по траектории полёта, целью был аэродром в Саках. Именно у Новофедоровки прошлой ночью наблюдалась наибольшая активность беспилотников, что подтверждает этот вариант. По предварительным данным, подразделения 31 дивизии ВВС и ПВО сбили воздушные цели. А украинские бомбардировщики направились на аэродром базирования", - указывалось в сообщении проекта вышедшем за 15 минут до заявления Минобороны РФ.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
 
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Заголовок открываемого материала
13:01Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января
12:48"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года
12:30Возмездие будет. Грабеж Западом российских активов ради Украины тормозит страх перед Россией
12:20Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
12:11Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации
11:54"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО
11:27"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов
10:42"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине
10:19Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
10:11Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января
08:33Бежать с Украины. Хоть на Марс
08:00Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князь
04:29Дмитрий Голубовский: США и ЕС нужна "перегородка" от России — можно без Киева, но с Одессой и Львовом
04:07"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА*
18:15Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине
16:59"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
16:34Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
15:43Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
14:31Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
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