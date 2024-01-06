https://ukraina.ru/20240106/1052564356.html

Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января

Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января - 06.01.2024 Украина.ру

Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января

Евросоюз готовит альтернативный пакет помощи Украине. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-01-06T13:01

2024-01-06T13:01

2024-01-06T13:01

хроники

эксклюзив

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Еврокомиссия готовит альтернативный пакет помощи Украине на случай, если Евросоюз всё же не сможет утвердить 4-летнюю программу поддержки на €50 млрд, которую ранее заблокировала Венгрия."Мы должны быть готовы к другим вариантам. Оперативные решения для этого мы готовим прямо сейчас. Мы перед Рождеством перечислили Украине последний транш нашей программы в размере €18 млрд на 2023 год. Таким образом, у Киева есть средства на начало этого года", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.Несмотря на это, глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС должен усерднее работать над результатами. В то же время, фон дер Ляйен не рассказала подробности альтернативного пакета помощи Украине.В свою очередь де Кроо, страна которого 5 января стала председательствовать в ЕС, заявил о приоритетности поддержки Украины."Люди смотрят на Евросоюз с чёткими ожиданиями, с надежной защитить его, с надеждой укрепить наше благополучие и подготовить совместное будущее. Совместное будущее в Европе означает и Украину в сердце Европы", - заявил де Кроо.По его словам, основными приоритетами в ЕС в этом году будут поддержка Украины и развитие экономики Евросоюза. Важным заданием де Кромм назвал согласование на саммите Евросоюза на саммите 1 февраля программы поддержки Украины на €50 млрд.О необходимости поддержки Украины в интервью изданию LB.ua заявил и спецпредставитель Франции по вопросам экономической помощь и восстановления Украины Пьер Эльброн."Мы выполняем нашу часть обязательств. Франция сыграла важную роль, и не только в финансовых вопросах. Например, мы выступили движущей силой во время продвижения идей европейского будущего Украины. Есть, конечно, и финансовая помощь. Например, план на €50 млрд на следующие четыре года, хотя, очевидно, ЕС не может быть единственным финансовым донором Украины. Мы хотим, чтобы 1 февраля за пакет в €50 млрд проголосовали все 27 стран ЕС. Но президент Макрон чётко сказал: если мы не сможем достичь этого компромисса в составе 27 [стран-членов ЕС], то сделаем это в составе 26. Я не сомневаюсь, что Франция будет играть центральную роль", - подчеркнул Эльброн.Он также рассказал о важности Украины для французских компаний, которые работают в этой стране.Кроме того, Эльброн заявил, что недавно был в Вашингтоне."Много общался с американскими высокопоставленными лицами. Вопрос помощи Украины активно обсуждается, и не только сумма, но и общий подход. Кем бы ни был будущий президент, демократом или республиканцем, есть много политических вопросов бюджетной помощи Украины. Будем действовать по ситуации. Должны быть готовы ко всем сценариям", - отметил Эльброн.Спецпредставитель Франции также рассказал о программах его страны на Украине.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 48 ударов по этому региону России."На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, ударных БПЛА, на горловском 31 обстрел из артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, на ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 165 единиц различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырёх населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица г. Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Петровском районах Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 кассетных снаряда калибром 155 мм, по Куйбышевскому, Киевскому, Кировскому и Петровскому районам Донецка - в общей сложности 28 снарядов, в том числе и кассетных, калибром 155 мм и один ВОП с БПЛА, по Червоногвардейскому району Макеевки – 4 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району – 7 снарядов калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 46 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 46 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 29; Кардашинка — 3; Голая Пристань — 3; Алёшки — 5; Корсунка — 3; Обрывка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 40 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Пролетарка, Старая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Саги, Алёшки.Позже представитель Следственного комитета РФ сообщил об обстреле Збурьевки и Алёшек."Военные следователи Следственного комитета Российской Федерации зафиксировали очередной факт преступления военных формирований Украины. Так, украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии калибра 155 мм населённого пункта Збурьевка Херсонской области, вследствие чего ранение получил один мирный житель. Также украинские боевики произвели сброс боеприпаса с БПЛА по жилому сектору населённого пункта Алёшки Херсонской области. Ранение получил один мирный житель", - рассказал военный следователь.Утром 6 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе после работы системы ПВО от 4 января повреждения выявлены в поселке Разумное: в 12 частных домовладениях, одном многоквартирном доме, гараже, производственном помещении. Также пострадали 8 автомобилей. В Беловском сельском поселении разрушения получили одно частное домовладение и один автомобиль, в поселке Октябрьский – одно частное домовладение", - указывалось в сводке.Кроме того, в Шебекинском городском округе под артиллерийский обстрел попал город Шебекино – было зафиксировано 10 прилётов."Есть один пострадавший – охранник одного из промышленных предприятий. Мужчина с осколочным ранением нижней конечности доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. Различные повреждения зафиксированы на территории трех промышленных предприятий, посечены два автомобиля. Также были повреждены линии электропередачи и трубопроводов теплоносителя – в настоящее время аварийные службы ликвидировали последствия. По селу Муром выпущен один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет", - отмечал Гладков.В ночь на 6 января Минобороны России также сообщило о работе ПВО над Крымом."6 января около 00:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом", - указывалось в сообщении.Проект "Рыбарь" отметил, что удары наносились англо-французской ракетой Storm Shadow."Как и ожидалось, украинские формирования вновь атаковали полуостров Крым крылатыми ракетами. Пара бомбардировщиков Су-24М осуществила пуск четырех "Сторм Шэдоу" из района Николаева. Судя по траектории полёта, целью был аэродром в Саках. Именно у Новофедоровки прошлой ночью наблюдалась наибольшая активность беспилотников, что подтверждает этот вариант. По предварительным данным, подразделения 31 дивизии ВВС и ПВО сбили воздушные цели. А украинские бомбардировщики направились на аэродром базирования", - указывалось в сообщении проекта вышедшем за 15 минут до заявления Минобороны РФ.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив