Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец - 06.01.2024 Украина.ру
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Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец - 06.01.2024 Украина.ру
Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об ударах возмездия, о сроках модернизации авиации, а также о необходимости задействования новых направлений:
2024-01-06T12:20
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видео
россия
украина
авиация
авдеевка
вс рф
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00:27 - Об ударах возмездия по стратегическим объектам ВСУ;05:48 – Об авиации противника и о её назначении;07:28 – О сроках модернизации авиации;09:04 – О ситуации на фронте;13:09 – О решении проблем, созданных противником в Авдеевке;16:32 – О том, чего не хватает для полного "охвата" Авдеевки;18:18 - О необходимости задействования новых направлений;23:42 – Об условиях и готовности для наступления ВС РФ.
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видео, россия, украина, авиация, авдеевка, вс рф, видео
Видео, Россия, Украина, авиация, Авдеевка, ВС РФ

Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец

12:20 06.01.2024
 
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В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об ударах возмездия, о сроках модернизации авиации, а также о необходимости задействования новых направлений:
00:27 - Об ударах возмездия по стратегическим объектам ВСУ;
05:48 – Об авиации противника и о её назначении;
07:28 – О сроках модернизации авиации;
09:04 – О ситуации на фронте;
13:09 – О решении проблем, созданных противником в Авдеевке;
16:32 – О том, чего не хватает для полного "охвата" Авдеевки;
18:18 - О необходимости задействования новых направлений;
23:42 – Об условиях и готовности для наступления ВС РФ.
 
ВидеоРоссияУкраинаавиацияАвдеевкаВС РФ
 
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