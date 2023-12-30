США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД - 30.12.2023 Украина.ру
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США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД
США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД - 30.12.2023 Украина.ру
США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД
США рассчитывают открыть в Закавказье "второй фронт" против России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-30T07:41
2023-12-30T07:41
новости
россия
мид рф
михаил галузин
армения
закавказье
сша
запад
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"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", - сказал дипломат в интервью агентству.Галузин подчеркнул, что все эти планы "в корне противоречат подлинным интересам народов региона".Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Армения "с подачи или подсказки Запада" намерена кардинально переориентировать свою внешнюю политику. При этом действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа".
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новости, россия, мид рф, михаил галузин, армения, закавказье, сша, запад
Новости, Россия, МИД РФ, Михаил Галузин, Армения, Закавказье, США, Запад

США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД

07:41 30.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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США рассчитывают открыть в Закавказье "второй фронт" против России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Об этом 30 декабря сообщает РИА Новости
"В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России", - сказал дипломат в интервью агентству.
Галузин подчеркнул, что все эти планы "в корне противоречат подлинным интересам народов региона".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Армения "с подачи или подсказки Запада" намерена кардинально переориентировать свою внешнюю политику. При этом действия США и Евросоюза "подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа".
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Заголовок открываемого материала
07:41США планируют открыть против России "второй фронт" в Закавказье – МИД
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