"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года - 06.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240106/1052564198.html
"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года
"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года - 06.01.2024 Украина.ру
"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года
Словом-символом ушедшего года на Украине стало слово мобилизация. Такой выбор был сделан составителями словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово"
2024-01-06T12:48
2024-01-06T12:52
новости
мобилизация
контрнаступление
украина
блокада
валерий залужный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_33:0:747:401_1920x0_80_0_0_f1a0649eba2dde426f73e9cea638a893.jpg
Борьбу за первое место в номинации слово года "мобилизация" выиграла у другого кандидата - "контрнаступление".Другие претенденты также имеют отношение к военной тематике:- "уклонист" - мужчина, уклоняющийся от мобилизации (не желающий становиться пушечным мясом для ВСУ);- "яйца по 17 гривен" как символ коррупции в Минобороны Украины;- "блокада/деблокада" — здесь имеется в виду блокада Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой, а также блокировка границы польскими перевозчиками и фермерами;- "позиционная война" — в широкой обиход этот термин ввел главком ВСУ Валерия Залужного, когда в статье для Economist пытался оправдать провалы на фронте;- "дрон" - БПЛА стали одним из символов боевых действий на Украине.Составители списка из мировой повестки оставили лишь "ИИ" (искусственный интеллект).
https://ukraina.ru/20240106/1052558503.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102132/06/1021320659_128:0:668:405_1920x0_80_0_0_af6453c33e7477933c97bdbb3dd5fee6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, мобилизация, контрнаступление, украина, блокада, валерий залужный
Новости, мобилизация, контрнаступление, Украина, блокада, Валерий Залужный

"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года

12:48 06.01.2024 (обновлено: 12:52 06.01.2024)
 
© politeka.netУкраинский язык
Украинский язык
© politeka.net
Читать в
Словом-символом ушедшего года на Украине стало слово мобилизация. Такой выбор был сделан составителями словаря современного украинского языка и сленга "Мыслово"
Борьбу за первое место в номинации слово года "мобилизация" выиграла у другого кандидата - "контрнаступление".
Другие претенденты также имеют отношение к военной тематике:
- "уклонист" - мужчина, уклоняющийся от мобилизации (не желающий становиться пушечным мясом для ВСУ);
- "яйца по 17 гривен" как символ коррупции в Минобороны Украины;
- "блокада/деблокада" — здесь имеется в виду блокада Россией украинских морских портов и их частичной деблокадой, а также блокировка границы польскими перевозчиками и фермерами;
- "позиционная война" — в широкой обиход этот термин ввел главком ВСУ Валерия Залужного, когда в статье для Economist пытался оправдать провалы на фронте;
- "дрон" - БПЛА стали одним из символов боевых действий на Украине.
Составители списка из мировой повестки оставили лишь "ИИ" (искусственный интеллект).
04:07
"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА*Опытные деятели на Украине понимают, в каком положении оказалось государство, строительству которого они отдали столько сил. Правда, некоторые из них предлагают рецепты спасения, которые в исторической практике не сработали
 
НовостимобилизацияконтрнаступлениеУкраинаблокадаВалерий Залужный
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:01Альтернативная помощь из ЕС, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 января
12:48"Мобилизация или контрнаступление?" На Украине определились со словом года
12:30Возмездие будет. Грабеж Западом российских активов ради Украины тормозит страх перед Россией
12:20Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
12:11Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации
11:54"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО
11:27"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов
10:42"Нужен налет целой дивизии": военный летчик объяснил, к чему привели удары по аэродромам на Украине
10:19Новый закон о мобилизации усложнит жизнь украинцев за границей – депутат Рады
10:11Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января
08:33Бежать с Украины. Хоть на Марс
08:00Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князь
04:29Дмитрий Голубовский: США и ЕС нужна "перегородка" от России — можно без Киева, но с Одессой и Львовом
04:07"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА*
18:15Ходячий труп Зеленский и дезертирство СБУ. Итоги 5 января на Украине
16:59"Не владеет мовой!": жительница Житомира накинулась на глухонемого таксиста
16:34Кадыров сделал предложение США по обмену украинских военнопленных
16:07"Повышенный уровень опасности": террористы ИГ* приезжают в Германию под видом украинских беженцев – СМИ
15:43Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
14:31Военный эксперт рассказал о том, как ВС РФ позволяют ВСУ идти в "эмоциональные атаки" на Херсонщине
Лента новостейМолния