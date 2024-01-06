https://ukraina.ru/20240106/1052562439.html

"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов

"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов - 06.01.2024 Украина.ру

"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов

С точки зрения геополитической логики, США и Британии нужна "перегородка", которая граничит с Польшей и отделяет Россию от Европы. Эта Украина должна простираться от Польши до Черного моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский

2024-01-06T11:27

2024-01-06T11:27

2024-01-06T11:27

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Неважно, где при этом будет проходить линия разграничения. С точки зрения оптимизации расходов на эту "перегородку", в будущем она не должна быть большой, не обязательно должна включать в себя Киев, но обязательно должна включать в себя Одессу и Львов.Тем не менее определенные круги Америки на Ираке много заработали — пусть и в ущерб всему американскому обществу. Такова логика корпоративного капитализма.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20240106/1052561854.html

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, одесса, львов, украина, россия, нефть