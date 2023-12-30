Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр
Перед Крымским мостом образовалась очередь из 278 автомобилей желающих попасть в Крым. Об этом инфоцентр Крымского моста в 11:00 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"В очереди со стороны Тамани находится 278 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 мск в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей, в 8:00 очередь отсутствовала.
Напомним, что на автоподходах к мосту развёрнуты специальные досмотровые пункты, проверка была введена в рамках мер по обеспечению безопасности.
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко ранее заявил, что Крымский полуостров остаётся одним из любимых мест отдыха граждан России на предстоящих новогодних праздниках.