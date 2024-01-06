https://ukraina.ru/20240106/1052563682.html

Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации

Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации - 06.01.2024 Украина.ру

Все понимаем, но помочь не можем. Глава Минюста ФРГ высказался о высылке украинцев для мобилизации

Законодательство ФРГ не дозволяет высылку из страны военнообязанных граждан Украины. Об этом заявил Министр юстиции Германии Марко Бушман

2024-01-06T12:11

2024-01-06T12:11

2024-01-06T12:11

новости

фрг

мобилизация

рустем умеров

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Ранее зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сказал, что в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчиныВ конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами.До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фрг, мобилизация, рустем умеров