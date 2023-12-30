Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр - 30.12.2023 Украина.ру
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Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр
Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр - 30.12.2023 Украина.ру
Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр
Перед Крымским мостом образовалась очередь из 278 автомобилей желающих попасть в Крым. Об этом инфоцентр Крымского моста в 11:00 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
2023-12-30T11:12
2023-12-30T11:12
новости
россия
крым
автотранспорт
крымский мост
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По состоянию на 9:00 мск в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей, в 8:00 очередь отсутствовала.Напомним, что на автоподходах к мосту развёрнуты специальные досмотровые пункты, проверка была введена в рамках мер по обеспечению безопасности.Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко ранее заявил, что Крымский полуостров остаётся одним из любимых мест отдыха граждан России на предстоящих новогодних праздниках.
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новости, россия, крым, автотранспорт, крымский мост
Новости, Россия, Крым, автотранспорт, Крымский мост

Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр

11:12 30.12.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Перед Крымским мостом образовалась очередь из 278 автомобилей желающих попасть в Крым. Об этом инфоцентр Крымского моста в 11:00 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале
"В очереди со стороны Тамани находится 278 транспортных средств. Ожидание около часа. Со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - говорится в сообщении.
По состоянию на 9:00 мск в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей, в 8:00 очередь отсутствовала.
Напомним, что на автоподходах к мосту развёрнуты специальные досмотровые пункты, проверка была введена в рамках мер по обеспечению безопасности.
Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко ранее заявил, что Крымский полуостров остаётся одним из любимых мест отдыха граждан России на предстоящих новогодних праздниках.
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