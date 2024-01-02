Что принесёт 2024 год? Астрологический прогноз по знакам зодиака
Многие с надеждой ждут, что новый год откроет двери в новую жизнь. И всегда хочется знать, где именно ждет нас удача в новом году
А где нужно, наоборот, приложить усилия и работать больше. Или даже, возможно, пока не настаивать, не рваться вперёд, так как в этом году всё будет происходить с большим торможением.
Что же ждёт в 2024 представителей разных знаков зодиака?
ОВЕН
Удача в первой половине года будет с вами в финансовой сфере. Могут быть даже большие, неожиданные подарки судьбы. Деньги появляются из тех источников, о которых вы даже сейчас не думаете. Кроме того, это могут быть какие-то скрытые от чужих глаз источники средств.
Летом надо опасаться, наоборот, неприятных событий, связанных с деньгами. Например, это может быть внезапное разоблачение тайных дел, застой в делах.
Какие-то события, связанные с родственниками, братьями и сестрами, будут происходить летом 2024. И со знаком плюс, и со знаком минус. Перемены в вашем ближнем круге. Старые соседи, коллеги исчезают по разным причинам. Но появляются новые.
Во второй половине года вам принесут удачу близкие контакты, небольшие поездки. Вы можете получить работу, связанную с небольшими командировками или начнёте карьеру блогера, журналиста, писателя.
Скорее всего, продолжается период трудностей и лишений, связанный с потерей прежнего статуса. Возможно, это эмиграция, переезд. Возможно, пришлось лишиться должности, нет прежней работы. Стрессы, перенапряжение, болезни. Нет прежней популярности. Зависимое положение.
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Ограничения приходят от самой судьбы. И остаётся только наблюдать за тем, что происходит. Это связано с тем, что Сатурн весь 2023 и 2024 год находится в знаке Рыб. Выйдет планета оттуда только летом 2025.
Как преодолеть? Продолжать работать, не ожидая немедленных результатов. Хорошо в это время начать помогать тем, кто более беден или оказался в тяжелом положении.
Заняться творчеством. Можно достичь в этом со временем больших результатов. Уехать жить в сельскую местность, подальше от цивилизации, поближе к самому себе. Больше слушать себя и свою интуицию.
ТЕЛЕЦ
До конца мая 2024 Юпитер находится в вашем знаке, и это обещает вам большую личную удачу. Вы начинаете блистать в обществе, увеличивается ваш вес на работе, в профессии, в делах.
В ближайшие полгода вам могут предложить занять новую должность. И это может быть даже должность директора. Вопрос в том, как в последствии не потерять привилегии. Юпитер часто даёт "незаслуженное благо", больше, чем человек ожидает.
Выход в том, чтобы начать учиться, повышать свою квалификацию. Ни в коем случае не расслабляться. И тогда достижения этого периода навсегда останутся с вами.
Во второй половине года вам повезёт в деньгах. Увеличивается благополучие. Но не надо делать резких движений, очень больших покупок, не надо брать большие кредиты.
Сатурн, планета торможения, тормозит ваши дружеские связи. Отношения с какими-то друзьями наверняка уже поставлены на паузу. К сожалению, это продлится весь 2024 год, до середины лета 2025.
Но в то же время можно извлечь выгоду из такого положения. У вас появятся сейчас гораздо более старшие, опытные или облечённые властью друзья. Конечно, это поможет вам в жизни и в делах, да и попросту вы сможете многому научиться. Это люди из сферы политики, управления, армии, руководители крупных структур.
В работе вы сможете достичь больших результатов, если будете делать что-то оригинальное с новым коллективом, с необычными, молодыми по духу людьми.
Вы можете начать работать в новой организации, возможно, параллельно со старой. Это будет общественная, благотворительная или политическая работа.
Скорее всего, в 2024 году вы сможете занять руководящую должность. Или укрепиться на старой, расширив свои полномочия.
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БЛИЗНЕЦЫ
Скорее всего, сейчас вы чувствуете, что мало можете влиять на ход событий. Все происходит как будто помимо вашей воли. Но в итоге многие проблемы будут решены, как будто сами собой. Будет стечение обстоятельств, которое поможет вам выйти из тяжелой ситуации.
Первые полгода лучше как можно больше времени проводить на природе, наедине с собой. Можно поехать в санаторий, пройти профилактический осмотр. Вы сможете излечиться от каких-то заболеваний. Чем больше времени вы проводите вне общества, тем лучше для вас. И жизнь сама может ставить вас в такие обстоятельства.
С мая 2024 всё поменяется. Вы выйдете на сцену, поближе к зрителям. Начинается один из самых лучших периодов в жизни. На год, до лета 2025, Юпитер останется в вашем знаке.
Слава, почет и признания придут к вам. Вы будете очень популярны, и не всегда это будет заслуженно. Поэтому надо все время анализировать: как вы можете укрепить свое положение.
Но в работе, в делах будет и много обескураживающих событий. Вы рассчитываете на успех, а приходят только всё новые и новые задачи. Вы выполняете новую работу, а вас критикуют за результаты. Но если вы всё-таки выполните все задачи, которые ставит перед вами жизнь, придёт очень серьезная награда. Надо терпеть! И продолжать работать.
Для женщин возможен брак с очень серьёзным, ответственным человеком. Но к этому браку придется довольно долго идти, через испытания и торможение.
Ваши помощники: время, контроль и планирование. Выполняйте все задачи качественно, по плану, и вовремя. Только дисциплина и терпение дадут вам возможность достичь больших успехов.
РАКИ
Первая половина года приносит вам неожиданные подарки судьбы. Вы будете очень хорошо чувствовать себя в группе единомышленников. Возможно, в этом году такая группа появится либо вы сами её создадите.
Большой успех ждёт вас, если ваша работа связана с интернетом. Какие-то необычные увлечения, неожиданные научные решения будут приходить к вам, и с их помощью вы будете менять жизнь и свою, и окружающих.
Чем больше вы будете работать в обществе и для общества, тем больше будут результаты. Ваши друзья будут вам помогать во всем.
Во второй половине года надо будет больше времени, наоборот, проводить вне общества. Уехать в санаторий, в сельскую местность. Заняться творческими проектами, жить глубокой внутренней жизнью. Надо дать себе отдых. Заняться здоровьем.
Могут происходить весь год споры с родственниками. Вам трудно будет находить с ними общий язык. Надо постараться поменьше общаться. Стараться находить компромиссы.
Очень хорошо и правильно будет заняться учёбой. Это в будущем принесет вам большой успех, хоть сейчас, возможно, и придется чем то пожертвовать: свободным временем, отсутствием забот. Учёба и в 2024, и в 2025 году должна стать для вас приоритетом.
Это не зависит от того, сколько вам лет и какое у вас образование. Подберите для себя курсы или мастер-классы, которые хотелось бы пройти. Повышайте квалификацию. Это вклад в ваше будущее. Возможно, надо подумать о новой профессии или о том, как хобби сделать своей основной работой.
ЛЬВЫ
Продолжается замечательное время, когда Юпитер выносит вас на вершину профессии. Всю первую половину года вы будете расти и идти вперёд и вверх по лестнице карьеры. Новая должность, расширение прав и обязанностей. Новые, лучшие и комфортные условия труда.
Чтобы сохранить привилегии, которые вы получили в 2023, и будете получать всю первую половину 2024, надо очень много работать и следить за тем, чтобы конкуренты, злопыхатели и удары судьбы не повлияли на вашу карьеру.
А во второй половине года удача придёт к вам через работу в интернете, связанную с группами единомышленников. Возможно, это будет блог, соцсети. Вы выйдете на передний план и станете, например, популярным блогером.
К сожалению, удары судьбы тоже будут. Продлится ситуация или ситуации, которые начались в 2023 году или еще в 2022. Драматические и опасные события могли происходить с вами или с вашими близкими. Сложные ситуации со здоровьем – тоже у вас или ваших близких и родных людей.
Какой выход? Вести себя сдержанно и осторожно. Просчитывать все риски, всё тщательно планировать. Выполнять назначения врачей, вообще следить за здоровьем.
Вы можете сильно продвинуться вперёд, если будете заниматься чем-то из области непознанного, какими-то исследованиями человеческой психики, тайн природы. Гипноз, самогипноз, внимательное изучение причин и следствий, различных жизненных обстоятельств. Вы обретаете мудрость и возможность видеть больше и дальше, чем другие люди.
В это время, до лета 2025 года, надо уделять большое внимание бюджету, финансовым обязательствам и возможностям. С одной стороны, вы должны будете погасить какие-то обязательства перед другими людьми. С другой стороны, у вас появится возможность накопить, заработать довольно большие суммы.
Вы можете начать совместный бизнес с кем-то ещё. Приходит выгодное интересное партнерство.
ДЕВЫ
Продолжается прекрасное время новых возможностей, связанных с учебой или работой за рубежом. У вас могли в прошедшем году произойти новые поездки или знакомства с иностранцами. Или вы начали работать в зарубежной компании.
Женщины могли познакомиться с интересными мужчинами – иностранцами, юристами, путешественниками. Эти знакомства и эта работа, связанная с зарубежными делами, продолжится и всю первую половину 2024 года.
Не у всех, конечно, были и будут такие изменения. Но будут другие подарки судьбы: хорошие отношения с родственниками, учёба в интересном вузе. Возможен переезд в другую страну.
Во второй половине 2024 года вы получите возможность профессионального роста. Новая должность. Новая профессия. Престижная новая компания. Начальство, которое оценит все ваши достижения.
Проблемы будут весь год в партнерстве. Начались они, скорее всего, еще в 2023 году. Сотрудничество идёт с трудом – и на работе, и в браке. И это может сильно помешать вам во всех достижениях. Надо терпеть и работать над отношениями.
Может быть и другой вариант: трудности в работе, в делах у вашего супруга или у вашего партнёра по бизнесу. Тогда надо помочь им пережить этот сложный период.
Если вы собираетесь вступить в брак, то это может произойти в 2024 или в 2025 году, но всё-таки всё будет происходить с большим торможением и задержками.
Но есть и плюсы. Ваш партнер – надёжный и ответственный человек. Скорее всего, у него сейчас происходит профессиональный рост, пусть и с препятствиями. Надо сотрудничать и помогать!
ВЕСЫ
В вашей жизни или в жизни ваших близких могут происходить в первой половине года достаточно драматические события. Но счастливый случай или стечение обстоятельств помогут вам выйти с наименьшими потерями из всех ситуаций.
Старайтесь меньше рисковать, обращайтесь вовремя к врачам. Занимайтесь здоровьем и подумайте о страховке имущества, транспорта. В это время можно заработать на каких-то страховых выплатах, получить возможность распоряжаться крупными суммами денег и получить довольно большую прибыль.
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Например, игра на бирже или вложение денег в банк, в чужой бизнес могут принести вам финансовый успех. Но, все-таки, надо соблюдать осторожность, не рисковать понапрасну.
Во второй половине года вы сможете переехать за рубеж или наладить контакты с иностранцами, которые принесут вам успех. Возможно, начнёте учиться новой профессии. Это будет очень позитивное решение для вашего будущего.
К сожалению, возможно обострение хронических заболеваний. Это могло начаться еще в 2023 году. Тщательно следите за здоровьем. Возможно, надо поехать в санаторий, искать врачей и методы лечения.
Весь 2024 год – хорошее время, чтобы устроиться на работу в государственную организацию. Скорее всего, жизнь сама будет предлагать вам такие варианты. Соглашайтесь, это позитивное решение для вашего будущего.
Если у вас уже есть надёжное место работы, будет правильным его сохранять и не терять достигнутых возможностей. Цените то, что есть. В будущем это тоже поможет вам.
В вашей жизни может появиться новый домашний питомец, который потребует заботы и внимания. Но и принесёт вам много радости.
СКОРПИОНЫ
В первой половине года вам предстоит много новых знакомств, вы получаете возможность расширить свой кругозор. Увеличиваются ваши возможности влиять на окружающих. Появляются партнеры, которые продвигают вас вперёд.
Это могут быть какие-то партнеры делового характера. Но и романтического тоже. Для женщин – Скорпионов сейчас будет очень возможен удачный брак. Возможно и даже скорее всего, у вас будет несколько предложений. Придётся делать выбор!
Если вы уже в браке, продолжается хорошее время и для отношений, и для вашего партнера. Период успеха в делах у мужа или у жены. Отношения должны радовать, и конечно, хотелось бы, чтобы так было всегда.
Если же вы находитесь пока в поиске подходящего партнёра, то тут будут свои сложности. Холодок в отношениях, возможны разлуки. Происходят какие то разочарования друг в друге. Надо пытаться преодолеть. И тогда вы получите надежного и верного партнера, настоящие серьёзные отношения.
Во второй половине года могут быть достаточно драматичные события, связанные со здоровьем или с какими-то рисками, опасностями. Опасность может быть преувеличена, поэтому не надо терять голову. И, кроме того, все должно закончиться в итоге хорошо, хоть и с некоторыми потерями.
Могут быть сложные отношения с детьми, непонимание, желание поруководить. Дети, конечно, сопротивляются. Или, если дети – вы, возможны сложные отношения с родителями. Развиваем гибкость и терпение!
СТРЕЛЬЦЫ
В первой половине года вы можете найти себя в новой профессии. Особенно хорошо, если ваши интересы связаны с туризмом, с какими-то зарубежными делами. Или вы – юрист или врач. Или хотите заняться делом, связанным с нетрадиционной медициной.
Вообще, удача будет приходить к вам в самых обычных ситуациях и связана с обычной, рутинной работой.
Очень вероятно, что вы заведёте себе нового питомца, кошку, собаку или кого-то ещё, представителя животного мира заморских стран.
Во второй половине года будут происходить многочисленные и интересные знакомства. Много будет встреч с иностранцами, с профессиональными консультантами.
Если вы одиноки, то очень вырастают ваши шансы на создание семьи и встречу с тем самым человеком.
В чём будут сложности? Придется преодолевать какие-то ограничения, связанные с семьей, семейным положением или с жилищными условиями. Еще в прошлом или даже позапрошлом году начались эти проблемы, и они продолжатся до лета 2025 года.
Надо учиться быть терпимее к членам семьи, налаживать отношения и быт. Долгий период неприятностей закончится, и к его окончанию вы можете обнаружить, что у вас есть награда – новое жилище или возможность его расширения, приобретения в будущем.
Улучшить свои бытовые условия, свой комфорт можно уже сейчас. Но над этим надо серьезно работать.
КОЗЕРОГИ
Большая удача в жизни детей и в вашей творческой жизни ожидает вас в первой половине 2024 года. Будет возможность проявить свои таланты. Неожиданно перед вами раскрываются новые двери, ваши способности будут оценены по заслугам. Это началось еще в 2023 году и продолжится до лета 2024 года.
Ловите птицу удачи и закрепляйте достигнутое. Появятся и новые возможности в личной жизни. Если вы одиноки, то жизнь предоставит вам шанс для знакомства и новых отношений.
Но будут и у вас, конечно, какие-то препятствия и ограничения. Они связаны с вашими братьями и сёстрами либо с какими-то проблемами в общении. В общении возникают барьеры и странные непреодолимые препятствия.
Вы будете мало общаться и с трудом будете находить общий язык с коллегами, соседями, родственниками. Период отчуждения, который может быть довольно болезненным. Отношения не наладятся до лета 2025 года. Особенно сложно, если это отношения в семье. Круг общения вообще будет довольно узким.
Но зато это время можно потратить на анализ и литературную работу. Вы вполне можете сейчас написать книгу или заняться популярным нынче блогерством. И достичь в этом деле определенных и даже значительных успехов.
ВОДОЛЕИ
Первая половина года – хорошее время, чтобы начать жить своей семьей, в своём доме. Или поменять квартиру на дом, или начать строительство своего жилья. Жизнь будет предоставлять вам такие варианты.
Хорошие отношения дома, в семье. Прибавление в семье. Улучшаются отношения с родителями или с детьми.
Во второй половине года можно ожидать появления детей или внуков. Расцвет любви. Если вы в паре, то улучшаются ваши отношения. Если вы ещё одиноки, то появляются новые поклонники, начинаются романы. Прекрасное романтичное и очень приятное время.
Прекрасное время для творчества. Вы сможете открыть в себе новые таланты или получите награду и признание за то, чем уже владеете. Это время выхода на сцену жизни и аплодисментов.
Ограничения в деньгах, которые вы чувствуете, продолжатся и в 2024 году. Но это не повод расстраиваться. Надо упорно работать и ставить перед собой новый финансовые цели. Придётся много трудиться. Вы не получите наследство и не сможете выиграть в лотерею, скорее всего. Но у вас будут другие возможности.
К концу этого периода, к лету 2025 года, вы обнаружите, что у вас скопилась не такая уж маленькая сумма денег. И вы сами, своими руками смогли построить своё финансовое благополучие.
РЫБЫ
В первой половине 2024 года вы можете ожидать новых интересных знакомств, которые поменяют вашу жизнь. Это могут быть обычные люди, которых вы видите каждый день: ваши соседи, коллеги, знакомые. Но вы неожиданно увидите их с другой стороны.
Вообще, надо больше общаться, встречаться. Через других людей к вам приходит удача.
Во второй половине года вас ждут хорошие события дома, в семье. Вплоть до покупки или перемены квартиры, места жительства. Разумеется, на лучший вариант. Вы можете уехать за границу – и тоже очень удачно.
Происходят хорошие события у вас дома – у родителей, детей, родственников. Семья и дом вас будут радовать. Больше будет комфорта, уюта. Хорошие большие покупки для дома и семьи.
К сожалению, продолжается период личных трудностей. Сатурн в вашем знаке, он находился там весь прошлый год и продолжит находиться до лета 2025.
Много трудных обстоятельств, которые от вас не зависят. Меняется ваш социальный имидж. Например, поменялась работа, профессия, изменился социальный статус. Стало больше работы.
Но надо преодолевать и терпеть. Чем более серьёзным и ответственным человеком вы будете, чем больше будет в вашей жизни дисциплины и планирования, тем больше будет в итоге ваш успех.
Хотя вам сейчас кажется, что до успеха еще очень далеко и вообще, будет ли он? Но если вы выдержите все испытания, то так и будет. Вы получите в конце концов то, что хотите: новый статус, карьеру, работу или профессию. А к 2025 году возможны, наконец, улучшения в личной или семейной жизни.
Удачи и успехов всем в новом году!