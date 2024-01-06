https://ukraina.ru/20240106/1052564057.html

Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец

Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец - 06.01.2024 Украина.ру

Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец

В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об ударах возмездия, о сроках модернизации авиации, а также о необходимости задействования новых направлений:

2024-01-06T12:20

2024-01-06T12:20

2024-01-06T12:20

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авдеевка

вс рф

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00:27 - Об ударах возмездия по стратегическим объектам ВСУ;05:48 – Об авиации противника и о её назначении;07:28 – О сроках модернизации авиации;09:04 – О ситуации на фронте;13:09 – О решении проблем, созданных противником в Авдеевке;16:32 – О том, чего не хватает для полного "охвата" Авдеевки;18:18 - О необходимости задействования новых направлений;23:42 – Об условиях и готовности для наступления ВС РФ.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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