https://ukraina.ru/20240102/1052532492.html

Что принесёт 2024 год? Астрологический прогноз по знакам зодиака

Что принесёт 2024 год? Астрологический прогноз по знакам зодиака - 02.01.2024 Украина.ру

Что принесёт 2024 год? Астрологический прогноз по знакам зодиака

Многие с надеждой ждут, что новый год откроет двери в новую жизнь. И всегда хочется знать, где именно ждет нас удача в новом году

2024-01-02T05:26

2024-01-02T05:26

2024-01-02T05:26

эксклюзив

астрология

прогноз

астрология и политика

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А где нужно, наоборот, приложить усилия и работать больше. Или даже, возможно, пока не настаивать, не рваться вперёд, так как в этом году всё будет происходить с большим торможением.Что же ждёт в 2024 представителей разных знаков зодиака?ОВЕНУдача в первой половине года будет с вами в финансовой сфере. Могут быть даже большие, неожиданные подарки судьбы. Деньги появляются из тех источников, о которых вы даже сейчас не думаете. Кроме того, это могут быть какие-то скрытые от чужих глаз источники средств.Летом надо опасаться, наоборот, неприятных событий, связанных с деньгами. Например, это может быть внезапное разоблачение тайных дел, застой в делах.Какие-то события, связанные с родственниками, братьями и сестрами, будут происходить летом 2024. И со знаком плюс, и со знаком минус. Перемены в вашем ближнем круге. Старые соседи, коллеги исчезают по разным причинам. Но появляются новые.Во второй половине года вам принесут удачу близкие контакты, небольшие поездки. Вы можете получить работу, связанную с небольшими командировками или начнёте карьеру блогера, журналиста, писателя.Скорее всего, продолжается период трудностей и лишений, связанный с потерей прежнего статуса. Возможно, это эмиграция, переезд. Возможно, пришлось лишиться должности, нет прежней работы. Стрессы, перенапряжение, болезни. Нет прежней популярности. Зависимое положение.Ограничения приходят от самой судьбы. И остаётся только наблюдать за тем, что происходит. Это связано с тем, что Сатурн весь 2023 и 2024 год находится в знаке Рыб. Выйдет планета оттуда только летом 2025.Как преодолеть? Продолжать работать, не ожидая немедленных результатов. Хорошо в это время начать помогать тем, кто более беден или оказался в тяжелом положении.Заняться творчеством. Можно достичь в этом со временем больших результатов. Уехать жить в сельскую местность, подальше от цивилизации, поближе к самому себе. Больше слушать себя и свою интуицию.ТЕЛЕЦДо конца мая 2024 Юпитер находится в вашем знаке, и это обещает вам большую личную удачу. Вы начинаете блистать в обществе, увеличивается ваш вес на работе, в профессии, в делах.В ближайшие полгода вам могут предложить занять новую должность. И это может быть даже должность директора. Вопрос в том, как в последствии не потерять привилегии. Юпитер часто даёт "незаслуженное благо", больше, чем человек ожидает.Выход в том, чтобы начать учиться, повышать свою квалификацию. Ни в коем случае не расслабляться. И тогда достижения этого периода навсегда останутся с вами.Во второй половине года вам повезёт в деньгах. Увеличивается благополучие. Но не надо делать резких движений, очень больших покупок, не надо брать большие кредиты.Сатурн, планета торможения, тормозит ваши дружеские связи. Отношения с какими-то друзьями наверняка уже поставлены на паузу. К сожалению, это продлится весь 2024 год, до середины лета 2025.Но в то же время можно извлечь выгоду из такого положения. У вас появятся сейчас гораздо более старшие, опытные или облечённые властью друзья. Конечно, это поможет вам в жизни и в делах, да и попросту вы сможете многому научиться. Это люди из сферы политики, управления, армии, руководители крупных структур.В работе вы сможете достичь больших результатов, если будете делать что-то оригинальное с новым коллективом, с необычными, молодыми по духу людьми.Вы можете начать работать в новой организации, возможно, параллельно со старой. Это будет общественная, благотворительная или политическая работа.Скорее всего, в 2024 году вы сможете занять руководящую должность. Или укрепиться на старой, расширив свои полномочия.БЛИЗНЕЦЫСкорее всего, сейчас вы чувствуете, что мало можете влиять на ход событий. Все происходит как будто помимо вашей воли. Но в итоге многие проблемы будут решены, как будто сами собой. Будет стечение обстоятельств, которое поможет вам выйти из тяжелой ситуации.Первые полгода лучше как можно больше времени проводить на природе, наедине с собой. Можно поехать в санаторий, пройти профилактический осмотр. Вы сможете излечиться от каких-то заболеваний. Чем больше времени вы проводите вне общества, тем лучше для вас. И жизнь сама может ставить вас в такие обстоятельства.С мая 2024 всё поменяется. Вы выйдете на сцену, поближе к зрителям. Начинается один из самых лучших периодов в жизни. На год, до лета 2025, Юпитер останется в вашем знаке.Слава, почет и признания придут к вам. Вы будете очень популярны, и не всегда это будет заслуженно. Поэтому надо все время анализировать: как вы можете укрепить свое положение.Но в работе, в делах будет и много обескураживающих событий. Вы рассчитываете на успех, а приходят только всё новые и новые задачи. Вы выполняете новую работу, а вас критикуют за результаты. Но если вы всё-таки выполните все задачи, которые ставит перед вами жизнь, придёт очень серьезная награда. Надо терпеть! И продолжать работать.Для женщин возможен брак с очень серьёзным, ответственным человеком. Но к этому браку придется довольно долго идти, через испытания и торможение.Ваши помощники: время, контроль и планирование. Выполняйте все задачи качественно, по плану, и вовремя. Только дисциплина и терпение дадут вам возможность достичь больших успехов.РАКИПервая половина года приносит вам неожиданные подарки судьбы. Вы будете очень хорошо чувствовать себя в группе единомышленников. Возможно, в этом году такая группа появится либо вы сами её создадите.Большой успех ждёт вас, если ваша работа связана с интернетом. Какие-то необычные увлечения, неожиданные научные решения будут приходить к вам, и с их помощью вы будете менять жизнь и свою, и окружающих.Чем больше вы будете работать в обществе и для общества, тем больше будут результаты. Ваши друзья будут вам помогать во всем.Во второй половине года надо будет больше времени, наоборот, проводить вне общества. Уехать в санаторий, в сельскую местность. Заняться творческими проектами, жить глубокой внутренней жизнью. Надо дать себе отдых. Заняться здоровьем.Могут происходить весь год споры с родственниками. Вам трудно будет находить с ними общий язык. Надо постараться поменьше общаться. Стараться находить компромиссы.Очень хорошо и правильно будет заняться учёбой. Это в будущем принесет вам большой успех, хоть сейчас, возможно, и придется чем то пожертвовать: свободным временем, отсутствием забот. Учёба и в 2024, и в 2025 году должна стать для вас приоритетом.Это не зависит от того, сколько вам лет и какое у вас образование. Подберите для себя курсы или мастер-классы, которые хотелось бы пройти. Повышайте квалификацию. Это вклад в ваше будущее. Возможно, надо подумать о новой профессии или о том, как хобби сделать своей основной работой.ЛЬВЫПродолжается замечательное время, когда Юпитер выносит вас на вершину профессии. Всю первую половину года вы будете расти и идти вперёд и вверх по лестнице карьеры. Новая должность, расширение прав и обязанностей. Новые, лучшие и комфортные условия труда.Чтобы сохранить привилегии, которые вы получили в 2023, и будете получать всю первую половину 2024, надо очень много работать и следить за тем, чтобы конкуренты, злопыхатели и удары судьбы не повлияли на вашу карьеру.А во второй половине года удача придёт к вам через работу в интернете, связанную с группами единомышленников. Возможно, это будет блог, соцсети. Вы выйдете на передний план и станете, например, популярным блогером.К сожалению, удары судьбы тоже будут. Продлится ситуация или ситуации, которые начались в 2023 году или еще в 2022. Драматические и опасные события могли происходить с вами или с вашими близкими. Сложные ситуации со здоровьем – тоже у вас или ваших близких и родных людей.Какой выход? Вести себя сдержанно и осторожно. Просчитывать все риски, всё тщательно планировать. Выполнять назначения врачей, вообще следить за здоровьем.Вы можете сильно продвинуться вперёд, если будете заниматься чем-то из области непознанного, какими-то исследованиями человеческой психики, тайн природы. Гипноз, самогипноз, внимательное изучение причин и следствий, различных жизненных обстоятельств. Вы обретаете мудрость и возможность видеть больше и дальше, чем другие люди.В это время, до лета 2025 года, надо уделять большое внимание бюджету, финансовым обязательствам и возможностям. С одной стороны, вы должны будете погасить какие-то обязательства перед другими людьми. С другой стороны, у вас появится возможность накопить, заработать довольно большие суммы.Вы можете начать совместный бизнес с кем-то ещё. Приходит выгодное интересное партнерство.ДЕВЫПродолжается прекрасное время новых возможностей, связанных с учебой или работой за рубежом. У вас могли в прошедшем году произойти новые поездки или знакомства с иностранцами. Или вы начали работать в зарубежной компании.Женщины могли познакомиться с интересными мужчинами – иностранцами, юристами, путешественниками. Эти знакомства и эта работа, связанная с зарубежными делами, продолжится и всю первую половину 2024 года.Не у всех, конечно, были и будут такие изменения. Но будут другие подарки судьбы: хорошие отношения с родственниками, учёба в интересном вузе. Возможен переезд в другую страну.Во второй половине 2024 года вы получите возможность профессионального роста. Новая должность. Новая профессия. Престижная новая компания. Начальство, которое оценит все ваши достижения.Проблемы будут весь год в партнерстве. Начались они, скорее всего, еще в 2023 году. Сотрудничество идёт с трудом – и на работе, и в браке. И это может сильно помешать вам во всех достижениях. Надо терпеть и работать над отношениями.Может быть и другой вариант: трудности в работе, в делах у вашего супруга или у вашего партнёра по бизнесу. Тогда надо помочь им пережить этот сложный период.Если вы собираетесь вступить в брак, то это может произойти в 2024 или в 2025 году, но всё-таки всё будет происходить с большим торможением и задержками.Но есть и плюсы. Ваш партнер – надёжный и ответственный человек. Скорее всего, у него сейчас происходит профессиональный рост, пусть и с препятствиями. Надо сотрудничать и помогать!ВЕСЫВ вашей жизни или в жизни ваших близких могут происходить в первой половине года достаточно драматические события. Но счастливый случай или стечение обстоятельств помогут вам выйти с наименьшими потерями из всех ситуаций.Старайтесь меньше рисковать, обращайтесь вовремя к врачам. Занимайтесь здоровьем и подумайте о страховке имущества, транспорта. В это время можно заработать на каких-то страховых выплатах, получить возможность распоряжаться крупными суммами денег и получить довольно большую прибыль.Например, игра на бирже или вложение денег в банк, в чужой бизнес могут принести вам финансовый успех. Но, все-таки, надо соблюдать осторожность, не рисковать понапрасну.Во второй половине года вы сможете переехать за рубеж или наладить контакты с иностранцами, которые принесут вам успех. Возможно, начнёте учиться новой профессии. Это будет очень позитивное решение для вашего будущего.К сожалению, возможно обострение хронических заболеваний. Это могло начаться еще в 2023 году. Тщательно следите за здоровьем. Возможно, надо поехать в санаторий, искать врачей и методы лечения.Весь 2024 год – хорошее время, чтобы устроиться на работу в государственную организацию. Скорее всего, жизнь сама будет предлагать вам такие варианты. Соглашайтесь, это позитивное решение для вашего будущего.Если у вас уже есть надёжное место работы, будет правильным его сохранять и не терять достигнутых возможностей. Цените то, что есть. В будущем это тоже поможет вам.В вашей жизни может появиться новый домашний питомец, который потребует заботы и внимания. Но и принесёт вам много радости.СКОРПИОНЫВ первой половине года вам предстоит много новых знакомств, вы получаете возможность расширить свой кругозор. Увеличиваются ваши возможности влиять на окружающих. Появляются партнеры, которые продвигают вас вперёд.Это могут быть какие-то партнеры делового характера. Но и романтического тоже. Для женщин – Скорпионов сейчас будет очень возможен удачный брак. Возможно и даже скорее всего, у вас будет несколько предложений. Придётся делать выбор!Если вы уже в браке, продолжается хорошее время и для отношений, и для вашего партнера. Период успеха в делах у мужа или у жены. Отношения должны радовать, и конечно, хотелось бы, чтобы так было всегда.Если же вы находитесь пока в поиске подходящего партнёра, то тут будут свои сложности. Холодок в отношениях, возможны разлуки. Происходят какие то разочарования друг в друге. Надо пытаться преодолеть. И тогда вы получите надежного и верного партнера, настоящие серьёзные отношения.Во второй половине года могут быть достаточно драматичные события, связанные со здоровьем или с какими-то рисками, опасностями. Опасность может быть преувеличена, поэтому не надо терять голову. И, кроме того, все должно закончиться в итоге хорошо, хоть и с некоторыми потерями.Могут быть сложные отношения с детьми, непонимание, желание поруководить. Дети, конечно, сопротивляются. Или, если дети – вы, возможны сложные отношения с родителями. Развиваем гибкость и терпение!СТРЕЛЬЦЫВ первой половине года вы можете найти себя в новой профессии. Особенно хорошо, если ваши интересы связаны с туризмом, с какими-то зарубежными делами. Или вы – юрист или врач. Или хотите заняться делом, связанным с нетрадиционной медициной.Вообще, удача будет приходить к вам в самых обычных ситуациях и связана с обычной, рутинной работой.Очень вероятно, что вы заведёте себе нового питомца, кошку, собаку или кого-то ещё, представителя животного мира заморских стран.Во второй половине года будут происходить многочисленные и интересные знакомства. Много будет встреч с иностранцами, с профессиональными консультантами.Если вы одиноки, то очень вырастают ваши шансы на создание семьи и встречу с тем самым человеком.В чём будут сложности? Придется преодолевать какие-то ограничения, связанные с семьей, семейным положением или с жилищными условиями. Еще в прошлом или даже позапрошлом году начались эти проблемы, и они продолжатся до лета 2025 года.Надо учиться быть терпимее к членам семьи, налаживать отношения и быт. Долгий период неприятностей закончится, и к его окончанию вы можете обнаружить, что у вас есть награда – новое жилище или возможность его расширения, приобретения в будущем.Улучшить свои бытовые условия, свой комфорт можно уже сейчас. Но над этим надо серьезно работать.КОЗЕРОГИБольшая удача в жизни детей и в вашей творческой жизни ожидает вас в первой половине 2024 года. Будет возможность проявить свои таланты. Неожиданно перед вами раскрываются новые двери, ваши способности будут оценены по заслугам. Это началось еще в 2023 году и продолжится до лета 2024 года.Ловите птицу удачи и закрепляйте достигнутое. Появятся и новые возможности в личной жизни. Если вы одиноки, то жизнь предоставит вам шанс для знакомства и новых отношений.Но будут и у вас, конечно, какие-то препятствия и ограничения. Они связаны с вашими братьями и сёстрами либо с какими-то проблемами в общении. В общении возникают барьеры и странные непреодолимые препятствия.Вы будете мало общаться и с трудом будете находить общий язык с коллегами, соседями, родственниками. Период отчуждения, который может быть довольно болезненным. Отношения не наладятся до лета 2025 года. Особенно сложно, если это отношения в семье. Круг общения вообще будет довольно узким.Но зато это время можно потратить на анализ и литературную работу. Вы вполне можете сейчас написать книгу или заняться популярным нынче блогерством. И достичь в этом деле определенных и даже значительных успехов.ВОДОЛЕИПервая половина года – хорошее время, чтобы начать жить своей семьей, в своём доме. Или поменять квартиру на дом, или начать строительство своего жилья. Жизнь будет предоставлять вам такие варианты.Хорошие отношения дома, в семье. Прибавление в семье. Улучшаются отношения с родителями или с детьми.Во второй половине года можно ожидать появления детей или внуков. Расцвет любви. Если вы в паре, то улучшаются ваши отношения. Если вы ещё одиноки, то появляются новые поклонники, начинаются романы. Прекрасное романтичное и очень приятное время.Прекрасное время для творчества. Вы сможете открыть в себе новые таланты или получите награду и признание за то, чем уже владеете. Это время выхода на сцену жизни и аплодисментов.Ограничения в деньгах, которые вы чувствуете, продолжатся и в 2024 году. Но это не повод расстраиваться. Надо упорно работать и ставить перед собой новый финансовые цели. Придётся много трудиться. Вы не получите наследство и не сможете выиграть в лотерею, скорее всего. Но у вас будут другие возможности.К концу этого периода, к лету 2025 года, вы обнаружите, что у вас скопилась не такая уж маленькая сумма денег. И вы сами, своими руками смогли построить своё финансовое благополучие.РЫБЫВ первой половине 2024 года вы можете ожидать новых интересных знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Это могут быть обычные люди, которых вы видите каждый день: ваши соседи, коллеги, знакомые. Но вы неожиданно увидите их с другой стороны.Вообще, надо больше общаться, встречаться. Через других людей к вам приходит удача.Во второй половине года вас ждут хорошие события дома, в семье. Вплоть до покупки или перемены квартиры, места жительства. Разумеется, на лучший вариант. Вы можете уехать за границу – и тоже очень удачно.Происходят хорошие события у вас дома – у родителей, детей, родственников. Семья и дом вас будут радовать. Больше будет комфорта, уюта. Хорошие большие покупки для дома и семьи.К сожалению, продолжается период личных трудностей. Сатурн в вашем знаке, он находился там весь прошлый год и продолжит находиться до лета 2025.Много трудных обстоятельств, которые от вас не зависят. Меняется ваш социальный имидж. Например, поменялась работа, профессия, изменился социальный статус. Стало больше работы.Но надо преодолевать и терпеть. Чем более серьёзным и ответственным человеком вы будете, чем больше будет в вашей жизни дисциплины и планирования, тем больше будет в итоге ваш успех. Хотя вам сейчас кажется, что до успеха еще очень далеко и вообще, будет ли он? Но если вы выдержите все испытания, то так и будет. Вы получите в конце концов то, что хотите: новый статус, карьеру, работу или профессию. А к 2025 году возможны, наконец, улучшения в личной или семейной жизни.Удачи и успехов всем в новом году!

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2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, астрология, прогноз