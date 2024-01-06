Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации
Законодательство ФРГ не дозволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины. Об этом заявил Министр юстиции Германии Марко Бушман
Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал, что в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины
"Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из заграницы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей", - отметил Бушман.
В конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.
До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.