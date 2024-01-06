https://ukraina.ru/20240106/1052560640.html

Бежать с Украины. Хоть на Марс

Бежать с Украины. Хоть на Марс - 06.01.2024 Украина.ру

Бежать с Украины. Хоть на Марс

История, которую поведал миру журналист "Украинской правды" Рустем Халилов 3 января сама по себе дикая, но в современном мире вполне нормальная. Он всего на всего поговорил с несколькими гражданами Украины, которые собирались эмигрировать… на Марс. Причём задолго до 24 февраля 2022 года

2024-01-06T08:33

2024-01-06T08:33

2024-01-06T08:33

эксклюзив

космос

марс

украина

сша

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Речь идёт о запущенном в 2011 году проекте нидерландского предпринимателя Баса Лансдорпа "Mars One". По планам создателя, в 2023 году четверо землян должны были отправиться на Марс и основать там колонию.Самое интересное в проекте, конечно, то, что дорога предполагалась в один конец – доставлять исследователей Марса назад никто не собирался. Полететь на Марс с тем, чтобы никогда не увидеть Землю и не насладиться славой человека, который ступил на Марс? Нет, человека с такой мотивацией себе представить можно, но хотелось бы понять, какие ещё были мотивы у этих людей.Журналист поговорил с тремя потенциальными членами миссии – вполне образованными людьми.Интересно, что один из них, Сергей Якимов, не расстался с мечтой о космосе вообще и о Марсе в частности – сейчас он директор марсианской пустынной исследовательской станции (Mars Desert Research Station), в штате Юта.Но его путь, как раз понятен.Во-первых, он хотел стать космонавтом, но после знакомства в Леонидом Каденюком понял очевидную вещь: "будучи на Украине, я не смогу полететь в космос. Надо искать пути за границей и стать гражданином другого государства, запускающего людей в космос". Логично, кстати.Во-вторых, он понимает зачем это нужно:"Если люди достигнут Марса, во-первых, это научно-технический прогресс. Космические технологии будут позволять летать быстро, дёшево и часто. Во-вторых, разовьются технологии в сфере жизнеобеспечения: пищевые, чтобы производить дешёвое полезное питание для большого количества людей, и переработки отходов. В-третьих, это позволит сделать колонии, чтобы люди могли выжить, если что-то произойдет на Земле".Последняя тема всплывает и в рассуждениях двух других опрошенных, которые совершенно серьёзно воображали себе, что Марс может быть использован в качестве "запасной площадки" для человечества (вероятно, после того, как "всё будет Украина"). Причём если увлечённому научной фантастикой студенту можно простить, то от инженера советского оборонного предприятия логично было бы ожидать большей адекватности. Но нет…Правда, там вообще клиника. Просто две цитаты:- "Я понимаю: скорее всего, мы там погибнем. Но мы были бы тем удобрением, на котором потом взошли бы следующие экспедиции"- "Украину оставлять жалко, но человечество важнее страны".Судя по всему, именно поэтому он собирался взять с собой на Марс украинский флаг (!)Мысль стать гумусом этого исследователя Марса не оставила – в 2022 году он взял ружьё и пошёл в военкомат, но оттуда его турнули – деду под 70 лет. Тогда он реализовал вторую свою мысль – развернулся и поехал в Европу.Кстати, оба этих участника проекта вышли на Майдан, чем сделали свою мечту о Марсе более чем осмысленной – в результате реализации светлых идей "революции достоинства" Марс и правда выглядит вполне перспективным местом для выживания. Как минимум там можно спрятаться от мобилизации.Проект "Mars One" с самого начала критиковался по двум направлениям.Во-первых, при наличии теоретической возможности его реализации технические проблемы исключали соблюдение запланированных сроков. Например, до сих пор нет отработанного образца двигателя, который доставил бы к Марсу пилотируемую экспедицию.Во-вторых, вообще непонятно, зачем Земле нужна база на Марсе? Условий для жизни там нет, расселение невозможно, научные цели пока что вполне достигаются беспилотными аппаратами.Возможность эвакуации хоть какой-то части землян на Марс рассматривать всерьёз невозможно. Хотя в современном безумном мире кажется, что возможно всё. Например, Якимов будет очень удивлён, когда узнает, что для спасения человечества в экспедицию на Марс обязательно должны отправиться представители всех рас, гендеров, бодипозитивные люди и инвалиды, а белым гетеросексуальным мужчинам там не место. Иначе нам цивилизацию не спасти. Впрочем, поехав именно в США Якимов заранее согласился именно с таким подходом к пониманию земной цивилизации.Ещё в 2019 году проект Лансдорпа отправился туда же, где пребывает гиперлуп Илона Маска. Там, кстати, тоже наличествует техническая возможность и существует хоть какая-то экономическая целесообразность (хотя, напомним, от сверхзвуковой пассажирской авиации отказались, преимущественно, по экономическим причинам).Впрочем, технологический прорыв, который нужен для подготовки экспедиции на Марс, действительно может быть полезен для человечества. Другое дело, что посещение американцами Луны (кстати, существует сплоченная секта тех, кто считает – американцы никуда не летали, а "правительства скрывают" этот "факт") оставило впечатление просто дорогостоящего спортивного мероприятия, вроде подъёма на Джомолунгму.

https://ukraina.ru/20231004/1049822243.html

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эксклюзив, космос, марс, украина, сша