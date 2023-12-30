США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД
США рассчитывают открыть в Закавказье "второй фронт" против России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", - сказал дипломат в интервью агентству.
Галузин подчеркнул, что все эти планы "в корне противоречат подлинным интересам народов региона".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Армения "с подачи или подсказки Запада" намерена кардинально переориентировать свою внешнюю политику. При этом действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа".