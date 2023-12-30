https://ukraina.ru/20231230/1052509184.html

Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр

Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр - 30.12.2023 Украина.ру

Перед Крымским мостом собралась очередь из желающих попасть на полуостров – инфоцентр

Перед Крымским мостом образовалась очередь из 278 автомобилей желающих попасть в Крым. Об этом инфоцентр Крымского моста в 11:00 мск сообщает в своём оперативном телеграм-канале

2023-12-30T11:12

2023-12-30T11:12

2023-12-30T11:12

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По состоянию на 9:00 мск в очереди желающих въехать в Крым находилось 126 автомобилей, в 8:00 очередь отсутствовала.Напомним, что на автоподходах к мосту развёрнуты специальные досмотровые пункты, проверка была введена в рамках мер по обеспечению безопасности.Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко ранее заявил, что Крымский полуостров остаётся одним из любимых мест отдыха граждан России на предстоящих новогодних праздниках.

https://ukraina.ru/20231230/1052508440.html

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2023

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новости, россия, крым, автотранспорт, крымский мост