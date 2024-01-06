"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов - 06.01.2024 Украина.ру
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"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов
"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов - 06.01.2024 Украина.ру
"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов
С точки зрения геополитической логики, США и Британии нужна "перегородка", которая граничит с Польшей и отделяет Россию от Европы. Эта Украина должна простираться от Польши до Черного моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
2024-01-06T11:27
2024-01-06T11:27
новости
сша
одесса
львов
украина
россия
нефть
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Неважно, где при этом будет проходить линия разграничения. С точки зрения оптимизации расходов на эту "перегородку", в будущем она не должна быть большой, не обязательно должна включать в себя Киев, но обязательно должна включать в себя Одессу и Львов.Тем не менее определенные круги Америки на Ираке много заработали — пусть и в ущерб всему американскому обществу. Такова логика корпоративного капитализма.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20240106/1052561854.html
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новости, сша, одесса, львов, украина, россия, нефть
Новости, США, Одесса, Львов, Украина, Россия, нефть

"Предельно расчетливые люди": Голубовский о том, зачем США нужны Одесса и Львов

11:27 06.01.2024
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
С точки зрения геополитической логики, США и Британии нужна "перегородка", которая граничит с Польшей и отделяет Россию от Европы. Эта Украина должна простираться от Польши до Черного моря. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
Неважно, где при этом будет проходить линия разграничения. С точки зрения оптимизации расходов на эту "перегородку", в будущем она не должна быть большой, не обязательно должна включать в себя Киев, но обязательно должна включать в себя Одессу и Львов.
"При этом важно понимать, что американские политики — предельно расчетливые люди, которые без перспектив получения прибыли никогда не делают ничего. Правда, они могут ошибаться, как это было в иракскую войну, на которую они затратили больше денег, чем в итоге выкачали иракской нефти", - считает эксперт.
Тем не менее определенные круги Америки на Ираке много заработали — пусть и в ущерб всему американскому обществу. Такова логика корпоративного капитализма.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина граница пограничник пограничный столб
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