"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года
12:48 06.01.2024 (обновлено: 12:52 06.01.2024)
Словом-символом ушедшего года на Украине стало слово мобилизация. Такой выбор был сделан составителями словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово"
Борьбу за первое место в номинации слово года "мобилизация" выиграла у другого кандидата - "контрнаступление".
Другие претенденты также имеют отношение к военной тематике:
- "уклонист" - мужчина, уклоняющийся от мобилизации (не желающий становиться пушечным мясом для ВСУ);
- "яйца по 17 гривен" как символ коррупции в Минобороны Украины;
- "блокада/деблокада" — здесь имеется в виду блокада Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой, а также блокировка границы польскими перевозчиками и фермерами;
- "позиционная война" — в широкой обиход этот термин ввел главком ВСУ Валерия Залужного, когда в статье для Economist пытался оправдать провалы на фронте;
- "дрон" - БПЛА стали одним из символов боевых действий на Украине.
Составители списка из мировой повестки оставили лишь "ИИ" (искусственный интеллект).
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