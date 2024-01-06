"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО - 06.01.2024 Украина.ру
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"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО
"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО - 06.01.2024 Украина.ру
"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО
Техника у ВСУ остается, но методы ведения войны очень сильно поменялись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-01-06T11:54
2024-01-06T11:54
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Классическая атака, когда наступающие подразделения бронетехники развертываются в боевые порядки, уже не работает. Танк или БМП обнаруживаются и уничтожаются в первую очередь. Поэтому обе стороны стараются работать с закрытых позиций и издалека воздействовать на противника.Боевые машины нужны только для того чтобы максимально быстро доставить личный состав до нужной точки спешивания, а личный состав уже захватывает опорные пункты. Так что если ВСУ где-то попытаются провести танковую атаку, эти танки тут же сгорят. Будет очередное кладбище техники на участке в 10-15 километров вроде района Работино.Конечно, нас это тоже касается. Наши кавалерийские наскоки танков тоже быстро будут уничтожаться, потому что FPV-дронов на Украине очень много. И сейчас нам надо быстро научиться защищать технику и самим идти вперед.В ближнем бою нам нет равных. Но что касается войны на дальних дистанциях, то нам еще предстоит быстро перестроиться под обстановку. Если мы это сделаем, мы сможем осуществлять глубокие охваты противника с выходом на оперативный простор, чтобы не втягиваться в городские бои.Это станет возможным в тот момент, когда ВСУ максимально исчерпают свой боевой потенциал. Ждать нам осталось недолго. За первые три месяца 2024 года Киев войдет в финансово-кассовый разрыв по снарядам и другим элементам. И тут им уже придется экономить резервы.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240102/1052540062.html
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новости, сво, россия, всу, танки, работино, бпла
Новости, СВО, Россия, ВСУ, танки, Работино, БПЛА

"Будет кладбище техники": военный эксперт о том, когда России придется перестраивать свою тактику в СВО

11:54 06.01.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Техника у ВСУ остается, но методы ведения войны очень сильно поменялись. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Классическая атака, когда наступающие подразделения бронетехники развертываются в боевые порядки, уже не работает. Танк или БМП обнаруживаются и уничтожаются в первую очередь. Поэтому обе стороны стараются работать с закрытых позиций и издалека воздействовать на противника.
Боевые машины нужны только для того чтобы максимально быстро доставить личный состав до нужной точки спешивания, а личный состав уже захватывает опорные пункты. Так что если ВСУ где-то попытаются провести танковую атаку, эти танки тут же сгорят. Будет очередное кладбище техники на участке в 10-15 километров вроде района Работино.
Конечно, нас это тоже касается. Наши кавалерийские наскоки танков тоже быстро будут уничтожаться, потому что FPV-дронов на Украине очень много. И сейчас нам надо быстро научиться защищать технику и самим идти вперед.
"Наши штурмовики сейчас лучшие в мире. Люди, которые уже второй год врываются в окопы и бьют противника на короткой дистанции со стрелкового оружия – это бойцы высочайшего профессионализма и мужества. Когда в условиях тумана и снега авиация и БПЛА не смогут работать, наши штурмовики быстро зачистят окопы от ВСУ", - сказал эксперт.
В ближнем бою нам нет равных. Но что касается войны на дальних дистанциях, то нам еще предстоит быстро перестроиться под обстановку. Если мы это сделаем, мы сможем осуществлять глубокие охваты противника с выходом на оперативный простор, чтобы не втягиваться в городские бои.
Это станет возможным в тот момент, когда ВСУ максимально исчерпают свой боевой потенциал. Ждать нам осталось недолго. За первые три месяца 2024 года Киев войдет в финансово-кассовый разрыв по снарядам и другим элементам. И тут им уже придется экономить резервы.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
2 января, 18:05
Фронтовые дороги СВО. Все оттенки главногоПоэт, даже гениальный, может быть не прав. "Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии". В общем, верно, если говорить о событиях. А если говорить о лицах, то есть людях, то нет. В том смысле, что вдали от зоны спецоперации люди кажутся строем. Мужественные защитники страны.
 
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