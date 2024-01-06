https://ukraina.ru/20240106/1052564057.html
Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец - 06.01.2024 Украина.ру
Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об ударах возмездия, о сроках модернизации авиации, а также о необходимости задействования новых направлений:
2024-01-06T12:20
2024-01-06T12:20
2024-01-06T12:20
видео
россия
украина
авиация
авдеевка
вс рф
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00:27 - Об ударах возмездия по стратегическим объектам ВСУ;05:48 – Об авиации противника и о её назначении;07:28 – О сроках модернизации авиации;09:04 – О ситуации на фронте;13:09 – О решении проблем, созданных противником в Авдеевке;16:32 – О том, чего не хватает для полного "охвата" Авдеевки;18:18 - О необходимости задействования новых направлений;23:42 – Об условиях и готовности для наступления ВС РФ.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, украина, авиация, авдеевка, вс рф, видео
Видео, Россия, Украина, авиация, Авдеевка, ВС РФ
Какие города к концу 2024 года будут под флагом России, и к чему готовиться Украине -Баранец
В эфире Украина.ру военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об ударах возмездия, о сроках модернизации авиации, а также о необходимости задействования новых направлений:
00:27
- Об ударах возмездия по стратегическим объектам ВСУ;05:48
– Об авиации противника и о её назначении;07:28
– О сроках модернизации авиации;09:04
– О ситуации на фронте;13:09
– О решении проблем, созданных противником в Авдеевке;16:32
– О том, чего не хватает для полного "охвата" Авдеевки;18:18
- О необходимости задействования новых направлений;23:42
– Об условиях и готовности для наступления ВС РФ.