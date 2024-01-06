https://ukraina.ru/20240106/1052564198.html

"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года

"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года - 06.01.2024 Украина.ру

"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года

Словом-символом ушедшего года на Украине стало слово мобилизация. Такой выбор был сделан составителями словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово"

2024-01-06T12:48

2024-01-06T12:48

2024-01-06T12:52

новости

мобилизация

контрнаступление

украина

блокада

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_33:0:747:401_1920x0_80_0_0_f1a0649eba2dde426f73e9cea638a893.jpg

Борьбу за первое место в номинации слово года "мобилизация" выиграла у другого кандидата - "контрнаступление".Другие претенденты также имеют отношение к военной тематике:- "уклонист" - мужчина, уклоняющийся от мобилизации (не желающий становиться пушечным мясом для ВСУ);- "яйца по 17 гривен" как символ коррупции в Минобороны Украины;- "блокада/деблокада" — здесь имеется в виду блокада Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой, а также блокировка границы польскими перевозчиками и фермерами;- "позиционная война" — в широкой обиход этот термин ввел главком ВСУ Валерия Залужного, когда в статье для Economist пытался оправдать провалы на фронте;- "дрон" - БПЛА стали одним из символов боевых действий на Украине.Составители списка из мировой повестки оставили лишь "ИИ" (искусственный интеллект).

https://ukraina.ru/20240106/1052558503.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мобилизация, контрнаступление, украина, блокада, валерий залужный