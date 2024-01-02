"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ - 02.01.2024 Украина.ру
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"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ - 02.01.2024 Украина.ру
"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
Утечки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону. Об этом журналу The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский
2024-01-02T10:08
2024-01-02T10:08
новости
владимир зеленский
наступление
всу
владимир путин
валерий герасимов
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По словам Зеленского, Крым и Чёрное море станут главной аренойконфликта в 2024 году. Для этого Киев выпрашивает у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.Зеленский также посетовал на то, что украинцев больше интересует внутренняя политика. Из-за этого мобилизация не пользуется поддержкой в обществе. Тем не менее альтернативы усилению мобилизации в Украине нет, уверен он.По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.Накануне на встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, наступление, всу, владимир путин, валерий герасимов
Новости, Владимир Зеленский, наступление, ВСУ, Владимир Путин, Валерий Герасимов

"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ

10:08 02.01.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© AP / Evan Vucci
Читать в
Утечки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону. Об этом журналу The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский
По словам Зеленского, Крым и Чёрное море станут главной аренойконфликта в 2024 году. Для этого Киев выпрашивает у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.
Зеленский также посетовал на то, что украинцев больше интересует внутренняя политика. Из-за этого мобилизация не пользуется поддержкой в обществе. Тем не менее альтернативы усилению мобилизации в Украине нет, уверен он.
"Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации", - сказал Зеленский.
По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.
Накануне на встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
04:02
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НовостиВладимир ЗеленскийнаступлениеВСУВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
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