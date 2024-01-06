Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации - 06.01.2024 Украина.ру
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Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации
Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации - 06.01.2024 Украина.ру
Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации
Законодательство ФРГ не дозволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины. Об этом заявил Министр юстиции Германии Марко Бушман
2024-01-06T12:11
2024-01-06T12:11
новости
фрг
мобилизация
рустем умеров
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Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал, что в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчиныВ конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.
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новости, фрг, мобилизация, рустем умеров
Новости, ФРГ, мобилизация, Рустем Умеров

Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации

12:11 06.01.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФлаг Германии у здания Рейхстага в Берлине
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Законодательство ФРГ не дозволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины. Об этом заявил Министр юстиции Германии Марко Бушман
Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал, что в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины
"Я понимаю стремление украинского правительства вернуть из заграницы военнообязанных украинских мужчин для прохождения военной службы. Но как федеральный министр юстиции я говорю, что немецкое законодательство не дозволяет экстрадицию этих людей", - отметил Бушман.
В конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.
До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.
 
НовостиФРГмобилизацияРустем Умеров
 
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