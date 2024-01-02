https://ukraina.ru/20240102/1052535191.html
"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ - 02.01.2024 Украина.ру
"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
Утечки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону. Об этом журналу The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский
2024-01-02T10:08
2024-01-02T10:08
2024-01-02T10:08
новости
владимир зеленский
наступление
всу
владимир путин
валерий герасимов
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По словам Зеленского, Крым и Чёрное море станут главной аренойконфликта в 2024 году. Для этого Киев выпрашивает у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.Зеленский также посетовал на то, что украинцев больше интересует внутренняя политика. Из-за этого мобилизация не пользуется поддержкой в обществе. Тем не менее альтернативы усилению мобилизации в Украине нет, уверен он.По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.Накануне на встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.
https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, наступление, всу, владимир путин, валерий герасимов
Новости, Владимир Зеленский, наступление, ВСУ, Владимир Путин, Валерий Герасимов
"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
Утечки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону. Об этом журналу The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский
По словам Зеленского, Крым и Чёрное море станут главной аренойконфликта в 2024 году. Для этого Киев выпрашивает у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.
Зеленский также посетовал на то, что украинцев больше интересует внутренняя политика. Из-за этого мобилизация не пользуется поддержкой в обществе. Тем не менее альтернативы усилению мобилизации в Украине нет, уверен он.
"Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации", - сказал Зеленский.
По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.
Накануне на встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.