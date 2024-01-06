"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Техника у ВСУ остается, но методы ведения войны очень сильно поменялись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Классическая атака, когда наступающие подразделения бронетехники развертываются в боевые порядки, уже не работает. Танк или БМП обнаруживаются и уничтожаются в первую очередь. Поэтому обе стороны стараются работать с закрытых позиций и издалека воздействовать на противника.
Боевые машины нужны только для того чтобы максимально быстро доставить личный состав до нужной точки спешивания, а личный состав уже захватывает опорные пункты. Так что если ВСУ где-то попытаются провести танковую атаку, эти танки тут же сгорят. Будет очередное кладбище техники на участке в 10-15 километров вроде района Работино.
Конечно, нас это тоже касается. Наши кавалерийские наскоки танков тоже быстро будут уничтожаться, потому что FPV-дронов на Украине очень много. И сейчас нам надо быстро научиться защищать технику и самим идти вперед.
"Наши штурмовики сейчас лучшие в мире. Люди, которые уже второй год врываются в окопы и бьют противника на короткой дистанции со стрелкового оружия – это бойцы высочайшего профессионализма и мужества. Когда в условиях тумана и снега авиация и БПЛА не смогут работать, наши штурмовики быстро зачистят окопы от ВСУ", - сказал эксперт.
В ближнем бою нам нет равных. Но что касается войны на дальних дистанциях, то нам еще предстоит быстро перестроиться под обстановку. Если мы это сделаем, мы сможем осуществлять глубокие охваты противника с выходом на оперативный простор, чтобы не втягиваться в городские бои.
Это станет возможным в тот момент, когда ВСУ максимально исчерпают свой боевой потенциал. Ждать нам осталось недолго. За первые три месяца 2024 года Киев войдет в финансово-кассовый разрыв по снарядам и другим элементам. И тут им уже придется экономить резервы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
2 января, 18:05Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главногоПоэт, даже гениальный, может быть не прав. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". В общем, верно, если говорить о событиях. А если говорить о лицах, то есть людях, то нет. В том смысле, что вдали от зоны спецоперации люди кажутся строем. Мужественные защитники страны.