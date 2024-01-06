https://ukraina.ru/20240106/1052561854.html

Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января

Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января - 06.01.2024 Украина.ру

Мобилизация за границей и выдавливание украинцев из Европы. Главное на Украине на утро 6 января

В новом законе о мобилизации вспомнят и о покинувших Украину мужчинах призывного возраста. Украинцев начинают выдавливать из Европы

2024-01-06T10:11

2024-01-06T10:11

2024-01-06T10:14

эксклюзив

хроники

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О том, что в посвящённом мобилизации законопроекте речь идёт и о покинувших страну мужчинах сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев."В законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины", - заявил Чернев.По его словам, по уехавшим за границу возникает "больше вопросов, чем ответов".Ранее в конце декабря министр обороны Украины Рустем Умеров, рассказывая в интервью проекту "Суспільне" о правительственном законопроекте, посвящённом мобилизации, говорил о необходимости что-то сделать с бежавшими за границу украинцами. До интервью он заявлял о необходимости мобилизовать этих людей и о том, что прорабатываются способы для того, чтобы это осуществить. На Украине это заявление вызвал фурор."Я там говорил о спросе на справедливость. И в этом плане говорил, что есть категории людей, которые мы рассматриваем для призыва, например, категория от 25 лет до 60 лет. Как эти слова подали, не знаю", - пытался в интервью оправдаться Умеров, но на уточняющий вопрос журналистки ответил, что повестки отпрПо словам министра обороны, в последние полтора месяца его команда консолидировала все базы данных."Т.е. видим, сколько у нас на Украине, сколько за границей, проверяем это вместе с МИД, т. е. у нас есть такая информация", - указал Умеров.Говоря о том, почему он верит, что мужчины вернутся на Украину, министр обороны заявил, что "вообще смотрит на всё позитивно"."Считаю, людей, которые хотят служить своей нации, гораздо больше, чем тех, кто хочет этого избежать. Во-вторых, это моё задание, сделать всё возможное и невозможное в правовых рамках, чтобы привлечь к защите страны необходимое количество людей", - рассказал Умеров.Отвечая на вопрос, не окажутся ли вне закона те мужчины в Европе, которые проигнорируют электронные повестки, министр не стал говорить, какую ответственность те понесут."Какие категории ограничений будут внедрены — это уже коллективные решения, и пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", - отметил Умеров, хотя в Верховная Рада практически полностью подконтрольна центральной власти.Умеров лишь заявил, что его министерство разработает "правила игры, которые дадут чёткие ответы для тех, кто не сможет, не захочет принять участие в том, чтобы оборонять свою страну".Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское государство будет усложнять жизнь уехавшим за границу, в т.ч. и сбежавшим от мобилизации."Смотрите, если <...> люди уехали и, скажем так, используя те или иные возможности незаконно уехали из страны, и могут получить возможность легализоваться, то вряд ли они уже вернутся в страну. Это большое количество людей может оказаться. И, соответственно, правительства других стран лояльно относятся к ним: дают возможность ассимилироваться, дают возможность там остаться на временный или на постоянный вид на жительство, дают возможность интегративно получать работу и так далее, то, конечно, будет затруднён... Это вопрос даже не мобилизационных процедур, это вопрос возврата граждан Украины в принципе. Чем более лояльные программы к людям, которые там находятся, тем, с учётом длины войны, люди будут менее хотеть возвращаться на Украину", - отметил Подоляк.Он указал, что Украине важна не только мобилизация, но и "тыловое обеспечение, деньги, которые есть в обороте экономики"."Нужно разговаривать с правительствами других стран — это не вопрос завтрашнего дня — нужно продумывать стратегию, чтобы наши граждане, которые уехали — подчёркиваю, более 5 млн граждан Украины уехало с началом войны — чтобы они не получали такую облегчённую ассимиляцию в сообщество других стран и не оставались там на постоянное место жительство", - отметил Подоляк.Тем временем с Украины продолжают бежать мужчины. Так, заявление нардепа Чернева практически совпало по времени с появлением в украинском сегменте соцсетей видео молодого украинца, на которых тот рассказывал о бегстве из страны."Это я. Весь мокрый, весь голый, в одной куртке. Мокрый, короче, всё покрое. П***а, как холодно. Но зато… я сейчас в Румынии. Вот такая х***я, малята", - рассказывал он на одном из видео.Украинец описывал, как ему удалось улизнуть из страны."Тут, короче, идёшь, и даже воздух какой-то другой, уверенность другая. Та х***я позади, что меня ждала. Вообще, всё очень легко прошло, легче, чем я думал. Были нюансы, но всё очень о*****о. По горам не лазил, никуда не лазил", - отмечал он.На втором видео он рассказал, как встретился с полицией. Полицейские отвезли его в одел, обогрели, накормили, пустили переночевать, сняли отпечатки пальцев.На утро его отвезли на границу с Украиной, где он получил отметку от пограничников, от которых отправился в посольство и миграционную службу, где ему специальным документом разрешили свободно перемещаться внутри страны.Этот документ он показал на границе с Венгрией, куда его также пропустили и выдали все необходимые документы.В третьем видео украинец предупреждал о том, что Закарпатье перекрыто блокпостами и к границе так просто не подобраться. Путь по горам и через Тису – очень опасен и сбежавший из страны особо это подчеркнул.Как удалось позже выяснить, в соцсетях украинца ранее встречались ролики в поддержку ВСУ. Однако позже он, очевидно, пересмотрел свои взгляды.Историю этого беглеца обсуждали не только на Украине."Парень на видео, просто переплыл через речку, чтоб попасть в Румынию. Замёрз, но счастлив, ощутил себя на свободе. Румынские полицейские потом дали сухую одежду, горячий чай, сделали документы чтобы мог получить официальный въезд, и мог спокойно перемещаться по стране. Дальше он может куда угодно уехать. По-хорошему, нашей стороне делать более лояльный въезд в Шереметьево для тех, кто смог вырваться из этого концлагеря, чтоб люди могли на контрасте показать жизнь в России, это с информационной точки зрения, очень сильно качало бы ситуацию внутри Украины. А ещё, вчера после стрима в комментариях читатель предложил наносить удары по погранзаставам Украины на границах с Молдавией, Румынией и Венгрией. Геранями разбивать их в регулярном режиме, благо цели стационарные, и тем самым осложнить задачу ловить беглецов на границе. Помогать мужикам с украинским гражданством порвать с этой нацисткой диктатурой. По-моему, отличная идея, и ее точно поддержат внутри Украины. Да и самим пограничникам будет возможность, либо под шумок самим спетлять, если у них осталось что-то человеческое, ну или подохнуть в бесполезной борьбе на стороне диктатуры, которая уничтожает свой народ. И к слову - в комментариях под видео, эмоции и отношение жителей к беглецу. Большинство как мы видим его поддерживает. И это украиноязычный парень, которому украинская идея и даром не нужна", - рассказал утром 6 января бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Тем временем украинцы продолжают искать способы покинуть страну.А в Европе начали выдавливать украинских беженцев. Так, как сообщило издание The Scotsman, местные советы ряда городов Шотландии не молучили 10 млн фунтов стерлингов для финансирования отелей, в которых разместили беженцев с Украины. В итоге последних могут вынудить съехать и искать себе жильё. Количество украинских беженцев в Шотландии на ноябрь 2023 года оценивалось в 17463 человека, большинство из которых разместили в отелях или круизных лайнерах. Ранее также сообщалось о решении ряда государств выплатить украинским беженцам деньги для того, чтобы те покинули эти государства.

https://ukraina.ru/20240105/1052560900.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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