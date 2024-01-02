https://ukraina.ru/20240102/1052535191.html

"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ

"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ - 02.01.2024 Украина.ру

"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ

Утечки информации перед контрнаступлением прошлым летом помогли России подготовить свою оборону. Об этом журналу The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский

2024-01-02T10:08

2024-01-02T10:08

2024-01-02T10:08

новости

владимир зеленский

наступление

всу

владимир путин

валерий герасимов

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По словам Зеленского, Крым и Чёрное море станут главной аренойконфликта в 2024 году. Для этого Киев выпрашивает у Берлина дальнобойные ракеты Taurus, чтобы наносить удары по Крымскому мосту.Зеленский также посетовал на то, что украинцев больше интересует внутренняя политика. Из-за этого мобилизация не пользуется поддержкой в обществе. Тем не менее альтернативы усилению мобилизации в Украине нет, уверен он.По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, за полгода украинская армия потеряла на всех направлениях около 160 тыс. человек и более 3 тыс. боевых бронированных машин.Накануне на встрече с военными в госпитале имени Вишневского президент России Владимир Путин ситуация на поле боя постепенно меняется, и украинская армия сдувается. Путин обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ, что вызвано тем, что украинские военные тратят боеприпасы быстрее, чем их успевают произвести США и другие западные союзники Киева.

https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html

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новости, владимир зеленский, наступление, всу, владимир путин, валерий герасимов